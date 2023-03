La hija de Sergio Denis se enfrenta a la justicia tucumana por la muerte de su padre: “Están parando la causa”

La hija de Sergio Denis se enfrenta a la justicia tucumana por la muerte de su padre

Por estos días se cumplieron cuatro años de la caída que sufrió Sergio Denis en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el cual le ocasionaría la muerte un año y dos meses después, precisamente el 15 de mayo del 2020. Desde ese momento, sus hijos Bárbara, Victoria y Federico creen que la muerte de su padre era evitable y es por eso que decidieron moverse para pedir justicia.

Este martes 14, en A la tarde (América) se presentó Bárbara Hoffmann junto al abogado Diego Colombo, quien patrocina a la familia en esta causa, para contar las complicaciones con las que se enfrentan al dirimir esta cuestión con la justicia tucumana.

“Llegamos el viernes pasado a Buenos Aires después de haber hablado con el fiscal, porque lo fuimos a ver a Tucumán para que nos diera una respuesta por lo que estaba pasando. Es el cuarto fiscal que pasa por la causa. Ahora es Mariano Fernández quien está llevando la causa desde hace 11 meses. Y nos responden que está investigando la causa, pero nosotros entendemos que las repuestas que nos dan son de cosas que ya habían sido investigadas anteriormente. Y lo que fuimos a reclamarle es que la causa está parada o la están parando por algo que no entendemos. Quizás es por una causa política”, dijo Bárbara ante Karina Mazzocco y el panel del programa.

Bárbara Hoffmann, hija de Sergio Denis

“Estamos seguros de que es así porque el fiscal este ya tiene otros antecedentes en que lo han designado para parar causas. Es un especialista para este sistema. Lo que hace es investigar lo investigado”, dijo Colombo. “Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés preveer. Y esto era abolustamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”, agregó el abogado.

Acerca de cómo fue su vínculo con el cantante después de haber sufrido su caída y quedar internado, Bárbara contó: “Papá quedó en un estado de vigiila, de mmínima conciencia. El único avance que tuvo en el año y dos meses que estuvo internado, es que tuvo apertura ocular, a diferencia del estado vegetativo, que no experimenta esto, o no lo suelen tener. Pero fue lo único. Por eso decimos que murió el 11 de marzo en el Teatro Mercedes Sosa, porque desde ese día quedó en un estado primero de coma inducido, por cómo estaba físicamente, y él nunca más despertó”.

“El fiscal también le reclamamos que nos dice no está totalmente demostrado que la pasarela no estaba habilitada. Y desde el primer día Colombo se encargó de demostrar esto y de conseguir todo lo que se necesitaba, tanto los planos como la no habilitación de la municipalidad”, agregó sobre los detalles de la causa.

Sergio Denis y su hija Bárbara Hoffmann

“En ningún momento se comunicó nadie del teatro con nosotros. Nosotros estuvimos un mes entero en Tucumán, cuando papá estuvo internado ahí, y nadie se acercó, nunca se pusieron a disposición para preguntar si necesitabamos algo, si nos hacía falta algo... Ese día estuvo el gobernador Manzur que se sacó fotos con mi papá, porque era una fiesta privada del sindicato de sanidad de Tucumán. Y en ningún momento se acercó nadie”, contó Hoffmann.

“El teatro estuvo cerrado solo un día, para hacer las pericias. Pero esa misma semana volvieron a tocar artistas en el teatro. Nosotros salíamos del hospital en el que estaba internado mi papá y veíamos las gigantografías de los espectáculos que estaban programadas”, agregó.

Seguir leyendo: