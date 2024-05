En medio del debate por el atraso cambiario y el cepo, Milei coincidirá con Cavallo en un seminario financiero

Milei, ante empresarios en un evento del Cicyp

Días después de que el presidente Javier Milei continuara, en el marco de un almuerzo con empresarios en Cicyp, su batalla discursiva contra economistas y consultores que cuestionan el plan económico de su gobierno, el jefe de Estado coincidirá con el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en un seminario financiero, del que también participarán otros consultores contra los que suele apuntar el mandatario.

El evento en cuestión es el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizará este martes en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Milei será el encargado de cerrar la jornada que comenzará temprano por la mañana con la presencia del vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning. También participará, antes que el mandatario, el ministro de Economía Luis Caputo.

Cavallo, en el último posteo de su blog, en el que vuelca sus impresiones sobre la marcha de la política económica, resaltó que la baja de la inflación deberá sostenerse con precisiones sobre la hoja de ruta de desarme del cepo cambiario. Sin mencionar puntualmente a ningún economista, Milei arrementió en sus últimas apariciones públicas, de manera más o menos explícita, contra algunos de ellos, como Carlos Melconian o Miguel Broda. Cavallo, a quien Milei en algún momento le dedicó el elogio de haber sido el mejor economista de la historia argentina, no estuvo presente en el homenaje a Carlos Menem que encabezó el Presidente en Casa Rosada la semana pasada.

Cavallo resaltó que la baja de la inflación deberá sostenerse con precisiones sobre la hoja de ruta de desarme del cepo cambiario

“A partir de mayo van a comenzar a operar mecanismos indexatorios a la inflación del mes anterior para jubilaciones, sueldos y tarifas de servicios en general, incluidos combustibles. Estos se constituirán en factores de inercia inflacionaria que difícilmente puedan ser neutralizados por el ajuste del tipo de cambio oficial al 2% mensual”, mencionó Cavallo en su último posteo.

Caputo participará del Congreso Anual de IAEF (Nicolás Stulberg)

“Además, comenzará a influir la expectativa de un salto devaluatorio al momento de la unificación y liberalización del mercado cambiario que sólo podrá aplacarse si se clarifica de una manera creíble cómo se avanzará hacia una organización cambiaria y monetaria que permita la estabilidad del tipo de cambio libre y el quiebre de la inercia inflacionaria”, subrayó.

El ex ministro de Economía durante el menemismo participará del congreso de IAEF por la tarde, en un panel que llevará como nombre “Apertura al mundo - Los vectores de desarrollo”. También estarán presentes consultores como Marina Dal Poggeto (EcoGo), Mariana Camino (Abeceb), José Siaba Serrate, Julián de Diego, Ricardo Arriazu y Daniel Gerold. Otros paneles del evento estarán protagonizados por ejecutivos de empresas como Oracle, Tenaris, Takeda, Cabrales, Citrícola San Miguel, Celulosa Argentina, y el CEO de Arcor Luis Pagani, entre otros.

Sin mencionar puntualmente a ningún economista, Milei arrementió en sus últimas apariciones públicas contra algunos de ellos, de manera más o menos explícita, entre ellos a Carlos Melconian o Miguel Broda

El jefe de Estado, ante una nutrida platea empresaria en el Alvear Palace, donde tuvo lugar el tradicional almuerzo de Cicyp, dedicó la mayor parte de su discurso de 50 minutos a rebatir la idea de que la economía experimenta un atraso cambiario y que los resultados de la política económica -acumulación de reservas y desaceleración de la inflación- se deban al sostenimiento de los controles cambiarios. Milei llamó “chantas” y “pifiadores seriales” a los economistas y consultores que critican su programa económico.

“Yo lo llamo el dilema de las salvedades. Si no se hacen las salvedades, son unos chantas. Y si las hacen, los análisis están mal. En lugar de aceptar que le erraron quieren forzar la realidad para lavar sus culpas. Hay algunos que quieren que nos vaya mal porque le pifiaron”, comentó el presidente. “No hay elementos de teoría económica que fundamente el disparate del atraso cambiario. No saben y son tan chantas que no saben qué es el ancla nominal”, dijo. Ya semanas antes había hablado en duros términos contra otros economistas en la cena anual de la Fundación Libertad.

El evento de IAEF de esta semana será el primero de una seguidilla que en la que participará el jefe de Estado junto con su ministro de Economía. El 5 de junio tendrá lugar el 10° Latam Economic Forum que organiza Scitus Finances y Research for Traders. Y una semana después será el último orador de un seminario de dos días del CATO Institute -un think tank con sede en Washington, EEUU- y la Fundación Libertad y Progreso.