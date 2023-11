Thiago Medina confundió el nombre de sus hijas y Daniela Celis lo retó: “¡Lo veníamos practicando!”

Thiago Medina confundió el nombre de una de sus hijas y Daniela Celis lo retó al aire

Luego de celebrar el baby shower que incluyó un “gender reveal” (inglés de “revelación de género”), se supo que Daniela Celis y Thiago Medina esperan por dos nenas, gemelas, a quienes bautizarán Laia y Aimé. Sin embargo, al muchacho oriundo de González Catán le costó decir el nombre de una de las dos niñas que vienen en camino.

“Mis hijas se llaman Aimé y Laila”, dijo el ex Gran Hermano, quien provocó las risas de todos en el estudio, menos de su pareja, quien lo retó: “¡Los veníamos practicando cuando veníamos para acá!”. “Laia. Es que yo quería que se llame Laila”, se justificó Thiago, quien minutos más tarde incurrió en el mismo furcio.

“Los sacamos de Google. Estábamos buscando, los encontramos y nos gustó”, dijo Thiago acerca de cómo se les ocurrió elegir los nombres. Sin embargo, dijo que no se esperaba ser padre de dos niñas. “En mi cabeza estaba que iban a ser hombres y me aprendí los nombres de los varones. Quería que sean nenes, igual con las nenas estoy re contento”, comentó.

“Si eran nenes se iban a llamar Eitán y Aidán”, acotó Daniela, quien luego pasó a explicar el significado de los nombres finalmente elegidos. “Aimé viene de Amelié, que significa amada. Mujer amada. Y Laia es una mujer fuerte que va para adelante. Me gustaron los dos significados”, contó.

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron el sexo de sus gemelos

El pasado domingo fue un día muy especial para la pareja surgida en la última edición argentina de Gran Hermano, porque están a la espera de gemelos para fines de febrero. Así las cosas, organizaron un baby shower junto a amigos y familiares, conocer el sexo de sus bebés y también dar a conocer quiénes serán los futuros padrinos de las criaturas.

Muy emocionada y casi al borde de las lágrimas, la exparticipante del reality de Telefe conocida como Pestañela fue relatando cada momento de la jornada en la cuenta de Instagram dedicada a los pequeños. Según explicó, el dress code de la fiesta indicaba que los “team nenes” tenían que ir vestidos de azul y los “team nenas”, de color rosa. Claro que, tanto ella como su novio, optaron por un tono neutro para generar suspenso: blanco y crudo.

Primero hubo un amague de revelación con globos, que desorientó a todos los presentes. Pero, finalmente, frente a un letrero luminoso con la palabra “gemelos” decorado con globos, Daniela y Thiago hicieron la cuenta regresiva. Y, al llegar al 0, comenzó un show de fuegos artificiales de color rosado junto a una suelta de papelitos, que indicaba que la joven dará a luz a dos niñas. En ese momento, ambos se abrazaron y la muchacha se colgó sobre el futuro papá llena de emoción. “Nos lloramos todo, no lo puedo creer. Las soñé”, relató luego.

Daniela Celis y Thiago Medina dieron a conocer los nombres de sus gemelas

Entre otros muchos juegos, en un momento los anfitriones llamaron a Julieta Poggio y Mara Celis, amiga y hermana de Daniela respectivamente, y les dieron una caja a cada una. “Pueden decir que sí o que no en este momento”, les dijo la futura mamá. Y el cofre les advertía mediante un cartel que, si lo abrían, no había vuelta atrás. Es que, dentro del mismo, había una nota que les comunicaba que habían sido elegidas como madrinas de las bebas. Y ambas no solo aceptaron, sino que se pusieron a llorar de la emoción.

Los padrinos designados, en tanto, fueron el exhermanito Nacho Castañares y Sebastián Celis, el hermano de Pestañela. Y se enteraron recién cuando los hicieron participar de una competencia en la que tuvieron que ponerse unas remeras con una leyenda. Al ver lo que cada uno tenía escrito, entendieron que habían sido los elegidos para acompañar a las bebas y se mostraron felices por la gran propuesta.