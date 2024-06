María Fernanda Callejón se enojó con las panelistas de LAM y abandonó el móvil: “Bánquensela, ¿o ustedes son santitas?”

María Fernanda Callejón se peleó con LAM y abandono el móvil (Video: LAM, América)

En la noche de este lunes se vivió un momento de tensión al aire de LAM (América). Fue después de que María Fernanda Callejón hablara con el programa en la puerta del Teatro Colón, ya que asistió a una gala en compañía de Fernando Gamboa, su nuevo novio. Pero los comentarios de algunas de las “angelitas” presentes en el piso le cayeron mal, especialmente una acotación de Cinthia Fernández, y decidió interrumpir la nota.

“Yo te veo con tu pareja y quiero ser muy respetuosa, pero lo único que me imagino a ustedes es teniendo sexo. Me dan muy sexuales, me dan fuego”, fue lo primero que le dijo Nazarena Vélez en calidad de conductora, ya que está reemplazando a Ángel de Brito, quien está de vacaciones. “Me encanta que piensen eso, porque sí, tenemos mucho sexo, somos una bomba, somos un fuego. Te la blanqueé. ¿Viste el dicho ese si hay yerba o no hay yerba? Nosotros, aunque tengamos yerba, tomamos mate, todo...”, confirmó Callejón. “Hay explosión siempre, igual. El amor es eso. No es una cuestión de edad, superamos los 50, pero estamos explotados de amor”, agregó a su lado el exfutbolista de Boca Juniors y cerraron el cuadro con un sentido piquito entre los dos.

Luego, Vélez cambió de tema y encendió la mecha. “¿La escuchaste a Marixa (Balli) cuando pasó lo de (Guillermo) Coppola?”, le preguntó para referirse a cuando, semanas atrás, en el programa discutieron por un accidente que había sufrido Callejón en los años 90 y las visiones de ambos eran sensiblemente distintas. “Sí, sí, lo vi. Pero estaba en plena rutina con mi hija cuando me estaban llamando, por eso no les pude contestar. Lo vi después y obviamente hablé con Guillote. Me pareció la pelea menos pensada, porque nunca lo vi a Guillote así tan nervioso. Y lo único que te puedo decir es que los dos decían la verdad pero con diferentes miradas. Y nada más”, comenzó respondiendo la hermana de Sandra Callejón.

María Fernanda Callejón, junto a Fernando Gamboa y enojada con LAM

“Yo trabajé de panelista y muchas veces me tocó ver informes enteros de Rodrigo y Marixa. Yo nunca me hubiese atrevido...”, dijo y se interrumpió para dirigirse directamente hacia Balli, quien estaba sentada en el piso. “Me re defendiste, pero nadie te lo pidió. Igual está todo recontra bien y me parece que cada uno dijo lo que sintió. Imaginate que yo viví un accidente desde un lugar. Estuviste al lado mío, por supuesto, ya lo manifesté. Y bueno, si aceptás, venís al streaming y ahí charlamos todo, porque el contenido es para mí, ahora. ¿Por qué no? ¿Quién trabaja gratis?”, dijo Callejón.

“Te amo, Marixa, y hemos pasado los mejores momentos, hemos hecho exitazos juntas. Desde mi lugar, jamás sentí que competíamos. Estábamos la (Alejandra) Pradon, (Silvia) Süller, Balli y yo. Mi amor, cuatro bombas en el (Teatro) Tabaris rompiendo la taquilla...”, agregó María Fernanda y ahí intervino Marixa. “Yo nunca dije nada de competencia, gorda”, le retrucó. “Sí, algo dijiste que competíamos porque vos bailabas mejor que yo. Pero vos sos de acá y yo soy autodidacta. No seré del Colón, pero soy bailarina...”, le replicó Callejón.

“¿Por qué estás tan enojada, Fernanda?”, intervino Cinthia Fernández y sacó de las casillas a Callejón. “¿Enojada? Chicas, perdón...”, comenzó a responderle pero la ex de Matías Defederico redobló sus comentarios. “Me parece que estás un poco grosera, siempre con palitos. ¿Estás enojada con el programa o algo?”, le planteó. “Bueno, ustedes son divinas. Chau, Naza te quiero mucho, hablamos en el streaming...”, dijo María Fernanda mientras se sacaba el retorno del oído. En ese momento, el movilero intervino para intentar hacerle una última pregunta, pero la actriz se negó. “No, no, ¿dicen que estoy enojada? Ahora sí me enojé”, le respondió.

“Bien que Ángel también le mató el hambre, porque fue ‘angelita’. Ahora que se venga de acá arriba...”, vociferó Fernández, aunque Callejón ya no la escuchaba. Ante la insistencia del notero, Fernanda retomó la palabra y arrojó un último mensaje contra LAM. “Yo digo las cosas en la cara. ¿Qué prefieren que las diga por detrás? Estamos charlando. Bánqueensela, ¿o ustedes son santitas? Mi amor, me dieron duro y parejo. Bastante amable fui en darles esta nota”, cerró. La mediática, desde el panel, volvió a arremeter, cargada de ironía. “Ay, disculpame, Susana Giménez, me vuelvo loca... Qué grosera...”, la agredió Fernández, aunque Callejón tampoco escuchó ese comentario.