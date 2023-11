Tatiana Schapiro recibió amenazas antisemitas: “Nada me asusta, estoy orgullosa de ser judía”

Tatiana Schapiro denuncio amenazas antisemitas (Todas las tardes. El Nueve)

Este jueves, el comienzo de Todas las Tardes (El Nueve) se corrió levemente de la rutina tradicional. Antes de pasar a presentar los temas del día, la conductora Karin Cohen le dio pie a Tatiana Schapiro para que cuente lo que le había ocurrido horas antes de salir al aire.

“Pasaron algunos comentarios antisemitas”, anticipó Schapiro, mientras la producción mostraba en pantalla las imágenes de la puerta de un edificio en Caballito con la estrella de David pintada en aerosol negro. “Esto está pasando en todo el mundo, no solo en Argentina, y ayer lo compartí en mis redes, reflexionando sobre algunos odios que creí que se habían terminado en la historia”, relató para contextualizar el tema.

A continuación, la periodista lamentó que no fuera así y compartió con su equipo y la audiencia las amenazas que había recibido a través de las redes sociales. Primero, mostró la publicación que habría motivado los ataques. Tatiana replicó una publicación que daba cuenta, a través de un collage fotográfico, lo que ocurre actualmente en diferentes partes del mundo y lo que sucedía en 1938, en pleno apogeo del régimen de Hitler. “En Francia marcaron más de 60 casas. 819 actos antisemitas en tres semanas. ¿En serio van a ignorar esta locura?”, escribió ella acompañando las imágenes.

“A raíz de esta publicación recibí comentarios muy ofensivos, muy despectivos, a los que respondí que nada me afecta porque estoy orgullosa de ser judía. Y eso termina en una amenaza”, relató Schapiro, antes de mostrar como prueba las capturas con la palabra del agresor.

“Imbécil, todo lo encuadran en antisemita. No tenés vergüenza. Sionista hija de seis millones de putas”, dicen los repudiables mensajes que recibió la periodista, que replicó con palabras similares a las que había expresado al aire. “Estoy súper orgullosa de ser judía. Nada de lo que digas me ofende”. A esto, le sigue otro comentario ofensivo y amenazante. “Cuando nos crucemos en la calle vamos a ver tu orgullo. Sorete”.

El mensaje de Tatiana Schapiro

“Gente así me amenaza a mí y a mis hijos todos los días”, señaló Schapiro, y analizó la situación más allá del mensaje personal: “Cuando hablan de seis millones hablan claramente del holocausto. Nada me asusta de la gente que escriba en las redes, pero sí me asusta que estemos viviendo esto en el mundo. Y me parece que es importante mostrarlo”, aseguró.

“Así como una recibe ese mensaje, recibe mil hermosos. Pero esto está pasando y hay que denunciarlo”, prosiguió, y en este sentido destacó el trabajo de la Oficina de Asuntos Comunitarios de la DAIA . “Es muy fácil denunciar: llamás por teléfono, mandás lo que pasó y ellos empiezan a hacer un seguimiento”, relató, e invitó a denunciar también en la fiscalía. “Es grave lo que estamos viviendo. Tener que explicarle a los chicos que no pueden ir con el uniforme al colegio para cuidarlos, es una locura. Es terrible lo que se está viviendo”, cerró.

La semana pasada, un hombre de 34 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Urquiza, acusado de publicar amenazas violentas contra la comunidad judía, a través de la red social “4chan”. En sus mensajes, el acusado llamó a matar niños en las escuelas judías y a asesinar integrantes de esa colectividad “al azar”.

Un caso similar había ocurrido días antes en San Isidro, cuando un hombre de 50 años fue detenido acusado de publicar amenazas contra la comunidad judía en la red social X, en medio de reivindicaciones a Hamas y Hezbollah. El sospechoso fue capturado por agentes del mismo Departamento de la Policía Federal, mientras circulaba en su camioneta. Dentro del vehículo, según informaron fuentes policiales a Infobae, incautaron varias armas blancas y un rifle de aire comprimido.