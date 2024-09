El accidentado viaje en barco de Nati Jota en sus vacaciones: “El capitán puso la canción de Titanic”

El accidentado viaje en barco de Nati Jota en sus vacaciones (Video/@natijota)

Por estos días, Nati Jota se encuentra de vacaciones por Italia en compañía de dos amigas, entre ellas, la también presentadora, Lelu Mendiguren. Así la cosa, durante un paseo marítimo por la isla de Capri, el grupo de mujeres sufrió un percance provocado por el fuerte oleaje del agua y la escena quedó registrada en sus redes sociales.

“Nos agarró un oleaje fuerte. El capitán puso la canción de Titanic. Natuti colisionó”, escribió Mendiguren sobre un video que subió a sus historias de Instagram en el que se ve cómo Nati Jota intenta pararse, pero pierde la estabilidad hasta caerse en uno de los asientos de la pequeña embarcación que fue golpeada por las olas turquesas de la zona.

En tanto, a través de un posteo que subió a su feed, Nati compartió el mismo video junto a otras fotos posadas en el mismo paisaje. Y dio su punto de vista sobre el movimiento del barco. “Se empezó a picar el mar y antes de que me quede tiesa esperando a que se me vayan las ganas de vomitar y el miedo a que se diera vuelta (?), al muchacho del bote le pintó gracioso y puso Titanic. Se ve que a mí me pintó más graciosa y quise imitar la pose clásica de dicha peli; a la que no le dio gracia fue a la chica a la que me le caí encima”, se rió la conductora de Sería Increíble (Olga).

Nati quiso imitar la pose clásica de "Titanic" y se cayó encima de otra persona

Las vacaciones de Nati llegaron luego de organizar y conducir el exitoso Cris Morena Day, donde se homenajeó a la productora de las novelas que acompañaron a una generación. Tras ello, armó las valijas y viajó al verano europeo para desconectarse del trabajo. En su perfil de Instagram, la periodista compartió postales junto a sus amigas en el caluroso destino. Allí lució un bikini celeste y realizó una reflexión sobre su cuerpo. “Lo poco sexies que somos cuando estamos tirados y quedamos con los pies para afuera”, comenzó escribiendo la periodista desde la localidad de Gallipoli, en la región de Apulia.

“¿Yo tengo rotas las rodillas? Siento que Pampita cuando toma sol no le quedan los pies para afuera”, expuso junto a una foto de sus piernas, con sus pies llenos de arena, y en la posición que demuestra el punto que planteó en su reflexión. Por otro lado, para quitarle un poco de seriedad al tema, decidió hablar acerca de una de las cosas que le molestan cuando va a la playa, sea en el país que sea: “Por otro lado, siento que me re hincha la arena en lugares, pero a la vez me entrego”.

Las vacaciones de Nati Jota con amigas

Como suele hacer, por medio de sus historias, Nati dio más detalles del lugar que eligió para este viaje: “el Caribe italiano”, escribió en el video que compartió, donde se puede ver el agua cristalina y las rocas que forman la orilla. En esas costas, los habitantes de la ciudad italiana colocan sus pertenencias y se relajan bajo el sol. Para esta playa seleccionó un traje de baño de dos piezas con un nudo en el frente y los mismos detalles en la bombacha, haciendo que sea regulable.

Más tarde, disfrutó de los puntos gastronómicos del lugar y les enseñó a sus seguidores cómo fue una de las cenas que tuvo con su amiga, Lucía. En ese sentido, la joven no dudó en generar polémica por el plato de comida que seleccionó para esa noche: “Por suerte tengo una amiga que se pidió algo italiano porque yo, como si estuviera en Scalabrini y Corrientes”, escribió junto a una foto de ella sosteniendo una milanesa con papas fritas, y su amiga unos ñoquis con salsa.