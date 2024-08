Ángela Torres celebró su cumpleaños en Japón: del paseo típico con Rusherking al emotivo mensaje de Gloria Carrá

Ángela Torres celebró su cumpleaños comiendo ramen junto a su novio Rusherking en Japón (Video: Instagram)

Este martes 13 de agosto Ángela Torres festejó su cumpleaños número 26 junto a su novio Rusherking mientras disfrutan de unas espectaculares vacaciones en Japón. A través de sus redes sociales, la actriz documentó cada plan que realizó y en especial los que llevaron a cabo para celebrar este día tan especial donde tiene un año más de vida.

”Estoy festejando mi cumple en el Parque Ghibli”, le contó Ángela a sus casi tres millones de seguidores a través de sus historias de Instagram. Este lugar temático está dedicado a las películas del famoso estudio de animación japonés en donde se aprecian paisajes espectaculares y también personajes característicos de esta firma, responsable de títulos como Mi vecino Totoro, Ponyo y El viaje de Chihiro.

Además de pasear toda la tarde, Ángela contó que a la noche decidieron cenar en un lugar muy especial: un puesto a la calle donde se cocina ramen, el popular plato de la cocina japonesa en base a fideos heredado de China.

“Ahora soy colorada y estoy en Japón”. Con esta frase, la protagonista de Rent dio dos noticias para sus seguidores, anunciando su cambio de look y su presencia en tierra oriental. En un carrete de fotos, la joven intentó resumir sus primeras horas en el país asiático para compartir la aventura con sus fanáticos. Desde murales llenos de personajes de animé, pasando por recorridas por los icónicos barrios de Tokio y postres con la forma de personajes legendarios hasta la visita a templos sintoístas, fueron algunas de las actividades que destacó Ángela ante sus más de dos millones de seguidores.

El mensaje de Gloria Carrá para Ángela

Entre los múltiples saludos virtuales que recibió en su día, uno de los más destacados fue el de su madre, la actriz Gloria Carrá, quien le dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram. En el posteo, que atrajo la admiración de seguidores y colegas del espectáculo, Carrá elogió a su hija con palabras llenas de emoción y nostalgia además de compartir varias fotos desde que ella estaba embarazada, su hija bebé y una de Ángela en la actualidad.

“El amor más grande que conocí… fue a mis 27 años, cuando vi por primera vez una preciosura pequeña y redondita asomarse al mundo”, dijo la actriz, describiendo cómo Ángela irrumpió en el mundo con fuerza y con las ansias de nutrirse de todo lo que la rodeaba.

La publicación continuó con reflexiones sobre su experiencia como madre primeriza. Gloria admitió que no sabía cómo ser mamá en ese momento, y enumeró recuerdos como cuando amamantó y cambió el pañal de Ángela por primera vez. “Eso me salió bien, otras cosas no tanto”, reconoció Carrá con autocrítica, destacando que la maternidad es un aprendizaje constante junto a los hijos.

El mensaje también celebró los momentos cotidianos y especiales que comparten, como las charlas, la música y las risas. “Verte bella y talentosa me hace explotar de amor. Felices 26 hijita Angela Torres”, finalizó Gloria en el posteo, citando a su hija de manera virtual.

Por su parte, Ángel no tardó en responder a las emotivas palabras de su madre. “Mami hermosa te amo cada día más”, le escribió. La publicación que cosechó más de tres mil me gusta a solo dos horas de haberse publicado, también recibió múltiples mensajes de cariño y felicitaciones de parte de otras figuras del espectáculo como Paola Krum, Celeste Cid, Griselda Siciliani y María Carámbula. Las actrices destacaron el vínculo especial entre madre e hija y celebraron a su manera de este día tan especial.