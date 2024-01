Pablo Alarcón denunció que le robaron a punta de pistola: “Me sacaron todo”

Pablo Alarcón denunció que le robaron a punta de pistola

Pablo Alarcón sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar un video en el que desplegó todo su histrionismo para relatar un lamentable hecho que sufrió en los últimos días. “¡Me robaron! ¡Me afanaron! Me afanaron a punta de revolver, me rompieron el vidrio del coche en un semáforo”, comenzó diciendo el actor casi a los gritos y mirando con severidad a la cámara frontal de su teléfono celular.

“Me apuntaron, me sacaron todo. Y el celular me sacaron, también. Y recién hoy lo pude reponer. Estuve ausente de Instagram así que le aviso a mis seguidores que me pasó eso, por eso había desaparecido. No es que me gané la grande o me fui a...”, agregó a continuación con una cuota de humor, aunque el video se cortó de manera súbita.

Al trascender este mensaje, desde América Noticias se comunicaron con el actor para que diera más detalles del atraco que sufrió. “Yo estoy bien, gracias por tu preocupación. Pero me robaron a punta de pistola, me sacaron todo lo que tenía y el teléfono. Rompieron el vidrio del coche en un semáforo y se fueron... ¡Sin saludar se fueron!”, volvió a bromear Alarcón a través de un mensaje de voz que le envió al periodista Daniel Ambrosino.

“Fue una moto que se acercó, le rompieron el vidrio. Eran dos personas en la moto, con casco y le robaron el celular y todo lo que tenía a mano. Y se fueron. Era de noche, estaba oscuro. No hizo la denuncia porque no valía la pena, porque no tenía forma de reconocerlos, no sabía dónde era, no sabía qué podía denunciar al respecto. Así que quedó en esta denuncia pública”, agregó luego el panelista de espectáculos del noticiero conducido por Rolando Graña y Soledad Larghi a partir de un diálogo por escrito con mantuvo con el actor.

Pablo Alarcón Trabaja A La Gorra En Una Plaza Necesito Ganar Guita Para Vivir

A mediados del año pasado, Alarcón se había vuelto viral luego de que se supiera que estaba actuando a la gorra. Fue Adrián Pallares, uno de los conductores de Socios del Espectáculo (El Trece) quien explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. “Lo concreto es que en este momento Pablo Alarcón está en una plaza trabajando a la gorra como tantos artistas. Son momentos difíciles de la Argentina y momentos difíciles para los actores en los cuales, en un medio donde casi no hay ficciones, en un medio donde sí las obras de teatro están funcionando muy bien, pero tal vez es difícil volver a insertarse en ese circuito comercial del teatro”, explicó el conductor mientras se mostraban las imágenes del actor actuando en una plaza.

Por su parte, Rodrigo Lussich, el otro líder del programa de espectáculos, agregó: “Bueno, esta nota que le hicimos a él la vamos a compartir también para que nos cuente un poco de esto porque la imagen obviamente apareció en las redes y sorprendió. Él recauda a la gorra después de una actuación donde ofrece su arte a la gente que pasa por Plaza Francia. Muchos lo conocen, tal vez generaciones más nuevas no lo conocen, pero es algo absolutamente digno y también un reflejo de la realidad donde sobre todo actores de televisión que han tenido mucho trabajo en el pasado y hoy, como tantos, no pueden tener”.

Pablo Alarcón actuó a la gorra

“Bueno, esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida, te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir”, contó Alarcón en entrevista con el ciclo.

“Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, sumó preocupado.