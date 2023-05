Operaron a Jorge Rial tras su infarto en Colombia: “Fueron apenas 40 minutos, mañana vuelvo a casa”

Jorge Rial (Gustavo Gavotti)

Esta mañana, Jorge Rial fue operado en el área de hemodinamia del sanatorio Finochietto. Allí le implantaron un cardiodesfibrilador para prevenir un infarto como el que sufrió hace veinte días en Colombia. La intervención fue exitosa y el conductor permanecerá en esa institución hasta el jueves, cuando se estima que recibirá el alta médica.

Consultado por Teleshow, Rial contó cómo se sentía luego de la operación. “Perfecto. Fue apenas de 40 minutos. Me pusieron un dispositivo para evitar arritmias”, señaló el conductor de Argenzuela. “Mañana en casa”, agregó, en referencia a los plazos médicos.

En tanto, su médico personal Guillermo Capuya validó las palabras del conductor. “Se hizo en las primeras horas de la mañana, estaba programada”, señaló el doctor, que viajó de urgencia a Bogotá para seguir paso a paso la recuperación de su paciente. “Fue un procedimiento sin ningún tipo de inconvenientes y no modifica en nada el curso de su recuperación, al contrario”, agregó el médico en diálogo con este medio.

El sábado 29 de abril, el periodista sufrió una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y debió ser hospitalizado. El conductor de Argenzuela tiene 61 años y ya tuvo algunos problemas coronarios en el pasado, por los que debieron colocarle dos stents. Estuvo una semana internado en la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero de Bogotá, en compañía de sus hijas, Morena y Rocío. Regresó al país el 10 de mayo, en un avión sanitario, y continúa con la recuperación en su domicilio.

Jorge Rial mostró lo primero que hizo luego de que le dieran el alta (Video: Instagram)

Durante el fin de semana, Jorge se mostró caminando por las calles de su barrio, aprovechando las bondades de un clima otoñal casi veraniego y siguiendo las recomendaciones médicas. “De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida. Ya les voy a contar todo lo que pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando. Es un rompecabezas enorme”, señaló en un video en modo selfie que compartió con sus seguidores de Instagram.

Mientras realiza los chequeos vinculados a su salud, el conductor visitó a sus compañeros de Radio 10 el pasado lunes: “Pasé a saludar porque los extraño y sé que la pasaron mal, que se sufrió mucho, mucha angustia”, señaló con la voz afectada “-es la que quedó después de haber tenido un caño 14 horas en la garganta”, justificó-, en un mensaje que hizo extensivo a la audiencia.

Allí, se refirió al momento más crítico de su cuadro. “Lo primero que me atravesó fue el cuerpo, estoy haciendo las primeras salidas estoy saliendo a caminar. Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse”, señaló con crudeza. “Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, agregó sobre los minutos dramáticos que transitó en la Clínica del Country en Bogotá. Y que, afortunadamente, pudo vivir para contarlo.

