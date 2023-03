El fuerte enfrentamiento de Alfa y Juan Reverdito en los pasillos de Telefe: “Te voy a romper la cabeza”

Los exparticipantes se dijeron de todo antes de salir al iré.

La tensión y mala onda entre Alfa y Juan Reverdito viene desde hace días en las redes sociales. Uno insulta al otro, lo trata de pobre y mal agradecido con el reality, el otro le contesta y así hasta este viernes que volvieron a verse la cara en los pasillos de Telefe y todo terminó muy tenso entre ellos.

Es que los exparticipantes de Gran Hermano regresaron a la casa más famosa del país para celebrar la falsa boda entre Julieta, Nacho y Marcos, los finalistas de la competencia. Y todo iba bien hasta que se cruzaron en los pasillos del canal cuando salían de vestuario y maquillaje. Hubo insultos, gritos y estuvieron al borde de las trompadas: Ariel los tuvo que separar y todo quedó registrado por una cámara. Es que Juan estaba haciendo un vivo de Instagram y se vio todo, incluso los espectadores que estaban siguiendo el minuto a minuto lo grabaron y en instantes se volvió viral en redes.

En el video, se puede ver como Alfa se acerca a Reverdito con una actitud violenta y fue directamente a increparlo. “La con.. de tu madre, vos también vení pel…dale, te voy a matar”, le dijo a los gritos. A lo que Juan le responde: “¿A quién puteás? ¿Cómo dijiste? Con mi vieja no, bobo, con mi vieja no te metas, qué me puteas”.

Casi se van a las manos aunque en ese momento tuvo que intervenir gente para separar a los exparticipantes, se pudo ver a Maxi y Ariel llevando tranquilidad mientras se escuchaban gritos y la cámara se movía no dejando muy en claro lo que pasaba. “Tranquilo Juan, tranquilo Juancito, no vale la pena”, le dice el parrillero al otro exconcursante mientras lo enfoca la cámara.

“Te voy a romper la cabeza, lo voy a cag... a trompadas, cómo me va a insultar así qué le pasa”, le dice Juan a Maxi furioso por lo que había pasado quien le contesta en contra de Alfa: “Dejá bo…, es un enfermo que quiere quilombo, vos tranquilo”.

A pesar de la situación, los exconcursantes se tranquilizaron y entraron a la casa de Gran Hermano como si nada hubiera pasado para celebrar el casamiento. ¿Cómo quedaron los roles? Julieta, Marcos, y Nacho se “casaron” en una velada que simuló la celebración tradicional. Ella llevó un vestido largo blanco, los chicos estuvieron de traje, Tomás Holder ocupó el rol de cura y Mora y Martina fueron las madrinas de la boda también con un atuendo acorde.

Tal como confirmó Teleshow, todos los excompañeros entraron otra vez a la casa para ser parte del festejo de la falsa boda y así es cómo la producción eligió darle un cierre al programa de cara a la final que se llevará a cabo el próximo lunes.

Cuando Santiago del Moro les dio la noticia, fue Julieta quien corrió a la entrada para ver a la primera exparticipante, que fue Lucila, alias la Tora. Luego siguieron entrando en este orden: Cata y Alfa, Camila y Romina, Daniela, Juliana, Maxi, Alexis, Coti, Juan, Ariel, Agustín y Thiago.

Marcos, Julieta y Nacho simularon una falsa boda entre ellos para celebrar que son los finalistas de Gran Hermano 2022

También hubo una torta, comida rica y champagne para brindar. Incluso en un momento de la velada y siguiendo con la temática de la falsa boda, Alfa llevó una cajita con un anillo en el bolsillo y antes de que terminara el ciclo en vivo lo sacó y le propuso casamiento a Romina. Ella no entendía nada pero cuando se dio cuenta que era en sintonía con la temática de la fiesta dijo que sí aunque no accedió a darle un beso en la boca, algo que sí hicieron Nacho y Marcos, los novios de la noche.

Un dato no menor es que esta no fue la primera vez que se realizó una boda dentro de Gran Hermano, sino que por lo contrario fueron Gastón Trezeguet y Eleonora González quienes pasaron por un altar improvisado dando debut a “este segmento” y en el 2007 Osito Gómez y Jonathan Diéguez fueron los encargados de “dar el sí” en el reality.

