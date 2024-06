El dramático accidente de David Meza, el exsacerdote que ganó en Los 8 Escalones: “Estuve por perder un ojo”

David Meza, el exsacerdote de Los 8 Escalones que emocionó con su historia de vida, vivió un grave accidente médico (Archivo personal de David Meza)

A mediados de mayo de este año, David Meza supo ganarse el cariño de los fanáticos de Los 8 Escalones (El Trece), donde causó sensación con su historia de vida. Motivado por su deseo de ser padre, el participante supo codearse con los otros competidores para alcanzar la victoria dos veces. Pero el estado de salud del hombre tuvo un declive inesperado, ya que se vio involucrado en un grave accidente doméstico.

Según pudo conocer Teleshow, el hecho tuvo lugar el sábado pasado mientras Meza se encontraba podando un árbol arriba de una silla. “En eso se patina la silla, la amoladora agarra una rama y sale despedida e impacta sobre mi rostro y me da un corte. En ningún momento me desmayé, pero ni bien empecé a notar que sangraba llamé a mi señora desesperado y a mi hermana, que vive al lado. Me trajeron una sábana para cubrir la herida, mientras llamaban a Emergencias”, explicó respecto a cómo ocurrió el incidente.

También sumó que fue asistido por un vecino, quien le dio los primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia a su domicilio. “En la guardia me hicieron los puntos y me dejaron internado porque no se estabilizaba la glucemia, la glucosa y la presión”, comentó a este medio desde la clínica donde se encuentra internado. “Sigo acompañado de mi esposa, que no se ha despegado de mí. La mejor compañera, la amo con locura”, aseguró David.

Desde la clínica donde se encuentra internado, David se recupera de su accidente doméstico en compañía de su esposa (Archivo personal de David Meza)

“Estoy mejor, con dolores intensos en la cabeza. Me han estado dando analgésicos,” explayó sobre el tratamiento que le indicaron para sobrellevar la herida, además de los controles médicos que debe hacer para volver pronto a su hogar. Además, aseguró que ya tiene una consulta con el cirujano, quien le aseguró que “estuve a milímetros de perder uno de los ojos”, para ver cómo proceder luego de recibir el alta.

La historia de vida de David Meza que emocionó en Los 8 Escalones

“Tengo 51 años, soy exsacerdote. Me casé para ser papá. Y ahora trabajo en un colegio como preceptor”, fueron las palabras que eligió David Meza para presentarse ante Guido Kaczka. Si bien con esa frase cautivó a los presentes, lo cierto es que su vida iba más allá que eso. Criado en una familia muy religiosa, sintió el llamado al sacerdocio a los 18 años y, cuando le contó a su mamá, ella le dijo que “todo tenía sentido”, ya que al nacer estuvo en una situación muy delicada y las plegarias fueron el milagro que necesitaron para su pronta recuperación.

El paso de David Meza por el certamen (Video: Los 8 Escalones - América)

“Soy lo que soy gracias a la vida de la Iglesia, a la cual amo profundamente”, confesó, con un profundo agradecimiento, al recordar los duros momentos que vivió en su vida. Si bien su devoción por Dios era grande, lo cierto es que el futuro le tenía preparado otra forma de servirle: formando una familia. “No todos los hombres tenemos la vocación al celibato. Frente a ese tema, y mi deseo de ser papá, empecé a buscar respuestas. Me llevó casi un año de discernimiento, de maduración, fui a meditar un mes a Tandil”, le comentó a este medio.

David Meza fue sacerdote y cambió su vida para convertirse en papá (Archivo personal de David Meza)

Luego de tomar la decisión de dejar el sacerdocio, conoció a Andrea su esposa y madre de sus hijos. Todo surgió a través de un chat online, donde concretaron su primera cita. “Ella llegó cinco minutos tarde, soy muy exigente con la puntualidad, pero me alcanzó y acá estamos, 18 años juntos”, explicó con un tono que denota el gran cariño que siente por el amor de su vida.

Respecto a su participación en el certamen televisivo, él había comentado que quería “asegurar el techo de nuestros hijos.” También sus intenciones iban por un lado romántico, ya que quería comprar los anillos de boda para su esposa y renovar sus votos de matrimonio.