Eva Bargiela rompió el silencio tras mostrarse nuevamente con Facundo Moyano

La respuesta de Facundo Moyano sobre su separación con Eva Bargiela (Video: "Verdad/Consecuencia", TN)

Hace aproximadamente un mes, Facundo Moyano confirmó durante una entrevista en el programa Verdad/Consecuencia (TN) su separación de Eva Bargiela, con quien contrajo matrimonio en el año 2021. Durante la entrevista, María Eugenia Duffard inquirió al entrevistado sobre si le resultaba incómodo que su esposa participara en el Bailando 2023 (América). Moyano, optando por la discreción y sin entrar en detalles, afirmó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

Este anuncio tomó por sorpresa a Eva, quien se enteró de su separación a través de los comentarios de su exmarido en televisión. La modelo estaba en casa de Sofía Jujuy Jiménez cuando comenzó a recibir mensajes de amigos y familiares preguntándole sobre su situación, lo que generó confusión y sorpresa. “Fue tremendo, estábamos comiendo porque teníamos cenita programada y de repente le empezaron a llegar mensajes de su familia preguntándole qué pasó, si estaba viendo la tele, cómo estaba...Y ella no entendía nada”, contó la modelo jujeña al respecto.

La noticia de la ruptura se produjo justo un día después del debut de Eva en el Bailando 2023. Sin embargo, en un giro inesperado, y también al día siguiente, pero esta vez después de que Bargiela fuera eliminada del concurso de baile, ella y Moyano volvieron a aparecer juntos en público, sorprendiendo a muchos.

El último jueves por la noche el matrimonio se encontró en un restaurante y allí había una cámara de Socios del espectáculo (El Trece) que consiguió la palabra de los protagonistas. “Nos debíamos una charla y vinimos a comer, nada más. Está todo bien. Nos debíamos una charla y vinimos a charlar acá”, comenzó diciendo Eva en diálogo con el cronista del programa. Más allá de sus palabras, la actitud corporal de ambos y la buena onda que fluía con naturalidad invitaban a pensar en una posible reconciliación.

Facundo Moyano y Eva Bargiela juntos tras su separación: la palabra de ambos (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Solicitado por el periodista, Facundo Moyano aclaró con picardía: “Quedamos adentro que la que hablaba era ella. Yo no puedo decir nada”, sostuvo, a lo que Eva sumó: “Yo le dije ‘vos no hables, hablo yo’. Hablo yo porque cuando habla este siempre la caga”, bromeó la modelo.

“Estábamos hablando de temas personales y bueno, son nuestros. Hablamos del divorcio”, agregó Facundo, quien finalmente hizo algunas declaraciones. “Ay no les creo. Huelo más a reconciliación, ¿estoy errado?”, indagó el periodista. “Lamentablemente, cuando estás en la boca del lobo todos opinan”, sostuvo Moyano. “Y por ahí esa fue una de las mayores diferencias, más allá de todas las cuestiones. No sé si ella está de acuerdo. Cuando estás en la boca del lobo todos opinan y ese es el tema”, continuó el dirigente.

“Yo no le doy bola cuando los demás opinan. La verdad se fijan en lo que hacés en las redes sociales, y para un mundo se ve que eso es importante. Para mí, la verdad que no. Siempre buscan que uno quede como el malo... Y yo quiero decir que es ella, ella es la mala”, sumó entre risas a lo que Bargiela concluyó mirando a cámara: “Sí, soy la mala de la película”.

Eva Bargiela habló de Facundo Moyano (Video: "A la Barbarossa", Telefe)

En medio de este panorama, en las últimas horas Bargiela asistió al piso de A la Barbarossa (Telefe) donde dio detalles de lo vivido en los últimos días: “Nuestras carreras con Facundo siempre fueron por caminos separados. Yo nunca me metí en política, si bien me interesa y tengo mi opinión y demás, yo me dedico más a la tele, el modelaje, y siempre tratamos de mantenerlo por caminos separados porque me parece sano que cada uno pueda tener su espacio en la relación”.

Respecto del presente del matrimonio, la modelo aclaró: “Yo estoy tratando de llevar esta situación de la separación con madurez. Que sea lo que tenga que ser, ya sea que decidamos divorciarnos o lo que decidamos hacer. Que sea siempre con respeto y con cariño porque dos personas que se eligen para compartir la vida no tienen por qué terminar odiándose y por eso fuimos a comer, fuimos a charlar a aclarar cosas, temas pendientes y tratar de que todo fluya con naturalidad. A veces es difícil cuando salen las cosas en la tele porque toda la gente opina y se siente con derecho a opinar. Debe haber relaciones que son perfectas, pero creo que son las menos”, cerró Eva Bargiela.