Quiénes son los invitados a los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Como todos los fines de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale convocarán a diferentes personalidades de la cultura, del espectáculo y del periodismo para sus tradicionales programas, La Noche de Mirtha y Almorzando por Juana. Los ciclos de El Trece contarán con invitados diversos para dialogar sobre sus vidas, sus proyectos y sus trabajos recientes.

El sábado 3 de agosto a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá en su mesaza a Paula Bernini, María Belén Ludueña, Margarita Barrientos y Leda Bergonzi. Como cada año, Chiquita encabezó las mesas con las figuras y los invitados más representativos, destacados de la cultura, política, espectáculos y el deporte.

En tanto, el domingo 4 de agosto a las 13:45 en punto, almorzarán con Juana: Mario Massaccesi, Milo Lockett, Christian Sancho, Camila Deniz y Elisa Trotta. Cabe destacar que Juana regresó a la pantalla de El Trece con los tradicionales almuerzos de domingo, para recibir a las máximas figuras de sus especialidades, tras un extenso viaje ecológico por el océano. Con su autenticidad y su estilo descontracturado, la hija de Marcela Tinayre acompaña, entretiene y divierte al público que cada fin de semana espera verla para compartir sus vivencias personales y profesionales.

(Gastón Taylor)

El domingo pasado, se produjo un picante ida y vuelta entre Juana y Jimena Monteverde, la cocinera del ciclo. Ellas acostumbran a entablar un mano a mano que despierta las risas del resto de los invitados, situación que Monteverde no repite con Mirtha, a quien trata de “usted”. Pero con la nieta de Chiquita se anima a desafiarla e, incluso, se hacen comentarios graciosos, con doble sentido.

En esta oportunidad, la especialista lució un uniforme fuera de lo común que Juana lo terminó destacando. “Es que hoy hay comida mexicana, así que estoy a tono. ¡Qué lindo es verlos!” dijo la cocinera, quien fue presentando uno a uno los platos que preparó para los invitados. Ante la curiosidad de la conductora sobre cómo había elegido la entrada, el plato principal y el postre, Jimena fue súper sincera. “Porque se me pintó”, arrojó, con humor.

Acto seguido, la chef se dirigió directamente al periodista a Alejandro Paker, uno de los actores de Mamma Mía. “Ale pidió picante, así que tengan cuidado”, señaló Jimena con un movimiento con sus manos que despertó las carcajadas de todos los presentes en el estudio. “Hice un gesto de que te levanta…” explicó la cocinera. En ese instante, quien respaldó su frase fue nada menos que Juana, cuando agregó un detalle más. “Este tipo de comida te hace ‘¡pum para arriba!’. “¿Qué hace el picante, perdón? ¿Es afrodisíaco?”, continuó María José Listorti, para seguir con el comentario en doble sentido. El que respondió fue el periodista de deportes Leo Paradizo: “¿Comemos esto y terminamos todos bailando arriba de la mesa?”.

“¿Vos estás necesitando picante en tu vida?”, apuntó Juana con picardía y sin ningún tipo de filtro, mientras dejó picando el doble sentido a la oración. En tanto, la cocinera Los dichos de la conductora fueron respaldados por Listorti, quien señaló que le “pareció algo muy deseoso”. Una vez más, Jimena se defendió y señaló que quería referirse al impacto que genera el picante a la hora de probarlo.

“A mí también me gustaría probar los many flavors de ellas…”, disparó con picardía la cocinera. “No he cambiado nada, he empeorado, que es distinto”, respondió, entre risas ante el ida y vuelta. En ese momento, Jimena se refirió en tono de broma a las diferencias entre el programa de Juana y el de la señora Mirtha Legrand, donde también oficia de cocinera. “Pasa que me censuran a la noche…”, afirmó, divertida.