El desconsuelo de Paula Chaves por la muerte de Ricardo Piñeiro: “Gracias por cambiar mi vida”

A los 67 años, Ricardo Piñeiro murió este miércoles pasado el mediodía. El exrepresentante de modelos estaba internado en el Sanatorio Otamendi, donde fue derivado tras sufrir un ACV hemorrágico el domingo. Su partida causó profunda consternación en el mundo del espectáculo, que recién se recuperaba de la información de su accidente cuando ocurrió su fallecimiento, que Infobae pudo confirmar con su círculo íntimo.

Según le confirmó a este medio el director del SAME Alberto Crescenti, la mañana del domingo Piñeiro fue trasladado hasta el Hospital Fernández luego de encontrarlo en su domicilio con bajos signos vitales. Horas después, el representante fue llevado hasta el Otamendi, según lo detalló el parte médico oficial del lugar: “El paciente se encontraba en estado reservado, con asistencia respiratoria mecánica, producto de un ACV hemorrágico”.

La noticia generó una enorme tristeza en el mundo de la moda y los medios. Diversas figuras del espectáculo, como colegas y amigos, expresaron su dolor a través de las redes sociales. Y una de las más conmovidas fue Paula Chaves, quien dio sus inicios en el modelaje en la agencia de Piñeiro, y le dedicó unas tiernas palabras a través de su historias de Instagram.

“Buen retorno a la fuente. Así te recuerdo, rodeado de perros que fue el amor que siempre nos unió. Te amo, Richard. Gracias por ser parte y cambiar mi vida”, escribió junto a una imagen en la que estaba abrazada a Piñeiro, junto a unos perros. En otra historia, compartió una fotografía con el histórico representante y otras modelos, con el emoji de un corazón negro.

También se manifestó Fernanda Villaverde en sus redes: “Richard, no puedo más del dolor. Que descanses en paz. Te amo y amaré siempre”, escribió junto a una foto en la que se los ve lookeados en blanco y negro para algún evento de tantos. Enseguida, sus amigos y allegados comenzaron a recordarlo con especial cariño. Luciana Salazar plasmó en un mensaje: “QEPD Ricardo Piñeiro”. En la misma red social, el coreógrafo y director teatral Raúl Martorel plasmó: “Buen viaje, Ricardo Piñeiro. Mucha luz para tu alma” y Dolores Moreno le confió a Teleshow la relación que los unía: “Como un hermano, mismo amor”.

Este martes, antes del fallecimiento de Ricardo, la esposa de Pedro Alfonso había dialogado con Socios del Espectáculo, programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por el Trece. “La verdad que no tengo mucho para decir. Lo quiero mucho a Ricardo, fue una persona muy importante en mi vida”, arrancó diciendo la conductora desde adentro de su automóvil.

“Puedo decir que fue mi ‘descubridor’ de alguna forma, no nos hablábamos todos los días pero siempre teníamos algún encuentro. Así que esta situación es bastante triste”, afirmó con rostro serio. Luego, la conductora expresó su reflexión acerca de la nueva vida que estaba llevando el empresario desde hace unos años. “Creo que él en el último tiempo se acercó bastante a la iglesia, mucho a Dios así que bueno, espero que esté en manos de Dios y que sea lo que tenga que ser”.

Más adelante, Chaves contó que ella en ese momento estaba cerca de las amigas de Piñeiro. “Estoy con sus amigas, tenemos un grupo de Whatsapp, de modelos que lo queremos mucho, amigas cercanas, y estamos en contacto para ponernos a disposición y poder ayudarlo”.

Acto seguido, el cronista le preguntó qué significa Ricardo en su vida. “Y... todo. La verdad es que si él no me hubiera elegido (en el concurso Súper M), mi destino hubiese sido otro en Lobos, no sé. Capaz no hubiese venido a hacer el Súper M y demás”, sostuvo muy sentida. Con lágrimas en los ojos, cerró con una frase no muy alentadora sobre el estado de salud de su exrepresentante: “Que sea lo que tenga que ser, es así”.