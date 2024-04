Parques Nacionales cedió un valioso predio a una fundación que preside un ex funcionario de Alberto Fernández

El valioso predio que está bajo la lupa está situado sobre la costa del lago Mascardi, en un lugar paradisíaco

Cuando transcurría el conflicto por la usurpación de tierras fiscales en Villa Mascardi -por parte de agrupaciones autoproclamadas mapuches- la Administración de Parques Nacionales otorgó un valioso predio ubicado sobre la costa del mismo lago a una fundación que preside un militante social, que fue funcionario en el Ministerio de Economía durante la conducción del ex presidente Alberto Fernández.

A través de un trámite exprés, que involucró a distintas reparticiones de la Administración de Parques Nacionales, la “Fundación Arcángel Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad” obtuvo el comodato de las tierras, que podrá usufructuar hasta el año 2031.

El predio está ubicado en la zona de Los Rápidos, sobre la costa del lago Mascardi, donde comienza el circuito al cerro Tronador. Un sitio privilegiado. Está situado a pocos kilómetros de la villa homónima que fue usurpada en 2017 por la autoproclamada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

El convenio fue rubricado el 25 de noviembre de 2021, nueve meses después de haber solicitado a la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi un espacio para el desarrollo de distintas actividades sociales inherentes a la fundación.

La fundación fue creada por el abogado Franco García Dellavalle, referente del Movimiento Popular La Dignidad y de Nuestramérica Movimiento Popular, e integrante de la coalición Unión por la Patria. Durante varios años Dellavalle militó junto al dirigente Juan Grabois, con quien compartió escenario en numerosas presentaciones. En la actualidad sigue ejerciendo la presidencia de la agrupación.

El “abogado cooperativista”, además, fue designado como Director Nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social durante la presidencia de Alberto Fernández, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

Su vinculación política está acreditada. Al solicitar a Parques Nacionales el espacio para el desarrollo de las actividades de la fundación, solicitó puntualmente el predio que pertenecía a una casa de altos estudios, que en ese momento estaba desocupado.

“Para nosotros sería importante poder contar con la propiedad de la APN en el ex predio de la Universidad Nacional del Sur en Área los Rápidos, Lago Mascardi, que hoy aparentemente no tendría otro uso”, mencionó Dellavalle en la solicitud, dirigida el 4 febrero de 2021 al ex intendente del Parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela.

A partir de allí, la entrega avanzó sobre rieles. En la actualidad el grupo refacciona el edificio central que está situado en el predio.

Paradela prestó conformidad a la propuesta que realizó la fundación y consideró que la misma “reúne los requisitos para abordar la autorización de usufructo del predio, que puede realizarse bajo la figura de comodato a plazo de 10 años”.

Concesión bajo la lupa

El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, cuestionó la entrega de tierras a “los amigos del poder”. En diálogo con Infobae, el flamante funcionario aseguró que la cesión de tierras será analizada y anticipó que le solicitará al nuevo directorio de la entidad de conservación “una revisión exhaustiva sobre el proceso”.

La vinculación política de Dellavalle con referentes del gobierno anterior despierta suspicacias. La anterior conducción de Parques Nacionales tuvo una actitud pasiva con relación al avance mapuche sobre tierras fiscales, algunas de las cuales están bajo su órbita. La usurpación de 2017 comenzó con la instalación del grupo en dos predios pertenecientes a dicha administración, desde los cuales avanzaron a otras tierras públicas y también a propiedades privadas.

“Sabemos de la asistencia y el apoyo de Parques, durante gestiones anteriores, a los grupos autodenominados mapuches. Estamos al tanto de que la institución puso a disposición de los usurpadores la estructura del Estado, y ello también será motivo de revisión por parte del nuevo directorio”, dijo Larsen.

El diputado nacional Sergio Capozzi también objetó la entrega y adelantó que analizan posibles presentaciones judiciales para revertir la concesión. “Estamos analizando el expediente y no salimos de la sorpresa, sobre todo porque Parques Nacionales benefició a la fundación que preside un hombre que incluso fue funcionario del gobierno anterior”, dijo el parlamentario rionegrino. Cuestionó además que “dicha entrega tiene una finalidad lucrativa, cuando los otros predios que se entregaron en comodato están en manos de universidades, establecimientos educativos y casas de estudio. Ello sí resulta coherente”.

En Río Negro, el caso también cosechó críticas. El legislador provincial Juan Martín dijo que “desde nuestro lugar en la Legislatura siempre advertimos sobre la complicidad del kirchnerismo con los violentos en Villa Mascardi y una serie de irregularidades que tenían lugar en la zona con el aval de funcionarios públicos”.

Manifestó además que “al tratarse de un tema vinculado a la jurisdicción nacional, nos pusimos en contacto con nuestro diputado (Sergio) Capozzi, con quien compartimos un mismo compromiso en la defensa de la propiedad pública y privada, para que lleve el tema al Congreso y evalúe eventuales acciones” y agregó además que “nosotros vamos a llevarlo a la Legislatura, para rechazar la presencia en la provincia de los gerentes de la pobreza que se hicieron ricos usufructuando los bienes del Estado”.