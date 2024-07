Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, El Zar y la búsqueda de una canción que perdure

Playlist Capítulo N° 6 - El Zar

En un nuevo episodio de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes, los protagonistas son El Zar. La banda fue formada por Pablo Giménez y Facundo Castaño a comienzos del año 2014 como una experimentación entre las canciones pop, cierta energía rock y el pulso electrónico. En sus primeros pasos, realizaron presentaciones en formato dúo y en diversos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires, como El Universal, Vuela el Pez y The Roxy Live, entre muchos otros.

La fusión entre lo analógico y lo digital fue la excusa principal que los motivó a configurarse como creadores de música pop. Así salieron las primeras canciones que constituyeron su primer álbum, al cual titularon Círculos y editaron en 2016. Ya con Francisco Nicholson en bajo, Baltazar Oliver en sintetizadores y Matías Verduga en batería, extendieron su repertorio al publicar A los amigos, segundo álbum que vio la luz en 2018.

En los años siguientes editaron los álbumes Pura casualidad (2020) y Río Hotel (2022), con los que se consolidaron en la escena pop local y lo que los llevó a participar de grandes festivales adentro y afuera de la Argentina. Incluso, el año pasado lo coronaron con su primer recital en el mítico estadio Obras Sanitarias.

“Lo tomamos como un estilo de vida desde los comienzos. El compromiso con la música, con el proyecto, fue siempre igual. Solo que, obviamente, creció mucho en estos años, por suerte y estamos muy agradecidos con eso”, dicen sobre el devenir de El Zar. “Ahora es una constante, es estar todos los días grabando, componiendo o viniendo acá a hacer notas. Antes teníamos que mezclar los tiempos del proyecto con otros trabajos, con otras cosas. Hoy en día es estar pensando en la banda, en las canciones, en el disco, en las fechas… Requiere de bastante energía, pero siempre tuvimos la idea clara de lo que queríamos y el compromiso”, explicaron.

Pablo Giménez y Facundo Castaño conformaron El Zar en 2014 (Diego Barbatto)

María Figueiras: —¿Qué papel juega la música en su salud mental y personal?

El Zar: —Mucha. Es un momento en que trabajamos tanto con la música, estamos todo el tiempo creando, y pasamos una jornada entera en el estudio. Entonces llegamos a casa y no queremos escuchar más... Pero sí es un momento para relajar, para conectar y de inspiración, siempre. Los findes que tenemos libres está bueno estar ahí escuchando discos, bajar un poco y no necesariamente la música que hacemos nosotros, sino una que puede sorprender. Es bueno escuchar un poco de todo.

María Figueiras: —¿Cómo buscan para inspirarse?

El Zar: —Siempre estamos al tanto de lo que sucede, de lo nuevo, de lo que está de moda. Por ejemplo, ahora tenemos presente todo el fenómeno de lo urbano y demás. Pero no lo escuchamos para decir: “Bueno, esto es lo que funciona...”. Creo que te puede llamar una música, una época, o algo de una era. Todo se va reinventando. Pero tampoco nos desesperamos por lo nuevo. Siempre se vuelve a las bases.

María Figueiras: —¿Cuánto influye el feedback de sus seguidores en su proceso creativo?

El Zar: —Siempre es importante. Son parte de todo lo que pasa. Con el público, en los shows, vamos viendo si una canción funciona mejor al inicio, o si tal otra no tiene tanta llegada, y entonces por ahí la sacamos de la lista. Pero al final terminamos haciendo lo que nos gusta. Más allá del estilo, somos obsesivos de la canción.

En noviembre de 2023, El Zar dio su primer recital propio en el estadio Obras Sanitarias (Instagram)

María Figueiras: —¿Ustedes sienten una presión por ser relevantes?

El Zar: —Obviamente, queremos que las canciones llegan a más lugares, a más personas y que esas personas conecten con ellas. No estamos pendientes al hit, no va por ahí. Tratamos de hacer canciones que sean buenas, que perduren. Últimamente, por ahí algunos artistas y proyectos buscan lo instantáneo, de hacer que llegue a lo que pide el momento… Pero para nosotros es importante hacer canciones que las sigamos escuchando en quince años y que no envejezcan.

María Figueiras: —¿Cuál fue el mayor desafío que superaron?

El Zar: —A medida que va creciendo el proyecto, crece la familia, la banda… Nosotros dos nos vemos todos los días, muchas horas, ya somos amigos, hermanos, socios. Creo que lo principal es cuidarse un poco, cuidar la relación, saber donde está lo laboral, saber que también esto es muy emocional, saber que hay momentos en que se sube, se baja, no perder la cabeza... La clave es que no se pierda o se pudra. Ya pasamos mucho más tiempo con la banda que con nuestras parejas, con las familias, por lo que la idea es poder llevarlo a cabo de manera sana, que no haya problemas. Y si hay, que se hablen.

María Figueiras: —¿Qué metas tienen para el futuro?

El Zar: —Para empezar, disfrutar del presente muchísimo, con todo lo que está pasando. Creo que es un sueño cumplido para los dos, que esta sea nuestra vida, vivir de El Zar, viajar, tocar... Obviamente, siempre se quiere crecer y conocer otros lugares… No negamos que nos gustaría tocar en un gran estadio. Pero estamos bien, estamos dando pasos pequeños, firmes y creo que eso es lo importante.