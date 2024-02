Vuelven a señalar a la China Suárez de imitar a Wanda Nara: la similitud en el festejo de cumpleaños de sus hijas

Wanda Nara y la China Suárez, parecidas y diferentes

Desde que en octubre de 2021 Wanda Nara sacudió las redes haciendo alusión a que la China Suárez había arruinado su matrimonio y la acusaba de tener un affaire con Mauro Icardi, la relación entre ellas no tuvo retorno. Si bien fueron contadas las veces que se refirieron una a la otra por su nombre y apellido, tanto en las entrevistas como en sus redes sociales hicieron sus jugadas, con mayor o menor agresividad y de manera irónica o directa según lo creyeran conveniente.

Los seguidores a ambos lados de la grieta tomaron posición por una o por otra, alimentando la rivalidad en un escenario de guerra fría en el que cada palabra o cada imagen -o cada silencio- puede tener la potencia de un proyectil. Y una de las grandes batallas se libra a la hora de marcar tendencias. Cada una en lo suyo, cosechan seguidores de a millones y parecen competir a través de sus looks, estilos, actitudes y desafíos profesionales entre tantas otras cuestiones, a la que últimamente se le sumó el festejo de cumpleaños de sus hijas.

China Suarez mostró el regalo para su hija

El pasado miércoles Magnolia, la hija de la China y Benjamín Vicuña cumplió 6 años y su madre le preparó una sorpresa muy emotiva. En un video que publicó en sus redes, se ve cómo estuvo durante días preparando cada detalle del festejo, para que la niña tuviera el mejor cumpleaños posible y también dejarle una enseñanza “para que valorara el tiempo y el esfuerzo y entendiera que las cosas no caen del cielo”.

Entre las sorpresas, la China mostró que le había preparado una torta -le hice un brownie como pude, porque no soy muy buena con las manualidades”-, pero luego le sumó una torta profesional, realizada por Damián Basile, ganador de la edición 2020 de Bake Off Argentina: “Me puse cholulo. Torta para los 6 años de Magnolia. Gracias por confiar en mí”, escribió el pastelero, que recibió los elogios de la anfitriona: “Esto es serio y no les miento, pocas veces probé torta de niños más rica. Te felicito, ¡te pasaste!”.

El desayuno casero para el cumpleaños de Francesca

La torta de Magnolia, preparada por Damián Basile (Instagram)

El sabor de la torta no está en discusión, la polémica surgió en la decoración del pastel, dominado con la figura del animé Kuromi La encargada de detectar esta cuestión fue la cuenta de Instagram Gossipeame, que planteó la encuesta. “Damián de Bake Off le hizo la torta a Magnolia con el mismo Kitty que Wanda a Francesca en el de ella. ¿Pura casualidad o me huele a Copycat?” Como prueba, mostró ambas fotos, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Y si bien la China puede argumentar que se trata de uno de los personajes preferido de los chicos, Wanda tiene a su favor el tiempo. Por una cuestión cronológica, en este caso fue la primera.

Las similitudes no quedaron ahí, ya que además de coincidir en lo puntilloso de la preparación. Wanda y Mauro sorprendieron a Francesca con un desayuno en la cama, sencillo y preparados por sus propias manos, lejos de canjes u ofrecimientos industriales. Y también le dedicaron sentidas palabras a la cumpleañera. Y por último, otro clásico de este tipo de fechas: las fotos retro. Aquí ambas se mostraron de perfil mostrando sus embarazos avanzados, Nara desde el balcón de su casa y Suárez en un entorno natural, rodeado de caballos. ¿Casualidad?

Wanda Nara embarazada de Francesca y la China Suárez esperando a Magnolia (Instagram)

Este juego de las diferencias sale a la luz apenas días después de que Nara y Suárez estuvieran otra vez en el juicio comparativo de sus seguidores, y el culpable volvió a ser un personaje animado. Los internautas advirtieron que las dos celebrities usaban la misma bata de baño con dibujos de Hello Kitty. Y en este caso, eligieron no quedarse calladas .

“Chicos, consíganse un problema honesto”, arremetió la China apenas se enteró que la vincularon con la misma prenda que usa Wanda. “Con la cantidad de cosas que pasan, chicos... Creo que a casi todos nos gusta Hello Kitty además”, concluyó indignada. La respuesta de la ganadora del Bailando no tardó en llegar. Primero, mostró en sus historias de Instagram varias imágenes en donde se la podía ver con la bata en cuestión en momentos importantes de su vida. Cuando nació Francesca, cuando se enfermó y se sometió al tratamiento médico que le indicaron de urgencia, durante un viaje en un avión privado junto a su esposo, y también junto a su íntimo amigo, Kennys Palacios, donde aclaró: “Él odia mi bata Hello Kitty”, y también contó que esa prenda en Roma “le trajo suerte”. Luego, en otra foto al lado de Mauro, contó: “También la odia, cero sexy, esto es pandemia en Paris”. Siempre atenta a la manera de comunicar, Wanda pretendía dejar en claro que si había una copiona, no era ella.