Hoy cumpliría años Ricardo Piñeiro, “Hoy estaríamos festejando y riendo pero Dios tuvo otros planes”

Ricardo Piñeiro hubiera cumplido 69 años, y lo hubiera festejado con su grupo más íntimo. Uno de sus amigos Daniel Gómez Rinaldi hubiera sido uno de los primeros invitados en llegar, “Hoy estaríamos festejando y riendo como siempre pero Dios tuvo otros planes! Te quiero! Descansá en Paz” escribió en su cuenta de Instagram.

Recordemos que el representante de modelos sufrió un ACV en noviembre del año pasado y lamentablemente no pudo resistir y falleció el 29 de noviembre a los 68 años. Una de las primeras en anunciar la triste noticia fue su amiga la ex modelo Fernanda Villaverde. “Richard no puedo más del dolor. Qué descanses en paz. Te amo y amaré siempre”, escribió la ex top model en una foto junto a él que subió a sus historias de Instagram

Ricardo Piñeiro nació el 7 de febrero de 1956 en Montevideo, Uruguay. En la década de los 90, se convirtió en uno de los mayores representantes de modelos de Argentina. Comenzó muy de a poco y con mucho esfuerzo hasta convertirse en uno de los mayores representantes, por su agencia pasaron las modelos más importantes de las pasarelas entre ellas, Andrea Frigerio, Paula Chaves, Dolores Moreno, Mariana Arias entre tantas otras.

Después de muchos años de éxito y también algunos pasajes oscuros de su vida que debió sortear con mucha voluntad, dejó todo, para tener una vida más austera, simple y profunda.

El periodista conversó con Teleshow acerca de su gran amigo, quien lo recuerda todos los días y confiesa que lo extraña muchísimo. “Mi amistad con Ricardo nació a principio de los años noventa estaba trabajando en una revista donde hacíamos reportajes a grande personajes y también a modelos, como Mariana Arias, Ethel Brero, a todas las modelos de su agencia.

Así comenzamos nuestra amistad, a través del trabajo y recuerdo que por compromisos laborales nos encontramos en los mismo eventos. A partir de ahí construimos un vínculo fuerte de amigos. Salíamos con grupo de gente en común, compartimos viajes juntos. Una vez fuimos a Buzios en Brasil y nos encontramos con Georgina Barbarosa y Alicia Zanca, fueron unos días fantásticos en esa playa de Brasil.

(Nicolás Stulberg)

Cuando el empresario aún tenía su casa de campo La Paternita en San Antonio de Giles disfrutaba muchísimo de la llegada de sus amigos para entregarse a la naturaleza que lo rodeaba, la laguna que estaba en la misma chacra, con pavos reales y por supuesto de sus queridos perros.

Cuenta Daniel Gómez Rinaldi que era un exquisito para la decoración, “Comprábamos en diferentes remates objetos de campo, antigüedades, cuadros, muebles, diferentes objetos que tuvieran historia, él me enseño mucho sobre arte. Uno de nuestros planes era recorrer casas de decoración para comprar y equipar la suya propia”.

—¿Daniel hoy es un día muy especial, qué hacían para ésta fecha?

—Los últimos años tenía por costumbre a preparar una comida íntima para la gente en en su casa. Hoy hubiéramos hecho esa reunión con sus amigos, con Roxy Serrano, con los amigos de siempre. Con él teníamos mucha complicidad, nos reíamos como adolescentes, de cualquier pavada, tenía un humor desopilante. Lo extraño, Lo quiero muchísimo” responde emocionado Daniel Gómez Rinaldi, a Teleshow.