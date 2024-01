La fallida salida de la China Suárez y Lauty Gram al show de David Guetta en Punta del Este

La China Suárez y Lauty Gram se disponían a ver el show de David Guetta (RS Fotos)

La China Suárez y el cantante Lauty Gram continúan viviendo un idílico romance que estos días los encuentra en Punta del Este. Y pese a confirmarse la noticia de que están juntos, además de filtrarse algunas fotografías, ellos aún intentan esconderse de las cámaras lo más que puedan. Y eso es justamente lo que pasó las últimas horas en Punta del Este, en el marco del show de David Guetta.

En una noche inigualable, David Guetta el DJ, compositor y productor francés N° 1 del mundo, volvió a presentarse ante el público esteño con su nuevo show Monolith, con el que está girando por todo el globo. A las 23, comenzó su presentación para hacer bailar y cantar a todos los que allí se encontraban, entre los que se destacaron varias figuras del espectáculos, empresarios y distintos actores del ámbito mediático tanto del Uruguay como de la Argentina.

Sin embargo, hubo dos que se quedaron sin ser parte del espectáculo, y fueron justamente la China y Lauty, quienes al arribar al lugar en un vehículo manejado por ella y notar una amplia presencia de medios de comunicación cubriendo el evento, decidieron volver sobre sus pasos y sin bajar del auto, salieron rápidamente del lugar.

Con más de 10.000 millones de streams, 50 millones de discos vendidos y múltiples certificaciones de oro y platino, David Guetta se ha reivindicado como el DJ y productor más exitoso de las últimas décadas (Foto Gentileza Fénix)

Y justamente Uruguay fue el país donde por primera vez fueran vistos juntos, más precisamente en un centro comercial, el pasado mes de junio, lo que comenzó a instalar el rumor de un posible romance entre ambos, a tan solo dos meses de que ella hubiera finalizado su relación con Rusherking.

Después de aquel encuentro en tierra oriental, los ojos se posaron en el influencer, un personaje de nicho hasta ese momento. Luego llegarían los momentos compartidos en un after post fiesta Bresh, en la casa de Lizardo Ponce, como continuidad de un camino de encuentros íntimos que fue recabando Teleshow. Mientras tanto, a la vista de todos circulaban intercambios de comentarios y reacciones en las redes sociales, lo que fortalecía las hipótesis sobre una relación sentimental entre la actriz y el cantante.

La China Suárez y Lauty Gram volvieron antes de ver el show de David Guetta (RS Fotos)

Después de unos meses saliendo en privado y de intercambiar varios likes y comentarios en las redes sociales, las versiones de romance se fueron reforzando y la actriz y el músico volvieron a coincidir fuera de Buenos Aires. Días atrás, Teleshow recibió información exclusiva de un encuentro que de casual no tuvo nada: “Lauty Gram viajó a Córdoba para dar dos shows allá viernes y sábado y no fue solo”, confirmaron fuentes testigos de la situación.

Incluso, en los últimos días de diciembre, en una entrevista exclusiva con Infobae el cantante fue consultado sobre su estado sentimental: “No sé todavía”, respondió ante la pregunta directa sobre si salía o no con la China Suárez: “Estamos bien. Pero lento. Tranquilo. Como que la gente ya piensa que estamos juntos, que nos vemos todos los días… Pero no”, explicó, sin negar ni afirmar, prestándose al juego mediático.

Las coincidencias entre la China Suárez y Lauty Gram

“A mí no me gusta mucho la exposición y esas cosas, que sea tan directo, porque tampoco quiero exponerme tanto. Prefiero estar así, tranquilo, sin nada. Y así, viviendo la vida contento”, expresó a continuación. Sin embargo, si no habla con sus palabras, parece hablar con sus hechos.

Y para seguir con el juego mediático, solo horas después de esa entrevista, el joven subió una instantánea posando en modo selfie con el torso desnudo y frente a un espejo redondo. La misma escenografía que usó la China Suárez para una de sus fotografías. ¿Cuál es el sitio en cuestión? Uno de los baños del inmueble que la intérprete tiene en Pilar.