Narda Lepes reveló por qué no le cocinaría a Milei y opinó acerca del cierre de Cocineros Argentinos

Narda Lepes reveló por qué no le cocinaría a Milei (Audio/Radio 2)

La reconocida chef y empresaria gastronómica, Narda Lepes, se volvió otra vez viral debido a sus comentarios sobre el Presidente, Javier Milei. En una reciente entrevista radial, al ser consultada sobre si cocinaría para el primer mandatario, expresó: “Si puedo elegir, no”.

La cocinera mantuvo un diálogo telefónico con el programa radial Podría ser Peor (Radio 2) en donde conversó de distintos temas de actualidad, entre ellos, el final del ciclo Cocineros Argentinos (TV Pública), y aprovechó para manifestar su descontento con la salida del aire del programa.

“¿Qué voy a opinar? Es lo que están haciendo en general. Todo lo que nos gusta lo sacan, todo lo que sirve lo rompen”, comenzó diciendo la cocinera, aunque enseguida aclaró que se iba a medir con lo que decía porque no quería “alimentar a los trolls”. “Parecería ser que tienen un plan, pero no logro entenderlo. En las elecciones del año que viene hay que patalear, no ahora porque alimentás trolls”, apuntó.

En ese momento, el conductor, Juan Manuel Fontana, le consultó si, llegado el caso, estaría dispuesta a cocinarle a Javier Milei, y Lepes respondió que preferiría no hacerlo. “Ya dijo varias veces que toma gaseosas y la comida no le importa. Preferiría cocinarle a alguien que le guste comer, él ya dijo que no le gusta”, justificó.

Y cerró: “Yo le cociné a otros, a presidentes, que no me caen bien. Pero es trabajo, es lo que te toca. Pero si lo tuviera que elegir, no le cocinaría”.

Narda Lepes y una polémica frase sobre las licencias laborales

“Lo que más caro me salió fueron las lesiones de los varones en el fútbol”

La cocinera –dueña de Narda Comedor, nombrado entre los mejores de América Latina de la lista 50 Best Restaurants– se había vuelto viral días atrás al revelar que la mayoría de las licencias laborales que había otorgado como jefa eran para hombres, principalmente por lesiones relacionadas con el fútbol amateur, mientras que las mujeres solicitaban licencias mayormente para cuidar a otros.

“Le pedí a mi contador: ‘¿Me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso’”, comenzó Narda en uno de los ciclos de streaming de Telefe, precisamente en el programa Hola Vos, conducido por Andy Clar y Beta Suárez. “El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas, de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol. Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no?”, argumentó la cocinera.

“Bueno, ahí tenés a los que te dicen: ‘No, porque se embarazan, porque no sé qué’. El problema es, lo que más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones”, cerró Lepes, mientras que las presentadoras del programa asentían.

En la mencionada entrevista, Lepes también se refirió a cómo fue cambiando la cultura del trabajo con el correr de los años e hizo hincapié en que hay mujeres cocineras que rechazan aspirar a conseguir una estrella Michelín. “Es un estilo de vida que no muchas minas estaban dispuestas… Creo que ahora va a pasar más porque eso cambió y también la cultura que conlleva mantener o hacer tener más estrellas (en referencia a las célebres estrellas Michelin, las cuales determinan cuáles son los mejores restaurantes del mundo) a un restaurante que ya tiene, no es lo que era hace 20 años. Eso cambió un montón”, dijo Narda.

“Es otra cultura de trabajo. Hay una cosa con las estrellas que conllevaba una cultura del sacrificio, de todo un equipo y entre una presión para que todo sea 9, 10. Lo que empezó a pasar es que para llegar a ese 9, 10, sacrificás mucho de la parte humana, no sólo la propia, sino del equipo″, prosiguió al respecto, quien fue jurado del reality show culinario Dueños de la cocina, emitido por Telefe.

“Un pibe que está lavando copas en un lugar que tiene estrellas Michelin, cada copa vale a veces 200 dólares. No es lo mismo lavar una copa de 7 que una de 200. Todo eso conlleva una presión al equipo que muchas veces las mujeres no elegimos. Quizás ahora sí, porque ese cuidado del equipo empezó a cambiar. Pero todavía estamos ahí…”, cerró Narda en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver con su desarrollo como empresaria de la cocina.