Justina Bustos: “Llevo una vida nómade, me gustaría tener un departamento en Buenos Aires pero los alquileres están tan caros...”

Justina Bustos en la piel de Ana Pérez Moretti en ATAV 2

“Yo era la distinta que vivía a una hora de distancia, la que no tenía internet, tampoco había vecinos porque vivíamos entre montañas, en frente vive un señor con un gallinero, y hay que hacer cinco kilómetros en calle de tierra para llegar a mi casa. Siempre estuve conectada pero aislada a la vez. Eso define parte de la persona que soy”.

Alcanza escuchar hablar unos segundos a Justina Bustos para reconocer su origen. Nació en la ciudad de Córdoba y cuenta que a los siete años se fue a vivir al campo, en Unquillo, en donde hoy siguen viviendo sus padres, a quienes viaja a visitar cada vez que puede, cuando está en Argentina. “Tengo la tonada y también los tiempos del campo”, dice la actriz en una entrevista exclusiva con Teleshow.

“En Unquillo encuentro la calma que no encuentro en ningún lugar. Cuando vuelvo ahí me reseteo”, agrega quien cursó sus estudios en la ciudad de Córdoba, motivo por el cual tenía una hora de viaje desde su casa hasta el colegio. Además, sus amigas son de ahí, motivo por el cual está acostumbrada a viajar desde chica. Con el tiempo, los viajes se volvieron más extensos. “Aprendí a no tenerle miedo a la distancia”, sostiene la protagonista de la segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV 2).

La actriz, que se define como nómade, vivió dos años en Europa antes de regresar a la Argentina para encarar el nuevo proyecto de El Trece. Por ese entones, en febrero 2022, estaba instalada en París (Francia) y había viajado a Madrid (España) para hacer un curso de teatro cuando se enteró que Polka estaba buscando actores para el elenco. Fue a través de su amigo, el también actor Agustín Sullivan, conocido por interpretar a Sandro en la serie, quien le contó que estaba haciendo casting para uno de los personajes.

Justina Bustos en Madrid

Ella ya estaba pensando en volver al país y aprovechó aquella oportunidad para que su representante se contactara con la productora que anteriormente la había convocado para ser parte de la primera temporada, la que protagonizaron la China Suárez, Delfina Chaves, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia y Albert Baró: sin embargo, no había podido aceptar porque tenía otros proyectos por delante. Ese, sería su segundo trabajo después de la pandemia, pero el primero en la Argentina. Venía de filmar una película en España. “Me imaginaba algo corto, un papel que durara dos meses”, recuerda Justina.

Cuatro meses después, tuvo su primera reunión con el productor ejecutivo en la que le contó la trama de la novela y cuál sería su personaje, Ana Pérez Moretti. No era una participación, como ella esperaba, la querían como protagonista. “Estaba de paso en Buenos Aires, mi idea era volver a París, ahí estaba mi casa. Cuando me contaron la historia y mi papel dije que sí de una, me envalentoné. Así que levanté campamento en París y me alquilé algo temporal en Buenos Aires”.

Justina Bustos, protagonista de ATAV 2 (Video: "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", El Trece)

Las grabaciones de ATAV 2 duraron ocho meses y en diciembre del año pasado, Justina celebró el fin de la ficción que comenzó días atrás por la pantalla de El Trece. Durante su estadía en el país, aprovechó la oportunidad para viajar una vez por mes a Unquillo a visitar a sus padres, quienes la apoyan en el estilo de vida que eligió: no solo el de ser artista sino el de perseguir sus sueños por el mundo. “Son mis fans número uno y todo el tiempo me han apoyado. Desde los 17 cuando me fui de mi casa, siempre estuvieron para alentarme. Sobre todo con mis ideas locas, cuando les digo que me voy a Turquía a trabajar”, ejemplifica Bustos, cuyos padres trabajan en el rubro de la medicina. “La veta artística siempre estuvo en mi casa, nadie se dedicó de manera profesional, pero todos están conectados con el arte”, agrega sobre su familia.

Ahora bien, ¿qué fue lo que más le atrajo para aceptar la convocatoria? Además de sus ganas de regresar a la Argentina y estar cerca de los suyos, pero siempre sabiendo que en algún otro momento volvería a viajar, la actriz de 34 años responde sin dudar: “El mundo del espectáculo”. En la ficción, se pone en la piel de la nieta de La Polaca (China Suárez) y Aldo (Gonzalo Heredia), una joven oriunda de Mar del Plata que llega a Buenos Aires para trabajar en la revista de Horacio Hills (Juan Gil Navarro) y termina triunfando como primera vedette y actriz de los 80, época en la que está centrada la historia.

“Que Anita se termine convirtiendo en una vedette conocida y respetada, con todo lo que eso conlleva, las plumas, el espectáculo”, continúa enumerando Justina, que no dudó un segundo cuando le comentaron sobre el rol que ocuparía. Además, implicaba trabajar con varios amigos que formaban parte del elenco. La propuesta le cerraba por todos lados. “Volví a conectarme con la danza, que había dejado de lado los dos años que estuve en Europa”, resalta quien estudia la disciplina desde que tiene seis años. “Amo bailar, me conecta y me desconecta conmigo, con algo divino, trascendental, el tiempo deja de estar presente, entro en otro plano. Las cosas que me genera la danza son las que más viva me hacen sentir”.

Justina Bustos, como vedette (Video: "Argentina, Tierra de Amor y Venganza", El Trece)

Así las cosas, Justina se preparó para ponerse en la piel de Anita. Primero, lo obvio, su personaje era de Mar del Plata y no de Córdoba, de manera tal que debió cambiar su forma de hablar. Eso no fue un problema: está acostumbrada a hacerlo. “Hay un corte que tengo que hacer porque sino sale la tonada y distrae. Ya es algo que me sale automáticamente, no lo trabajé conscientemente”, dice la actriz que también se interiorizó en figuras de la época para usar el mismo léxico: “Me iba a dormir escuchando a Susana Giménez, China Zorrilla, a María Elena Walsh, o canciones de la banda Virus”.

Por su parte, debió corregir su postura corporal: la de su personaje debía ser “imponente”, resalta y aclara que ella estaba “encorvada”, producto de dos años de vida nómade: “La gante piensa que viajas en avión todo el tiempo, pero no, yo iba con mis valijas en tren, dejaba una abajo para subir la primera, y luego volvía a buscar la otra, subiendo y bajando los escalones, levantando y cargándolas”, detalla la actriz cuya espalda sufrió el peso de las maletas el último tiempo. “Empecé a trabajar en la postura, a ponerme más blanda, estaba muy dura”.

Luego, fue el turno de ultimar detalles con su profesora de teatro. Y después, el disfrute de las jornadas de grabación. “Este trabajo lo hago por la experiencia, todas mis elecciones al final se basan en la experiencia”, considera y se muestra agradecida por la oportunidad.

Justina Bustos en París

Mientras sigue trabajando en su documental Sola en el paraíso, proyecto en el que se embarcó hace dos años y medio sobre la experiencia que vivió en 2020 en África cuando estuvo internada y aislada durante más de un mes por haber contraído coronavirus, Justina Bustos intenta planear su futuro personal y profesional. “Estoy viendo qué hacer, si me quedo o vuelvo a viajar, analizando un montón de cosas”, dice quien aún no definió si volará hacia Madrid, París, y tampoco descarta instalarse en Portugal.

“Aunque tampoco dejo de estar conectada con Argentina, es mi tierra firme”, explica quien los próximos meses estará por el mundo asistiendo a distintos festivales presentado su nuevo trabajo. Por su parte, expresa sus ganas de tener un departamento fijo en Buenos Aires a donde poder volver cuando lo desee, pero la situación económica del país la hace dudar. “Vamos a empezar a hablar de un tema del que podemos estar hablando, que es el alquiler en Buenos Aires”, comenta quien busca en la zona de Palermo, y hace una salvedad: “¡Está tan caro! Y los precios están en dólares. Estoy en esa que digo ¿Qué hago? Porque está muy difícil, me encantaría tener un departamento acá, pero está difícil -reitera- Entonces, estoy ahí, haciendo álgebra, viendo qué hacer, qué hago. O levanto mis dos valijitas y de vuelta me voy para allá (Europa). Lo que idealmente me gustaría es alquilar algo acá, tener mi base, y viajar por trabajo”, se plantea Justina Bustos, que todavía no definió cuál será su futuro, ni en qué país.

Justina Bustos: “Tengo una vida nómade, me gustaría tener un departamento en Buenos Aires para hacer base, pero los alquileres están tan caros” (Teleshow)

Seguir leyendo: