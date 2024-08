El triste posteo de la China Suárez tras el cierre de una etapa: “Estoy tan agradecida”

La China Suárez terminó un proyecto laboral y se despidió de sus compañeros (Foto: Instagram)

La China Suárez no solo es conocida por sus canciones y su carrera como actriz, sino que también por compartir constantemente en sus redes sociales pequeños fragmentos de su vida, momentos con sus hijos o en los sets de grabación de sus proyectos laborales, pero, en esta ocasión la actriz le dedicó un posteo muy especial a su equipo de trabajo, que la acompañó durante el rodaje de La Bastarda, la serie que se estrenará el próximo año.

La actriz de Casi Ángeles decidió hacer un compilado de las fotos que fue sacando durante el tiempo que fue parte de esta nueva iniciativa laboral y le dedicó unas tiernas palabras a todos y cada una de las personas que fueron parte del equipo de trabajo. La artista no dudó en elegir fotos que expresen lo que sintió en cada uno de los momentos, pero tuvo el cuidado necesario para no revelar nada que tenga que ver con esta nueva grabación.

En la primera foto que subió se la puede ver a ella reflejada en el espejo retrovisor de un auto, pero, a medida que van pasando las fotos, se advierte como cambia su estado de ánimo, ya que la invadió la tristeza por tener que alejarse de las personas con las que compartió una gran cantidad de tiempo de trabajo y de momentos especiales.

“Fin de una etapa. Nunca dejarán de dolerme las despedidas”, comenzó el mensaje que escribió la expareja de Benjamín Vicuña, que acompañó sus palabras con algunos emojis que demuestran su estado emocional. “Estoy tan agradecida con este equipo, nos hemos cuidado, acompañado, aconsejado, congelado, todos juntos”, agregó acerca del tiempo que compartieron en el sur del país.

A pesar de la tristeza, decidió confesar cuál es la mejor parte de su trabajo y lo que se lleva después de cada uno de ellos: “Siempre digo que lo mejor de mi trabajo son estas pequeñas familias que se forman. Estoy tan agradecida”, cerró Eugenia su tierno mensaje.

Entre las fotos que compartió en su perfil de Instagram se la puede ver con distintas personas que formaron parte de este trabajo, también se la puede ver haciendo algunas escenas dentro de una auto y cómo fue la dinámica para que salgan de la mejor manera posible. Dentro de las fotos que compartió decidió también sumar algunas en las que se pueden ver a sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, que la acompañaron en uno de los días de rodaje.

En pocas horas esta publicación generó una gran cantidad de me gustas, pero, como tiene en varias de sus otras entradas del perfil, decidió bloquear los comentarios para que las personas que no la quieren no pueda expresarse y manchar así el feliz momento y sus palabras de cariño por el cierre de una nueva etapa de su vida.

Suárez compartió un tierno video de su hijo menor, fruto de su relación con Vicuña, dentro del tráiler que le asignaron como propio y se puede ver al pequeño sentado en uno de los muebles que tiene el vehículo y haciéndole un pedido a su mamá para cuando termine con el trabajo. “¿Viniste a visitar a mamá al trabajo?”, preguntó la mujer y la respuesta de Amancio generó ternura en todos.

“Después de casa, ¿podemos ir a los juegos?”, quiso saber el pequeño de los Vicuña y agregó que si bien estos se encuentran lejos igual quiere ir un rato. Ante esta declaración, la cantante de “Ya no quiero verte”, quedó completamente desarmada y le declaró su amor al nene sin dudarlo ni un segundo, lo que generó que él baje la cabeza y sonría a la cámara.