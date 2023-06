Andrea Taboada sorprendió al revelar que no será más parte de LAM: “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada”

Andrea Taboada

De manera sorpresiva, Andrea Taboada anunció en su cuenta oficial de Instagram que no seguirá estando en LAM. Minutos después, Ángel de Brito confirmó la salida de la panelista y sumó a Estefanía Berardi a la lista de bajas. La histórica participante del ciclo explicó en una historia que compartió que la decisión de dejar el programa de América no fue de ella y generó incertidumbre.

“Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, reza la primera parte del mensaje que publicó. Por último, la periodista cerró: “Obviamente le agradezco a todos mis compañeros”. E hizo una distinción especial para el conductor del ciclo y a la productora: “A Ángel de Brito y Mandarina Televisión”.

“Los voy a extrañar siempre”, concluyó, sin dar mayores detalles. Lo cierto es que es una de las panelistas de mayor trayectoria en el programa y que siguió luego del paso de la pantalla de El Trece a América y acumulaba ocho años continuos de actividad en el ciclo. Además, se sabe que ella compartió vacaciones y viajes con De Brito y que mantenían una cercana relación de amistad.

La publicación de Andrea Taboada

La panelista reforzó su posteo efímero con otra publicación en el feed de su cuenta donde reforzó su malestar sobre la situación. Andrea compartió un video en los estudios de LAM y, de fondo, agregó la canción Resistiré (la versión que se hizo en pandemia).

Por su parte, Pampito habló de la situación que está atravesando Andrea hacia el final de su programa Soy tan biutiful en radio Pop. “Es mi amiga. Es más o menos lo que dijo en Instagram. Hablé con ella, me contestó y me dijo que estaba triste y que mañana hablábamos”, reconoció.

Más tarde, Ángel de Brito recurrió a sus redes personales y respaldó la información. “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en LAM, pero como (paradójicamente) se filtró, lo confirmo”, expresó el conductor en una historia de Instagram.

Al final del mensaje, el conductor anunció también la salida de otra panelista: Estefi Berardi. Sin embargo, el caso de la joven es diferente. Según aseguró ella misma, su salida del programa era algo que se venía charlando hace tiempo. “A fin de mes me despido de LAM. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien”, dijo la influencer que también trabaja en Mañanísima junto a Carmen Barbieri y el periodista Pampito Perelló Aciar.

Estefanía Berardi anunció que se va de LAM

“Sí venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos, pero prefiero contárselos en LAM. No sabía nada de lo de Andrea. Me sorprendió muchísimo la noticia porque no tenía idea. Yo estoy súper contenta por todo lo que me dio el programa”, dijo Berardi en un video que publicó en sus redes sociales.

Por el momento, Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Marcela Feudale y Marixa Balli continuarían en sus lugares como “angelitas”, aunque no se sabe si habrá más cambios en la nueva temporada del programa de espectáculos.

