Sergio Lapegüe reveló una dura historia familiar: “Estuvo 4 años internada por bulimia”

Sergio Lapegüe: "Mi hermana paso 4 anos internada por bulimia" (Video: Cuestión de Peso, El Trece)

El reconocido periodista Sergio Lapegüe compartió en Cuestión de Peso (El Trece) una experiencia personal marcada por el dolor y la lucha contra la bulimia que atravesó su hermana. Ante la consulta de Adrián Cormillot sobre sus antecedentes familiares con respecto al sobrepeso, Lapegüe reveló: “Tuve, sí, mi hermana sufrió de bulimia. Y eso lo hemos padecido. Estuvo cuatro años internada, fue algo fuerte para todos nosotros. Pero bueno, en ese momento los dos éramos muy estrictos con el peso”.

Mario Massaccesi profundizó en el tema, preguntándole cómo la familia afrontó esta situación y qué aprendió de ella. Lapegüe compartió: “Fue muy fuerte para todos. Nunca lo conté, pero fue fuerte para nosotros porque mi hermana había tenido problemas muy delicados de salud. Yo recuerdo: tenía casi 20 años, mis viejos iban y se internaban con ella porque era internación de día. Entraba a las 8 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde”.

El relato continuó con una imagen impactante: “Y nunca me olvido que teníamos una cadena en la heladera. Se habían puesto por recomendación médica en ese tiempo, hace 30 años, hay que ver ahora si eso se sigue usando. Entonces, ella agarraba un kilo de dulce de leche y lo comía todo, y después lo vomitaba”.

Massaccesi indagó sobre la impresión que le dejó esta experiencia, a lo que Lapegüe respondió: “El dolor de mis padres fue mucho más fuerte que todo. Además del sufrimiento de ella, ¿no? Ella está bien, está bárbara. Es una persona sana, por suerte. Hace deporte como yo. Corremos juntos, nos gusta. Y, la verdad que lo que más me dolió fueron mi papá y mi mamá, que tenían que ir a acompañarla. Yo hacía mi vida, iba a la facultad en ese momento”.

No es la primera vez que Lapegüe habla sobre la salud de un familiar. Hace unos años, se sinceró sobre la lucha contra el Alzheimer que mantiene su madre de 87 años. Invitado al ciclo de Juana Viale, relató un momento muy conmovedor que tuvo con su mamá y en el que la música sirvió para que la mujer pueda reconocerlo.

El periodista coincidió en el programa con Gimena Accardi quien estaba presentando En otras palabras, la obra donde el tema central es una historia de amor atravesada por un diagnóstico prematuro de Alzheimer.

“Mi mamá tiene eso. Fue algo increíble lo que nos pasó esta semana porque está en un proceso muy avanzado”, empezó contando el conductor. “El deterioro es muy fuerte, para la familia es muy doloroso y yo no sé si ella se da cuenta. Yo la visito todos los días, que fue una de las determinaciones por las que dejé el noticiero. Lo dejo para poder acompañarla. ¿Por qué no voy a hacerlo si ella estuvo siempre conmigo?”, aseguró.

Sergio Lapegüe junto a su mamá Elba

“Voy, le doy la mano. Ya le cuesta tragar y empieza a tener menos funciones. Se va apagando. Le das agua con espesante porque no puede tomar agua. Ella está sola en su casa con las cuidadoras y le ponen la tele. Me ve y dice ‘exacto’”, reveló, mientras la conductora saludaba a la mujer. “Entonces estamos seguro, nos está viendo”, comentó, amorosamente. “Sí, estoy seguro. ¡Hola, mamá!”, la siguió el conductor de TN.

Lapegüe relató cómo los momentos de lucidez de su mamá son pequeños, pero siempre movilizantes. “Voy a la casa al mediodía y no me reconoce. Es tremendo porque es un golpe fuerte. Le agarro la mano, le doy besos. En la pantalla me reconoce y a veces cuando me ve, no”, contó.