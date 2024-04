Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas con el regalo más esperado: “La abuela casi se muere”

El divertido video de Cinthia Fernández con sus hijas y su mamá

Cinthia Fernández es una de las famosas que más utiliza sus redes sociales y a modo de reality comparte contenido de su vida privada. Lo hace para visibilizar algún enojo, para promocionar diferentes aspectos de su trabajo y por su contenido ocurrente y creativo que la posicionan como una de las influencers más destacadas. Su cuenta es un vehículo para generar auspiciantes de diferentes marcas, y esto le resulta muy satisfactorio para su economía familiar. Y también, cada tanto comete algunos deslices que forman parte de la dinámica con sus seguidores.

La bailarina sube todo tipo de historias, desde tutoriales para aprender a maquillarse o presentar su rutina diaria de entrenamiento, hasta escenas cotidianas donde participan con sus hijas que con sus ocurrencias encontraron en las redes una diversión más. En esta oportunidad, publicó un nuevo video junto a Charis, Bella y Francesca, fruto de su exrelación con Matías Defederico, que causó furor y se llevó todas las miradas.

“Y así es como casi la abuela se muere…”, comenzó diciendo Fernández en el audiovisual que publicó y explicó: “Le voy a dar una sorpresa a las nenas que no se la esperan”, siguió, mostrando la súper colchoneta para que puedan realizar gimnasia artística en el hogar. “Wow, está buenísimo. Lo que quería”, dicen las pequeñas a coro tras ver el obsequio.

Acto seguido, en el video se puede ver como saltan, se divierten, juegan, hacen piruetas y luego al grito de “abuela, la la la la la”, le piden a la madre de la bailarina que se anime a hacer una vuelta carnero en la nueva adquisición familiar. Esta lo logra y terminan todos saltando y abrazándola por haberse animado al desafío. El audiovisual tuvo más de 15 mil me gusta, casi medio millón de reproducciones y cientos de comentarios a menos de 24 horas de haberse publicado.

Cinthia Fernández mostró el cambio de look de sus hijas y enfrentó las críticas por teñirles el pelo

Las chicas también fueron protagonistas hace unas semanas, cuando su madre publicó unas imágenes de sus hijas con nuevo look y salió a la carga por los cuestionamientos que recibió por la decisión de las nenas de teñirse el pelo de rubio.”Pasándola muy mal. ¿En qué momento sucedió esto?”, se preguntó, divertida junto a una foto de las mellizas en la peluquería, mientras les lavaban el pelo antes de pasar por el sillón para el corte y el color.

“Lo peor es que ya me agarran el teléfono y hablan con el peluquero directo”, puso, en las stories, mientras replicaba el audio que sus hijas le dejaron al peluquero. “Hola, Leo. ¿Cómo estás? Queríamos irnos a cortar el pelo y teñirnos”, comenta una de las mellizas. “¿Vos tenés piojos?”, se escucha a Cinthia bromeando. “Yo no”, responde con ternura la otra. “Ah re. Vos no tenés piojos, no te tirás pedos”, remata la otra, desafiante con su hermana.

“Cambio de look para las 4. Sagradas manos las de Leo Leiva, te amamos tío genio. Sos el 1″, puso a modo de agradecimiento, y luego le contestó a todos aquellos que cuestionaron su decisión. “Primero: el que rompa los huevos con que teñí a las nenas… Sí, se tiñeron y cortaron el pelo por decisión propia autorizada por esta pésima madre que soy”, ironizó.

“Segundo: no toca ningún producto la raíz y además de eso utilizan otros productos distintos a los adultos”, explicó, sobre el método que usaron para proteger la cabellera de las nenas. “Tercero, el que venga con el libro de maestra/o Siruela criticando, lo bloqueo. Acá abajo solo se deja amor”, enfatizó, mientras cerraba el posteo con un “¿les gustó?”.