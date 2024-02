¿Cómo están hoy y a qué se dedican los participantes más populares de GH?

Los participantes más populares de Gran Hermano

A lo largo de los años, las diversas ediciones de Gran Hermano estuvieron marcadas por cruces, escándalos e incluso romances. Al salir del juego, muchos continuaron sus carreras y otros crecieron en el ámbito artístico. Pero a qué se dedican hoy en día los protagonistas de la casa más famosa del país. Desde Cristian U hasta Daniela Ballester, cómo están las figuras de estos realitys.

Tomás Holder se abrió una cuenta de OnlyFans (Instagram)

Tomás Holder

Te puede interesar: Entre lágrimas y confesiones, Santiago del Moro entró de sorpresa a la casa de GH

Comenzando por la última edición, uno de los exhermanitos que comenzó un nuevo proyecto fue Tomás Holder. El participante, que si bien fue uno de los primeros eliminados de la edición 2022, se convirtió en una figura. Así las cosas, recientemente anunció que se suma a OnlyFans, la plataforma de contenido erótico.

Con el objetivo de cambiar su carrera y buscar otro camino para su futuro laboral, el influencer vende su contenido, desde fotos hasta videos. En una charla con Teleshow, el joven confesó que lo llevó a empezar este proyecto: “Fue una cuestión personal y de gustos. Sabía que tenía el físico y quería aprovecharlo. Le dedico un poco todos los días, pero voy de a poco”. Luego también habló de sus clientes y el tipo de material que estos buscan: “Muchos de mis clientes son hombres pero siempre hay mujeres, por ahora son locales”, aclaró Holder.

Cristian U, uno de los personajes más recordados del reality

Cristian U

Te puede interesar: Revelaron qué decía el mensaje que le iba a mandar el novio a Sabrina de GH y que luego se arrepintió

Uno de los más recordados y polémicos jugadores de la historia del reality fue Cristian Urrizaga. El ganador de la edición 2011, que actualmente es uno de los panelistas del certamen en ‘la noche de los ex’, se destacó por sus estrategias y fuertes dichos. Tras cambiar su vida por completo, el paseador de perros construyó su carrera en el mundo del espectáculo, a través de programas de televisión y música, con su trabajo como DJ.

El oriundo de Barracas –que se consagró ganador del certamen después de 77 días de encierro, un abandono de la Casa y 10 nominaciones– participó del Bailando por un Sueño junto a Laurita Fernández y luego fue conductor de Pasión de sábado, junto a Marcela Baños. También fue parte de Combate mientras que seguía dedicándose a los perros: dueño de un hotel canino.

Daniela Ballester participó de la primera edición en 2001

Daniela Ballester

Te puede interesar: Así fue la feroz pelea entre Manzana y Furia a los gritos cuando terminó la gala de Gran Hermano

La imagen de Daniela Ballester comenzó a hacerse conocida en 2001 cuando ingresó a Gran Hermano. La marplatense fue una de las jóvenes en ingresar a la primera edición y permaneció en la casa durante casi 100 días, en donde llegó a ser finalista. En su presentación dijo que era azafata y que amaba la danza. Tras salir de la casa, con 23 años, Ballester se dedicó al periodismo. Así se preparó en la carrera de Magir en periodismo de investigación y locución, lo que le permitió ser una de las figuras de C5N. Actualmente, la comunicadora hoy vive un romance con el exfutbolsita, Daniel Osvaldo.

Maximiliano Guidici participó en la edición 2022 (Prensa Telefe)

Maximiliano Guidici

Otro de los exparticipantes que también se dedica al contenido erótico es Maximiliano Guidici. “Hola, soy ‘El pela’ de Gran Hermano. Soy un chico muy activo, tengo pasión por el fútbol y el gimnasio. Me gusta la música y bailar”, escribió el joven en la descripción de su perfil. Sin embargo, a diferencia de otros usuarios, la ex pareja de Juliana Díaz no puso precio a sus fotos y videos. La suscripción a su contenido es gratuita.

Nadia Epstein, panelista en la noche de los ex en GH (Instagram)

Nadia Epstein

Una de las jugadoras más polémicas de GH 2007, la cuarta temporada, fue Nadia Epstein, que supo convertirse en la ‘villana’ para gran parte del público, debido a sus cruces con Marianela Mirra. En ese sentido, incluso por un tiempo tuvo el récord negativo del porcentaje más alto de expulsión: un 93%.

Ya fuera de la casa, la joven siguió relacionada al espectáculo pero esta vez detrás de las cámaras, trabajando como productora. Sin embargo, antes de eso, tuvo otro tipo de trabajos, en una charla con Teleshow cuenta lo que recuerda de esa vida: “Creo que laburaba de cajera en un boliche. Te soy sincera, no me acuerdo 100%, pero estoy casi segura que era eso. Desde que salí de GH estuve laburando en Crónica, en Paparazzi, después con Luis Ventura muchos años como productora”.

La edición del 2007 fue una de las más recordadas por el público, por esa razón Epstein continuó ligada a las demás ediciones. “Fui panelista en los debates de todos los Gran Hermanos que se hicieron después del mío. Y hoy por hoy trabajo en Canal 22 extra de Telecentro con Santiago Cuneo, periodista político. Y acá donde estoy ahora el tema es política. Ya son varios años de laburar acá y yo doy generalmente mi opinión como ciudadana. Pero nada que ver a lo que venía haciendo. Soy panelista del programa, después de trabajar mucho tiempo como productora del programa y ahora, hace un año más o menos, que estoy en este rol”, reveló la joven.

Silvina Scheffler, en un desfile como modelo

Silvina Scheffler

Otra de las participantes más recordadas de la edición 2007 fue Silvina Scheffler, conocida como ‘La Profe’. Después de 17 años, la joven construyó una carrera como modelo, actriz y personal trainer. Luego de salir de la casa más famosa del país, la hermanita participó de distintas obras de teatro en la temporada de verano de Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Calle Corrientes. En ese marco conoció a Nito Artaza, con quien mantendría una relación amorosa.

Luego incluso participó en el Bailando por un Sueño en 2015, conducido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, su futuro se encontraba lejor de las cámaras. Tiempo después trabajó en el Senado de la Nación. Allí se desempeñó en la Comisión de Derechos y Garantías, como empleada administrativa y se capacitó en distintas áreas sociales.

Actualmente, Scheffler se encuentra enfocada en un nuevo proyecto de entrenamiento, el cual compartirá en su cuenta de Instagram con sus 96.000 seguidores.