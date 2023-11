Bailando 2023: qué pareja quedó eliminada del certamen por decisión del público (Video: Bailando 2023, América)

“En la noche de hoy se va una pareja entre las 8 parejas que están sentenciadas”, anunció Marcelo Tinelli apenas comenzó este martes el Bailando 2023, el ciclo de América. Así, Carolina Pampita Ardohain fue la primera en votar a una de las parejas para salvarla. “Ya tengo mi decisión tomada desde anoche. La salvo porque creo que tiene mucho potencial y muchas posibilidades de llegar a la final, si es que aprovecha su potencial para lo que este show necesita”, dijo. “Mi pareja salvada que se mete entre los 24 finalistas es la de Juli Castro y Rodrigo Avellaneda”, exclamó ante la alegría de los dos participantes que quedaron en el certamen.

Luego, fue el turno de Moria Casán. La One se puso de pie para hablar con el micrófono en la mano. “Quiero decir que todas las parejas son buenas, todas me gustan y no quiero que nadie se sienta mal. En este caso voy por esta pareja porque veo que si bien todavía no está totalmente metida en el show mediático, tiene una gran pasión, un gran respeto por el show y eso se nota, más allá de la cosa mediática. Yo valoro mucho cuando tienen ese respeto por el concurso. Verlos es un deleite en cada performance, yo voy a votar por quien creo que será una gran pareja finalista en este Bailando 2023: ¡Gaby Lonigro y Maxi de la Cruz!”, lanzó Moria.

En tanto, el siguiente miembro del jurado en salvar a otro de los concursantes fue Marcelo Polino. “Me costó bastante elegir pero lo tengo decidido ya. Elegí esta pareja porque trae mucha luminosidad a este show, trae mucha presencia y trae alegría. Mi pareja a salvar es la de Anita Martínez y el Bicho Gómez”, expresó ante la alegría de los comediantes.

Por último, Ángel de Brito reveló que cambió su votación a último momento porque la persona en cuestión lo miraba como pidiéndole que la rescatara. “La voy a salvar porque vi actitudes que tienen que ver con el reality, es la pareja de Brian Sarmiento y Soledad Ballona”, dijo. Enseguida, fiel a su estilo directo, el conductor de LAM (América) destacó a quién había pensado dejar en el certamen. “Iba a salvar a Lali González pero cambié de idea”, contó.

La última vez que bailó Eva Bargiela antes de ser eliminada del Bailando 2023 (Bailando 2023, América)

Luego, las dos mujeres del jurado volvieron a salvar cada una a otra pareja. Pampita eligió al dúo del Conejo Quiroga y Martina Peña porque un rato antes habían asegurado que bailarían la salsa de tres con Barby Silenzi. “Ese dato me definió”, aclaró la exconductora de El Hotel de los Famosos. Moria, por su parte, optó por Lali González y Maxi Diorio.

Con estas decisiones del jurado, finalmente quedaron dos parejas para competir por quedarse en el certamen: la de Juliana Díaz y Rodrigo Gutta y la de Eva Bargiela y Uriel Sambrán.

En tanto, comenzó la ronda de la salsa de tres. Los primeros en llegar a la pista a bailar fueron Flor Vigna con su pareja Jony Lazarte y como invitado especial, Rodrigo Tapari. La segunda pareja compuesta por Tuli Acosta, quien reemplaza a Noelia Pompa, se presentó junto a Sandro Nicolás Leone e invitó a Luck Ra, que cantó en vivo varias canciones y deslumbró al público. Uno de los temas fue el que cantó con Abel Pintos, “Que me falte todo”. En ese momento, la música hizo bailar a todo el estudio. Al terminar la performance, Tuli se emocionó y agradeció que la hubieran elegido para el reemplazo de Noelia.

Finalmente, llegó el instante de conocer a la pareja que tuvo que abandonar la pista de baile más famosa del país. En presencia del escribano del programa, Marcelo leyó el sobre que le habían entregado. “La pareja que sigue lo hace con el 68,4% de los votos, la que se va con el 31,6%. ¡Sigue la pareja de Juliana Díaz y Rodrigo Gutta. Se va Eva Bargiela!, exclamó ante las ovaciones de la gente. La exmujer de Facundo Moyano, antes de retirarse, expresó su agradecimiento por haber participado del certamen.