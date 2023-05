La furia de Jimena Barón por cómo fue abordada a la salida del programa de Fernando Dente: “Fue una locura lo que pasó”

Jimena Barón denunció agresión por parte de los cronistas cuando salió de un programa de televisión (Video: Instagram)

Todavía producida y con el look con el que fue invitada al programa de Fernando Dente en América, Jimena Barón realizó una acusación en su cuenta de Instagram en contra de los cronistas que la esperaban en la puerta del canal para hacerle preguntas. La actriz y cantante había estado en Noche al Dente hablando de su carrera y promocionando la gira de su disco Mala Sangre, y cuando salió se encontró con una cobertura mediática que no esperaba, según sus palabras.

“La pasé increíble en el programa de Fer, la pasé hermoso”, ratificó sobre su participación en el late night show de América. Y siguió: “Fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total que no sé si recuerdo que me haya pasado en algún momento”.

Luego, contó que les explicó a los cronistas que la estaban esperando allí que quería regresar a su casa porque su hijo Morrison -de 9 años, fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo- la estaba esperando despierto y que no se dormiría hasta que ella llegara. “Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista no pactada pero que está esperando para hacerte preguntas. Eran las 00:15 de la noche, y yo sabía que en casa Momo estaba despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue. Yo me levanto a las siete de la mañana para llevarlo al colegio. Estaba muy sorprendida de que haya tantas cámaras, les dije con mucho respeto que yo freno siempre pero que realmente esta vez tenía que rajar a casa para resolver que se duerma mi hijo, para levantarlo a la mañana siguiente y que vaya al colegio con más horas de sueño”, relató la cantante sobre lo sucedido.

“Y ahí empezó la locura total”, sostuvo Jimena en un video que publicó desde el baño de su casa. “De repente la buena onda se convierte en que me empiezan a pelotudear y a decir ‘¿ay, qué querés, hablar de tu música?’, ‘si hablamos de tu música frenás’ -reprodujo-. Todo un maltrato, un nivel de violencia”.

También aseguró que a una de sus colaboradoras “le pegaron un codazo en la costilla” y que “golpearon el auto” del chofer de una aplicación que la estaba esperando para llevarla a su casa. “Esto lo cuento únicamente porque amarga una noche que estaba buenísima, y porque no sé si van a seguir boludeándome en los programas”, lamentó la intérprete de La Araña y agregó: “Claro está que uno va a un programa como el de Fer (Dente) porque uno busca programas en donde no te maltraten, porque hay muchos otros programas en donde si no hacés exactamente lo que quieren en el momento en que se les canta el orto te tratan para la mierda”.

La nota que molestó a Jimena Barón al ser abordada por cronistas (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

“Hoy fuimos dos minas a las que a Mili le pegaron un codazo, y a mí me recontra forrearon, y golpearon un auto en el que yo estaba adentro, abrieron las puertas. Una locura total. No sé qué carajo van a decir, pero fue espantoso lo que pasó. Estoy un poco hasta las pelotas de ver cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema. A minas que, en mi caso, están solas con un pibe haciéndose cargo. Les dije que tenía que rajar a casa porque estaba mi hijo despierto. Les chupa un huevo. Estoy harta de ver cómo maltratan a minas porque sí, porque se les canta. Te pueden boludear porque son seis machos juntos y no pasa nada. Estoy hasta las pelotas”, continuó Jimena, visiblemente enojada.

“Yo les cuento lo que pasó, voy a intentar calmarme, Morrison ya está durmiendo. Suena la alarma en seis horas. Los quiero, gracias a todos por el cariño de siempre, pero quería decir esto de mi parte”, agregó en la última Historia en su cuenta de Instagram cerca de la una de la mañana. La siguiente fue este viernes a las 7:35 mostrando a su hijo Morrison desayunando en el living de su casa, antes de ir al colegio.

Esta mañana en Socios del Espectáculo, pasaron la nota a Jimena Barón ya que Santiago Riva Roy, el cronista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares era uno de los que la estaba esperando en la puerta de América para tener su palabra. Y al ver las imágenes, el periodista hizo un mea culpa, miró a cámara y le habló a la actriz: “Jimena, te pido disculpas, de verdad, no de falluto, te pido disculpas, no por el poseo, te pido disculpas -reiteró-. Quiero empezar y terminar diciendo: Jimena se sintió así, Jimena tiene razón. Jimena, disculpame”.

