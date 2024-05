El polémico gesto de Verstappen a un fanático de Ferrari durante el Gran Premio en Imola: “Aprendió la lección”

El polémico gesto de Verstappen en el Gran Premio de Imola

Max Verstappen volvió a mostrar todo su poderío y ganó el Gran Premio Emilia Romaña que se disputó en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola. Después de la victoria de Lando Norris en Miami, el piloto de Red Bull resistió en la punta de la carrera y dejó en el segundo lugar al británico con su McLaren. Charles Leclerc, con Ferrari, completó el podio.

Más allá del triunfo, el neerlandés vivió un fin de semana especial en Imola. Durante los tres días de acción, la Fórmula 1 homenajeó a Ayrton Senna por el aniversario número 30 de su muerte en ese mismo trazado, Verstappen igualó el récord de ocho poles consecutivas del piloto brasileño -todas las de esta temporadas sumada a la última de 2023 en Yas Marina- y estiró su diferencia en lo más alto del campeonato.

Durante la jornada del sábado, día de la clasificación, Max se cruzó con un fanático de Ferrari mientras ingresaba con su auto a la zona de boxes y le realizó un polémico gesto mostrándole el dedo medio de su mano derecha. ¿Cuál fue la razón? El propio corredor dio su versión de lo sucedido durante la conferencia de prensa posterior a lograr el primer lugar en la prueba clasificatoria.

“A ver, es genial, todo el mundo va con Ferrari, pero tengo una historia divertida con uno de ellos”, dijo Max ante la atenta mirada de Morris y Oscar Piastri, quien había terminado con el segundo mejor registro, pero luego fue penalizado y tuvo que largar desde el quinto lugar en la grilla de partida en Imola.

“Mucha gente aplaudía en el camino de boxes pero un tipo me estaba haciendo algunas cosas y gestos diferentes, así que le saqué el dedo. Y luego, la siguiente vez que volví, ya me estaba aplaudiendo. Aprendió la lección”, agregó Verstappen sobre el cruce con uno de los tantos tifosis del Cavallino Rampante en el circuito.

Verstappen en lo más alto del podio en Imola

“Es fácil no ser amable con los conductores, pero yo también puedo serlo contigo, supongo que lo apreció. Pero, ya sabes, los fans en general aquí son muy apasionados. Les encanta el deporte del motor. Por supuesto, aquí hay más apoyo para Ferrari, y está bien”, concluyó el rey de la Fórmula 1 en los últimos tiempos.

Acto seguido, los medios presentes le preguntaron a alguno de los pilotos de McLaren si era cierta la historia y ambos confirmaron que vivieron una situación similar con otros fanáticos de Ferrari. Piastri se encontró con el mismo aficionado que le hizo un gesto a Verstappen, pero optó por hacerle otro diferente el piloto australiano cuando estaba ingresando en los boxes del circuito Enzo y Dino Ferrari.

“Así fue, creo que vi al mismo tipo, pero a mí no me estaba señalando con el dedo, pero sí con el pulgar hacia abajo. Sin embargo, te estaba aplaudiendo. Guau. ¿Firmaste con Ferrari o algo así? ¿Hay algo que no sabemos?”, dijo el joven de McLaren en tono de broma para con el campeón del mundo de Red Bull.

“Creo que en todos los deportes, darle un poco de palo al oponente siempre es muy divertido, creo, y es parte del deporte. Por supuesto, siempre hay un límite para eso. Pero creo que de eso se trata el deporte”, cerró en su aclaración Piastri, que terminó en el puesto 4 del Gran Premio en Imola.

Con la victoria, Verstappen se mantiene al frente del campeonato de pilotos con 161 puntos. Ahora, es seguido por Leclerc con 113, que pasó a Sergio Checo Pérez (107). En la carrera por ver quién es la mejor escudería de la temporada, Red Bull suma 268 puntos y lo sigue Ferrari con 212. McLaren está en el tercer puesto (154).

¿Cómo sigue el calendario? En la época del año donde se corre en Europa, dentro de dos semanas, del 17 al 19 de mayo, se correrá el Gran Premio de Mónaco en las míticas calles del Principado.