Martín Bossi conquistó al público de Miami con su show y tuvo que agregar funciones

Martín Bossi fue ovacionado en Miami (Gentileza)

Dispuesto a desplegar su carrera a nivel internacional, Martín Bossi llevó su espectáculo a Miami, Estados Unidos, donde logró conquistar al público que lo ovacionó de pie. El humorista, que actualmente protagoniza la obra Bossi Live Comedy, se presentó con localidades agotadas y tuvo que agregar funciones diarias en los teatros Manuel Artime y Lieberman de esa ciudad norteamericana, a la que planea volver en breve.

El artista había comenzado su exitosa gira en el Teatro Metro de Montevideo, Uruguay, luego de haberse presentado a sala llena durante siete meses en el Teatro Astral, de Buenos Aires, en Argentina. Y, este domingo, partió con destino a Europa, donde tiene previstas varias funciones.

Bossi se presentara en los escenarios del Conway Hall de Londres, Inglaterra, y el Laughter Lounge de Dublín, en Irlanda, para luego seguir con su premiado espectáculo por los teatros de distintas ciudades de España como Sevilla, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Bilbao y Barcelona, y culminar la gira internacional en el histórico Teatro Gran Vía, ubicado en el corazón de la Avenida Gran Vía de Madrid.

El humorista tuvo que agregar funciones (Gentileza)

Las presentaciones de Bossi Live comedy en el marco de su gira teatral internacional fueron programadas hace más de siete meses y, debido al gran éxito de ventas, lo obligó a agregar dobles funciones diarias en cada teatro donde se presentará.

Además, desde el pasado miércoles 1 de noviembre y con el estreno internacional en la plataforma prime video de Bossi: Teoría de la involución, el humorista se convirtió en un suceso en la Argentina y muchos países de Hispanoamérica, al lograr posicionarse en pocas horas entre los diez estrenos más vistos en la señal de Prime video.

En los primeros días de diciembre, en tanto, Bossi regresará a la Argentina donde iniciará los ensayos finales de su nuevo estreno teatral que se verá desde el miércoles 27 de diciembre en el Teatro Mar del Plata de la Feliz, en una producción conjunta de los empresarios teatrales Carlos Rottemberg, Ezequiel Corbo, Federico Hoppe, Luis Penna y Diego Djeredjian.

En los próximos días, Bossi desembarcará en Europa (Gentileza)

En una entrevista reciente con Infobae, Martín charló con el Pollo Álvarez sobre diversos temas, como su sexualidad. “Soy un tipo sexual. Para mí la libido sexual maneja el mundo: yo cuando actúo, actúo con mis genitales, con el sexo, aunque esté haciendo Shakespeare. Yo en el sexo soy menemista, no soy macrista. ¿Viste que Macri te restringe un poquito? Yo soy menemista”, señaló el artista.

De inmediato Álvarez captó el doble sentido de los dichos de su invitado para ampliar el particular concepto, basándose en la gestión presidencial de Carlos Menem: “Abierto, comercio exterior, interior, exportación e importación”. “Sí, sí, sí...”, admitió el humorista. “Dólar libre...”, aportó el Pollo. “Yo siempre el uno a uno. Por eso (soy) menemista: uno a uno”, destacó.

En otro tramo de la entrevista, el conductor quiso saber qué es lo que le suelen criticar a Bossi sus parejas. El artista confió que en los últimos 10 años aprendió a mirar al otro: “Me detengo mucho más, pero antes de los 40 era un infierno: no podía mirar más allá de mí, era vergonzoso”. En ese sentido, relató la anécdota con Hoppe, a quien Martín definió como su “hermano de la vida”: “Yo lo amo profundamente”.

“Un día estábamos al borde de una pileta y me mira y me dice algo que a mí me da vergüenza. Teníamos 17, 18 años, estábamos arrancando a ser amigos, jugábamos al tenis. ‘Che, Martín, amigo, a mí me encanta estar con vos, charlar, jugar al tenis, pero hablás siempre de vos’. Ahí me dio un sopapo que dije: ‘No me quiero transformar en eso que yo veo en muchos’. Después de ahí me empecé a visualizar que en el medio, sobre todo, hay mucha gente que solamente habla (de ellos), y no está mal, pero yo empecé a mirar al otro mucho más. No te digo que ahora voy y digo: ‘Quiero que me cuenten sus problemas’, pero me pasó con mis compañeras de vida. Estoy mucho más atento al otro; de hecho, los espectáculos que hago tienen que ver más con la gente que con mostrarme a mí”.