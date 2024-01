Instalada definitivamente en Uruguay, Claudia Fernández disfruta de su país de origen en la playa. Como todos los veranos, la vedette se instala en Punta del Este junto a su marido, Leonel Delménico y sus dos hijos, Mía y Renzo. Tanta es su pasión por el agua de mar que Claudia practica a diario stand up paddle. Según ella misma afirma: “la tabla y yo somos una sola persona”.

Te puede interesar: Dolores Barreiro disfruta de Punta del Este con su novio y sus hijos

Desde hace algunos años, Fernández se dedicó a implementar un cambio de vida que la llevó a entrenar su cuerpo y su mente. Con el gimnasio y una rutina especial logró fortalecer y tonificar músculos mientras que cultiva el espíritu con meditación, música suave y su hobby por escribir. Cabe recordar que Claudia fue modelo, conductora de programas infantiles y de entretenimientos, pasó por realities como el Bailando y también fue actriz en ficciones de televisión, en teatro y hasta en revistas como vedette en la calle Corrientes. En el verano de 2017, por ejemplo, encabezó la obra Stravaganza en Punta del Este, en donde se lució de lleno en el espectáculo.

El verano de Claudia Fernández en Punta del Este: familia, amor y deportes acuáticos (Instagram)

Según sus propias palabras en aquel momento, la obra “requiere de un esfuerzo físico muy grande”. En diálogo con Teleshow por esos días, había afirmado: “Trabajo con chicos muy jóvenes, de los cuales la mayoría son acróbatas y la tienen muy clara. Por suerte estoy contenida por un gran equipo”.

Te puede interesar: Nicole Neumann y Manu Urcera revelaron el sexo del bebé que esperan: “Será de Tauro o de Géminis”

En esta ocasión, se la puede ver disfrutando de sus días al sol, en el verano esteño. Lo que más le gusta hacer cada vez que va a la playa es lanzarse al mar. Con su tabla de stand up pasa horas sobre el agua, su aliada indiscutible a la hora de practicar deportes acuáticos. Con la compañía de su marido, Leonel Delménico, a quien conoció justamente en la playa, según contó alguna vez en sus historias de Instagram, y de sus dos hijos, Mía, de 13 años y Renzo, de 10.

Claudia Fernández y su pareja Leonel Delménico disfrutan su amor en la playa de Punta del Este (Instagram)

Además de su incursión en teatro y televisión, el año pasado Claudia hizo su debut en cine. Fue en la comedia No me rompan, junto a Carla Peterson y Julieta Díaz. “Lo único que me faltaba era esto, y la verdad que me gustó mucho”, comentó en septiembre de 2023. “Este año, al no hacerse otra temporada de Got Talent me dio la oportunidad a que mi inquietud me lleve a hacer otras cosas”, expresó al respecto.

Te puede interesar: Eva Bargiela disfruta de su soltería con amigas en Punta del Este: “Con Facundo no hay reconciliación”

Si bien Fernández vivió varios años en el país, ya decidió hace un tiempo radicarse en Uruguay. “Yo renuncié a América. Estuve dos años enteros en Animales Sueltos y me perdía de acostar a mi hija. Llega un momento en que te empieza a ir bien en la vida y decís ‘esto ya no lo hago más’”, dijo en ese momento y aclaró la razón por la que no volvería a Argentina. “Me llaman todo el tiempo, pero ya está, ya no vuelvo”, sostuvo por aquellos días.

Claudia Fernández adora estar en la playa cada verano (Instagram)

Sin embargo, a Claudia le quedan muchos afectos de su paso por el país. Una de sus amigas más cercanas es Flor de la V, con quien cada vez que se encuentra pasan largos ratos poniéndose al día acerca de sus respectivas vidas. Así fue como el verano anterior, en Punta del Este, la conductora de Intrusos (América) estuvo unos días descansando en Uruguay junto a su marido, Pablo Goycochea y sus hijos, Isabella y Paul. En esa ocasión se reencontró con Claudia en Playa Brava, de José Ignacio. Ambas familias pasaron una tarde al sol, junto a sus hijos y sus parejas, a pura charla y mates entre la arena y el mar.