Quién es Fátima Florez, la imitadora de CFK y novia de Javier Milei que será la primera dama de la Argentina

Fátima Florez artista completa y talentosa. Hoy es la novia del flamante presidente electo de los argentinos, Javier Milei. Fátima no pasó la mejor de las adolescencias, pero ese tiempo le sirvió para volverla fuerte y resiliente (Crédito: Mario R. Sar)

Fátima Flores siempre supo lo que es el esfuerzo personal, ese que merodea a la meritocracia, pero que viene más de abajo y es profundamente visceral. Toda una declaración frente a la vida. María Eugenia Florez, “con z”, como siempre tuvo que aclarar en la escuela, es hija de una familia de clase media acomodada en la coqueta localidad de Olivos; en el bonaerense partido de Vicente Lopez. Sus padres se separaron cuando ella tenía 9 años.

Te puede interesar: Norberto Marcos aseguró que ya no puede comunicarse con Fátima Flórez: “Nos cortaron el diálogo”

Hoy es la novia del flamante presidente electo de los argentinos, Javier Milei. Fátima no pasó la mejor de las adolescencias, pero ese tiempo le sirvió para volverla fuerte y resiliente. Sufrió trastornos alimentarios -anorexia- y ella misma precisó que -luego de años de terapia de por medio- el trastorno tenía que ver con la oposición que había en su casa a su temprana vocación artística.

Vaya paradoja: la casa de los Florez la habitaban en un edificio de 20 pisos a una cuadra de la quinta presidencial de Olivos. Su padre Oscar, a quien ella consideraba severo, es arquitecto. Y su madre, Marta, profesora de geografía. La familia se completaba con una hermana dos años mayor, Agustina. Su primera gran fan.

Te puede interesar: Javier Milei y Fátima Flórez fueron al Teatro Colón a ver la ópera Madama Butterfly

En varias entrevistas con Teleshow, Florez explicó, “me veía en el espejo y no veía la realidad. No comía. Empecé con problemas hormonales, y llegué a pesar un poco más de 40 kilos y los médicos se dieron cuenta de que no me estaba alimentando. En ese momento tenía la autoestima como un felpudo. En esa adolescencia errante, Florez reconoce que se acercó a la Iglesia, “comencé a leer la la Biblia y a quererme más y eso me ayudó muchísimo”.

Dos días antes del balotaje, que lo consagró presidente a Milei, Javier y Fátima Flórez fueron al Teatro Colón a ver la ópera Madama Butterfly. (Foto AP/Ramiro Souto)

Nace una estrella

Te puede interesar: La semana en 10 fotos: el beso de Tinelli y Milett, el casamiento de Sol Pérez ,el regreso de Andrés Calamaro

Fátima mientras se reconstruía de sus tristezas juveniles, afirmaba casi en paralelo su vocación artística. Tenía sueños importantes: eligió el camino del canto, el baile y más tarde iba a llegar la complejidad de la composición de otros personajes: la imitación; que le iba a brindar foco y ayudar a perfilar su talento.

Imitar a otro es una de las ramas artísticas más exigentes porque exige método, mirada precisa y analítica sobre los otros, mucho trabajo y aprender de la frustración. Nada sale en el primer intento.

Tal vez ahí radica su gran conexión con el hoy electo presidente de los argentinos, y su pareja, el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei. Ambos se flecharon en un estudio de TV, sentados de noche en el programa de la icónica conductora Mirta Legrand. Una atracción casi fue de dos almas gemelas. Nada sale en el primer intento

Su consagración en la Argentina, como imitadora de la ex presidenta , Cristina Fernandez de Kirchner (Crédito: Mario R. Sar)

Talento y perseverancia

Fátima canta, baila, imita. Es una artista completa. Se hizo famosa en la Argentina por imitar a la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner; imita a Tini , a Jennifer Lopez y Marilyn Monroe. Su despliegue en escena es formidable: lo deja todo.

Realiza 20 cambios de vestuario que incluyen zapatos y pelucas. Además, hace lo que ella llama el “camarín mágico”: se lookea delante de la gente. “Para que vean cómo es el detrás de escena”, le explicó a Teleshow . “Adelgazo por lo menos 2 kilos por función”

Su amor con Milei

Milei y Fátima están juntos desde julio de 2023, y sin vueltas ella reveló : “Somos tal para cual. Somos felices, nos hacemos bien el uno al otro”.

La primera entrevista juntos la dieron en el programa de Mirtha Legrand, allí donde se habían conocido a finales del año pasado. “Fátima imitó a Cristina Fernández de Kirchner y ahí armaron como un paso de comedia donde él la peleaba”. En el mismo living de Legrand, recordaron aquel flechazo y dieron muestra de su amor con gestos y con palabras.

Cena de Mirta, allí se conocieron Milei y Fátina. “Nos escribimos por Instagram la primera vez. Después, todo fluyó naturalmente”, contó la humorista. (RS Fotos)

Más adelante, la pareja contó algunos detalles de su intimidad, como la canción “Flowers” de Miley Cyrus que es la favorita de ellos. Acto seguido, Milei se animó a dedicarle un corazón con las manos a su novia, y unieron sus manos para graficar su amor. “Somos muy explosivos, como adolescentes, nos saca esa parte de niño interior que nos encanta”, sonrió la comediante.

A sus jóvenes 19, Fátima Flórez integró el grupo musical, ‘’Las Primas’' que nació en 1985 y es conocida por temas como: ‘’Saca la mano Antonio’', ‘’Dame una alegría’' y ‘’Los nenes con los nenes‘’. La imitadora no formó parte del elenco formalmente, sino como un reemplazo de una de las cantantes principales.

Fátima también trabajó como bailarina y asistente de coreografía de Pepe Cibrián, en obras como Drácula y El jorobado de París. Su vida comenzó a cambiar tras viajar a Perú para participar del programa La Paisana Jacinta, donde conoció a Norberto Marcos, quien fue su primer novio y hasta ahora único marido, productor y manager por más de 20 años. Cuando se conocieron e iniciaron su relación ella tenía 19 y él 40.

Fue el propio Marcos quien le recomendó cambiar su nombre original, por el de “Fátima”, debido a la devoción que el productor sentía por la Virgen de Fátima y además consideraba que impactaría mucho más en el público.

Norberto Marcos, ex de Fátima Flórez rompió el silencio: “Su carrera me costó 4 stents y dos by pass”

Florez también trabajó en teatro junto Carlos Perciavalle como vedette principal en Revivamos el Concert y con Jorge Corona en El Mundial de la Risa, donde empezó a realizar algunas imitaciones. Recien en 2012, luego de protagonizar las obras El Gran Burlesque y La Revista de Buenos Aires, llegaron las primeras obras con su nombre, como “Fátima es única” y “Fátima para todos”.

Whitney Houston y Céline Dion son las cantantes que le gustaría interpretar y que todavía no lo ha hecho, pero que probablemente estén presentes en su próximo espectáculo. En la reinvención apuesta a cosas nuevas y por qué no verla en la plataforma streaming estrella. “A mí me encantaría hacer algo en Netflix, algo hasta por ahí dramático con tinte de humor, alguna ficción”.

Milei flamante presidente electo de la Argentina y Fátima su novia probablemente lo acompañe a vivir en Olivos. La maternidad ni la paternidad para ambos no se instaló com una deseo vital. Comparten el amor por los animales, perros y gatos, a los que consideran familia. Fátima hasta solo se enciende cuando habla de trabajo y de sus inmumeranbles proyectos artísticos, en la Argentina y en el exterior. Una historia de amor que se está escribiendo.