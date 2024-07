Rosina de Gran Hermano recordó el accidente que le cambió la vida: “Desperté en la ambulancia llena de sangre”

Rosina Beltrán, la uruguaya que participó del último Gran Hermano, recordó un impactante accidente que protagonizó con una amiga a los 18 años

Durante una reciente entrevista en un canal de Streaming, Rosina Beltrán, exparticipante de Gran Hermano 2023, relató un episodio que marcó “un antes y un después” en su vida. Según contó la modelo uruguaya, cuando tenía 18 años, sufrió un grave accidente automovilístico que le dejó una marca indeleble.

“Tuve un accidente en el que realmente casi pierdo la vida, fue un antes y un después en mi vida”, comenzó detallando. Y siguió: “Viajaba con una amiga en la carretera, íbamos muy rápido y volcamos. Perdí el conocimiento y tuvieron que operarme porque me golpeé y se me llenó el labio como de piedras. Fue refuerte realmente, estuve internada dos semanas”, recordó.

De acuerdo con su relato, el siniestro tuvo un impacto significativo en su perspectiva sobre la vida y la muerte, ya que destacó que desde ese instante valora más la vida porque siente que tuvo “una segunda oportunidad”.

En este contexto, la joven aprovechó para subrayar la importancia del uso del cinturón de seguridad, tal como le explicaron los profesionales que la trataron. “El médico me dijo que si yo no estaba con el cinturón, no estaba viva”, contó

Rosina a su ingreso en la casa de Gran Hermano (Foto: Gentileza Prensa Telefe)

Respecto al momento del impacto, Rosina contó que no lo recordaba: “Me desperté en la ambulancia llena de sangre. Fue horrible. Y ahí estuvo mi mamá todos los días conmigo, me acuerdo de que me cuidó mucho”.

Hacia el final agregó: “Me hizo ver la vida de otra manera en el sentido de que después comencé a conectar mucho con la muerte porque creo que muchas veces no somos conscientes de que estamos acá de paso y que la vida es un abrir y cerrar de ojos y que el momento es ahora”, cerró la exjugadora de Gran Hermano, que en las últimas horas sorprendió con una nueva aventura en su vida.

Es que, la modelo fue contratada por una marca de perfumes y, debido a ello, se encuentra instalada en Roma. “Mi primer viaje internacional con una marca. Estoy muy contenta. Lo estuve guardando casi un mes, no sé cómo aguanté. Va a ser una experiencia hermosa. Estoy muy feliz. También vinieron chicas de otros países y estoy ansiosa por conocerlas”, detalló emocionada.

Rosina fue la sexta participante que ingresó a la casa Gran Hermano 2023

A su ingreso al reality, la joven de 26 años se presentó como entrenadora personal y por su carisma, su energía arrolladora y su belleza, no pasó inadvertida entre los fanáticos del ciclo, que así lo expresaron en las redes sociales. Entre todas las reacciones y comentarios que generó su aparición, hasta la propia Julieta Poggio, una de las finalistas de la edición anterior de GH y que en esta oportunidad estuvo encargada de acompañar a los nuevos “hermanitos” a la casa, se había mostrado entusiasmada. “Qué hermosa esta uruguaya, ¡la amé!”, dijo.

Según informó el diario uruguayo El País, previo a ingresar al programa, Rosina daba clases en un centro educativo a niños del preescolar. Pero la semana anterior a su desembarco en cámara presentó su renuncia y abandonó sus funciones. En el jardín, en tanto, se enteraron por televisión que la joven era una de las nuevas integrantes de Gran Hermano, ya que no había mencionado nada al respecto al momento de informar que abandonaba su trabajo.