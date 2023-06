Julieta Nair Calvo contó una cita fallida con un jugador de Independiente: “No tenía ni humor”

Julieta Nair Calvo reveló que tuvo una cita fallida con un jugador de Independiente

Aunque por estos días vive un presente intenso con la llegada hace un año de su hijo Valentino, fruto de su relación amorosa con el empresario Andrés Rolando, Julieta Nair Calvo reveló recientemente una historia desafortunada de la época en la que estaba soltera. Invitada en ESPN Playroom, programa conducido por Migue Granados en la señal deportiva, la actriz dio detalles del romance frustrado con un futbolista.

En el contexto de una cena al aire libre y en plan de charla descontracturada, el hijo de Pablo Granados le preguntó a Julieta su alguna vez había tenido alguna relación con un jugador de fútbol. “No voy a decir el nombre, porque incluso no me acuerdo. Nos chateábamos, nos chateábamos, no se siquiera si está en Argentina, porque él jugaba en España, vino acá porque lo compró Independiente y yo soy de Independiente”, comenzó contando la protagonista de Tootsie.

“Me pasó a buscar, me dijo: ‘¿A dónde podemos ir a comer?’, porque hablaba así, como un español. Ya en el taxi, ya raro todo porque yo le preguntaba: ‘¿Todo bien? ¿llegaste bien? ¿que tal tus compañeros?’. Y él me respondía con monosílabos”, prosiguió Julieta con su relato.

Julieta Nair Calvo

“Llegamos al lugar, y yo pensaba: ‘¿Qué le pasaba a este pibe?’. Y cuando llegamos, para mí por la mala energía que tenía, el tipo abrió la puerta y se le cayó el celular... ¡Se le estalló la pantalla en mil pedazos!”, agregó Nair Calvo entre risas. “Yo me reí muchísimo, pero a él no le gustó mucho. Como que era un boludo, no tenía ni humor”, caracterizó la actriz sobre su pretendiente.

“Cuando terminó la cena, yo dije: ‘Este pibe es un estúpido’. Pero al rato me escribió: ‘La pasé increíble, eres muy guapa’. Y yo nunca le respondí, lo dejé ahí”, cerró Julieta con su relato, sin querer dar ni un solo dato más para no revelar la identidad del jugador de fútbol. Pero a partir de la viralización del fragmento de la entrevista, en las redes sociales muchos fanáticos de Independiente señalaron hacia Fernando Amorebieta, el jugador venezolano que llegó al club de Avellaneda en 2019 luego de haber jugado durante mucho tiempo en equipos de la liga española como el Athletic Bilbao y el Sporting Gijón.

Julieta Nair Calvo revela cómo le llegó la propuesta para protagonizar Tootsie

“Estoy amamantando. Es complejo, vamos a decir la verdad, todas lo sabemos pero se puede. Es importante tener una red de contención, en lo posible alguien te ayude: tu mamá, una amiga, la abuela. Bueno, mi pareja también, el papá de Valen esta mucho con él, tenemos la posibilidad de que él también se pueda quedar, entonces tratamos de formar bien ese equipo para yo también estar tranquila trabajando viste, porque sino una también está trabajando y con la cabeza dividida en ‘¿estará bien? ¿Tendrá hambre?’ Y hay que estar lo más tranquila posible con eso”, contó Julieta Nair Calvo en diálogo con Teleshow acerca de cómo la maternidad condicionó su aspecto laboral.

“Gracias a Dios tengo la posibilidad de que Rolo se pueda quedar con él o que en este caso lo vino a buscar mi mamá con mi papá para que puedan estar un ratito, y a la vez trabajar y frenar unos minutos para darle teta y volver, y así pero se puede. Y para mí es maravilloso saber que mi hijo me acompaña, que me pueda acompañar y que yo también lo pueda acompañar a él en su proceso de crecer y de ver la vida. Me emociona mucho, hoy vino al teatro, a este y por primera vez caminó acá por la platea, y vio el escenario y estaba así fascinado y es un recuerdo que nos va a quedar para toda la vida”, cerró.

