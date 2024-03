VivaElAmor con Cande Molfese y Gastón Soffritti: “Después del sexo siempre estás enamorado”

Viva el amor - EnteroViva el amor con Cande Molfese y Gastón Soffritti

Este miércoles arranca un nuevo ciclo de la mano de Infobae. Se llama #VivaElAmor y se trata de un segmento en donde parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público a través de distintas preguntas que se van formulando.

En esta primera entrega, Cande Molfese y Gastón Soffritti, quienes después de hacerse distintas preguntas entre ellos, se ponen a disposición del picante juego “¿Quién es más...?”, donde cada uno está de espaldas al otro y se les pregunta quién se siente más identificado ante una situación, pero sin sentirse condicionados por la mirada de su pareja para dar una respuesta sincera.

“¿Qué es lo que más te hace enojar de mí?”, le pregunta el actor a Cande. Y ella le responde sin filtros: “Trapitos al sol... Yo creo que lo has mejorado mucho. Entonces acá te doy una virtud, pero en realidad es un defecto que está en proceso de construcción a ser mejor. Por ahí te cuesta tomar cuando alguien te dice algo. Como que al principio ofrecés resistencia”. “Como que yo siempre tengo una respuesta para todo”, le concede él. “Claro, en lugar de decir: ‘Che, ¿sabés que en esta tenés razón? Me bajo’”, le ejemplificó Cande. “No, no me bajo nunca”, terminó admitiéndole Gastón entre risas.

“A mi me enoja que te enojes, ¿entendés? Vos te enojás por cualquier cosa”, le devolvió él y ella se rio como dándole la razón. Luego fue el turno de Cande, quien quiso saber en qué momento él se dio cuenta de que ella era “el amor de su vida”. “No todo es Disney en la vida. Yo creo que la pareja va mutando y va teniendo distintas etapas. La del enamoramiento se transforma en amor, que es lo que perdura a lo largo del tiempo y lo que hace durar a una pareja. Si viviese enamorado, vivis como una mentira porque todo lo lindo obviamente está en el principio. Yo tengo el momento donde me di cuenta de que estaba enamorado de vos, que fue cuando estábamos en la cuarta, quinta cita...”, comenzó respondiendo él. “Ahh, pero sí. ¿Pero habíamos tenido sexo? Porque siempre después del sexo siempre estás enamorado”, le devolvió ella con picardía. “Me acuerdo de que estábamos tirados en el sillón y yo dije: ‘Ah, ok, hay algo que me está pasando de verdad con esta piba”, cerró Soffritti con el recuerdo.

En el juego “¿Quién es más...?” se revela quién de los dos es más celoso en la pareja, quién es más controlador, quién es más sexualmente activo, quién perdonaría una infidelidad, quién se enamoró primero del otro, entre muchos otros secretos de esta pareja.

Cande y Gastón se conocieron en junio de 2022 y blanquearon su noviazgo tres meses después, tiempo que se tomaron para probar cómo funcionaban como pareja y apostar por su relación. Si bien ambos trabajan en el medio desde que son chicos y aunque tenían amigos en común y habían compartido algún que otro evento, jamás habían trabajado juntos, motivo por el cual no tenían vínculo.

Su primer encuentro fue en Ushuaia, adonde viajaron contratados por una empresa para filmar un comercial. Allí compartieron set, almuerzos, cenas y empezaron a conocerse. Cuando regresaron a Buenos Aires, Gastón tomó la iniciativa y le envió un mensaje con la intención de entablar una conversación. Cande entendió a la perfección la indirecta y le respondió con la propuesta de continuar aquella charla con un vino de por medio.

Ambos venían de historias de amor públicas que habían terminado tiempo atrás. Auue ella estaba un poco más reticente sobre la idea de estar en pareja, convivir o proyectar algo más. Su experiencia pasada la había dejado dolida: estuvo de novia ocho años con el actor italiano Ruggero Pasquarelli, con quien no terminó en las mejores condiciones. Más tarde, él reconocería que le había sido infiel. Gastón, por su parte, había cortado una relación con la modelo Antonella Pauletto.

El 3 de enero de 2023, en concordancia con el cumpleaños de Cande y en el marco de unas vacaciones románticas por México, ambos se comprometieron.