Juan Otero y Lolo Poggio, el hijo de Flor Peña y la hermana de Julieta, debutan como las nuevas caras del streaming de Telefe

Al frente de "Te pido Mildis", Lolo Poggio y Juan Otero -hermana de Julieta Poggio y el hijo de Flor Peña- son las nuevas caras del streaming de Telefe (Imágenes: Gentileza Telefe)

Los canales de streaming ya no son una novedad. Por lo contrario, cada vez hay más y, a diario, compiten por la audiencia. En ese sentido, son varias las figuras que se animaron a este nuevo rubro y apuestan a crecer como conductores y creadores de contenido. Juan Otero (15) y Lolo Poggio (18) -el hijo de la actriz Florencia Peña y hermana de la ex Gran Hermano, Julieta Poggio- decidieron sumarse al desafío y, este lunes 20 de mayo, debutarán en Te Pido Mildis, el nuevo ciclo que se emitirá por Streams Telefe.

El programa, que irá de lunes a miércoles a las 16 en vivo por YouTube, Twitch y todas las redes sociales del canal, contará con la presencia del periodista Nicolás Peralta; la ex GH, Sabrina Cortez; y la música y compositora, Sol Ulloa. La propuesta: hacer entrevistas a artistas, debatir acerca de temas relevantes para los jóvenes y sobre tendencias, desafíos virales, moda y música, entre otras cosas.

A horas del gran debut, la dupla Sub20 charló con en exclusiva con Teleshow y no se guardo nada: del desafío de ser conductores hasta cómo lidian con las críticas por ser familiares de figuras públicas. “Ser ‘hijo de’ es lo que suelen criticar el 100% de las veces. Es un prejuicio, pero no me afecta. Intento enfocarme en mí y en lo que quiero hacer. Estoy muy entusiasmado con este proyecto: es un espacio en donde voy a poder desarrollar mi personalidad al 100%”, promete con entusiasmo Juan que, por estos días, combina sus primeros pasos profesionales con el último tramo del secundario.

En sintonía, Lolo asegura: “Creo que el stream da una libertad que, en medios como la televisión, no existe. Acá uno puede ser un muy sincero o, incluso, equivocarse. Es un poco más descontracturado. Siento que vamos a poder aportar cosas diferentes”.

Juan Otero, Lolo Poggio, Sol Ulloa, Nicolás Peralta y Sabrina Cortez: el equipo completo de "Te pido Mildis"

—¿Cómo se preparan para encarar este proyecto?

J.O.: A nivel grupo estamos todos muy entusiasmados. Hay una energía relinda entre todos, nos queremos mucho. En lo personal es mi primera vez en esto, así que creo que tengo el triple de emoción. Siempre soñé con hacer streaming, veía mucho en las redes sociales y pensaba: “Algún día quiero trabajar de esto” y bueno... se me cumplió nada más y nada menos que con Telefe, que es una gran familia.

L.P.: Muy contenta. Tuvimos varias reuniones online y ahora, hace poquito, estuvimos todos juntos. Nos sentamos en los lugares que íbamos a tener y también nos conocimos personalmente, porque a Sol y a Nico no los conocía. Con Sabri trabajamos juntas cuando yo tenía 15, hicimos varias producciones para una marca de ropa interior. Todos nos llevamos superbien.

—Juan, vos estás por terminar el secundario, ¿cómo combinás la escolaridad con tus primeros pasos profesionales?

J.O.: Es un poco difícil porque son muchas horas de estudio y, después, lo mismo fuera del cole. Hago lo que puedo: intento organizarme para llegar con todo. La idea es cumplir con el colegio y con la responsabilidad de laburo, sin preocuparme ni pasarla mal. A largo plazo, mi objetivo es estar en este mundo. En julio me voy a Nueva York con una agencia a estudiar baile, actuación y eso será un puntapié para empezar mi carrera.

—Entre tantos programas de streaming, ¿cuál va a ser su estrategia para cautivar a la audiencia?

J.O.: Que seamos dos “pendejos” (NdR.: él y Lola) haciendo el stream es algo muy peculiar. Vamos a aportar desde ese lugar sin pelos en la lengua. Siento que a medida que vas creciendo vas teniendo más filtros. A nosotros eso todavía no nos pasa. Y creo, también, que cada uno cumple su rol: Lolo la rompe con el baile; Sabri, con el modelaje; Sol, con el canto; Nico, con el periodismo; y yo, con humor.

L.P.: Vamos a tener temáticas para debatir, a interactuar con la audiencia a través de audios y a hacer juegos. Yo propuse uno de improvisación que me parece que va a estar bueno. La idea es tratar de llevar algo divertido y que la gente se prenda. Sabemos que a algunos les va a gustar y a otros no. Es así.

Juan Otero tiene 15 y este será su debut en streaming

—¿Tienen miedo a los haters?

L.P.: Bueno, justo ahora también estoy haciendo ‘Zoom, acercate más’ con Juli (el proyecto multiplataforma que comparte con su hermana y con el bailarín Julián Marin) y se lee de todo. Dicen que nosotras estamos en Telefe por acomodo porque mi papá supuestamente trabaja ahí y eso es mentira. Me parece un poco injusto. Sé que otros influencers también salieron a hablar y a decir que para este proyecto (del streaming) están más capacitados que nosotros. Creo que antes de criticar deberían darme tiempo para probar y ver qué sale. Vengo trabajando desde muy chica, tengo una soltura frente a la cámara, no soy para nada tímida, y también tengo lo necesario para estar sentada hoy en esa silla. Me lo gané. Tengo 18 años y vengo trabajando desde que tenía meses de vida en producciones. Estoy muy emocionada y también contenta por la oportunidad.

—¿Les molesta que los juzguen por ser “El hijo de...” o “La hermana de...”?

L.P.: No, al contrario. Para mí, compartir un proyecto con un hermano es doble triunfo porque uno goza sus éxitos y también de los de su familia. Entonces es lindo hacerlo juntas. Aunque sí me parece injusto que solamente se reduzca a eso y que digan llegó porque “es hermana de...” sin siquiera haber visto lo que hago. Ahora bien, si lo hago mal y me quieren criticar, están en todo su derecho, pero como ni siquiera empezó me parece que están hablando desde el desconocimiento.

Lolo Poggio tiene 18 años

Streams Telefe

En abril, más del 40% de la población argentina fue impactada por los contenidos digitales de Telefe. Streams Telefe alcanzó 9.7 millones de usuarios en el último mes. Los días de gala de Gran Hermano (domingos y miércoles) suele haber más de 500 mil personas viendo el reality en simultáneo a través de todas las plataformas. ¿Cuál es la programación?

Hola Vos. Un magazine para mujeres hecho por mujeres. Con Andy Clar, Beta Suárez, Laura Romano, Lorena Serini, y un gran equipo. De lunes a viernes 9.30 hs.

All Access. Para seguir de cerca todo lo que sucede en la casa de Gran Hermano. Con Diego Poggi, Ariel Ansaldo, La Tora y Sol Rivas. De lunes a viernes 11 hs.

Insiders. El programa que reúne a la comunidad fanática de Telefe, para conocer todos los detalles del canal desde adentro. Con Juli Fiamingo y Romi Stone. De lunes a viernes 14 hs.

Te Pido Mildis. Un magazine juvenil que alegrará las tardes. Con Lolo Poggio, Juan Otero, Sabri Cortez, Nico Peralta y Sol Ulloa. Entrevistas, música, juegos, debates y mucha alegría! De lunes a miércoles 16 hs.

Así fue el debut de Fuera de Joda con La Tora, Nacho Castañares, Mora Jabor, Fede Lezcano y Daniela Celis, todos ex Gran Hermano

Mika, Rescatista de Animales, el primer programa de Latam dedicado exclusivamente al mundo animal. Con Mika Prada. Jueves y viernes a las 16 hs.

Fuera de Joda, el grupo de amigos que se formó dentro de la casa de Gran Hermano al frente de un programa para hablar de todo. Lo mejor del reality, sus anécdotas y grandes debates. Con La Tora, Nacho Castañares, Mora Jabor, Fede Lezcano y Daniela Celis. De lunes a jueves a las 18 hs.

Indiferencia Artificial. El primer stream argentino dedicado a la Inteligencia Artificial. Con Rebecca y JiniHwang. Viernes a las 19.30 hs.

Nada Más. para disfrutar de toda la información sobre el fútbol argentino e internacional. Con Priscila Crivo, Sebastián Varela del Río, Javier Lanza y Carolina Molinari. Jueves a las 20 hs.

El Stream de La Peña. Para vivir de cerca todo lo que sucede en La Peña, de la mano de expertos en música y gastronomía. con Eleonora Pérez Caressi, Rodrigo Cascón y Mariale Mroue. Domingos a las 12 hs.

Gran Hermano. Con varias adiciones a lo largo del día para espiar todo lo que sucede dentro de la casa más famosa del país. Con la Tora, Nacho Castañares, Diego Poggi, y un gran equipo. De domingo a viernes a partir de las 21 hs.