Dani La Chepi recordó el comienzo de su historia de amor con el adiestrador de su perro: “Te invito a tomar la leche”

Dani La Chepi habló de su historia de amor (América)

Durante algunos meses de 2023, Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, estuvo varios meses alejada de su trabajo. Su perfil público en redes sociales, tan activo siempre, se mantuvo en stand by y su público comenzó a preocuparse hasta que finalmente se conoció el motivo de su ausencia: estaba atravesando un problema de salud que la llevó a tener una depresión con ataques de ansiedad.

De a poco y con el tratamiento indicado por sus médicos, la influencer comenzó a retomar su vida normal. “Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno pedí ayuda”, destacó en ese entonces. Y sin dudas, parte de esa recuperación también tuvo que ver con su situación amorosa, al comenzar un noviazgo con un joven al que solo se lo conoce por el nombre de Julián.

“Él detesta las cámaras, gracias al cielo. No como la relación anterior, que estaba un poquito cebado. ¿Viste cuando a los nenes les decís que no coman chocolate a la noche porque sino no se duermen más? Bueno, era su chocolatito”, ejemplificó sobre sus últimos dos vínculos en una charla con Fer Dente en Noche al Dente.

“Él detesta las redes sociales. Julián es empresario. Voy a develar el apellido. Julián es el segundo nombre y el apellido termina en ‘neli’. Es reciente, vamos a cuidarlo”, destacó sobre el hombre, para dar por finalizado el tema. Conocido únicamente por su segundo nombre, reveló que el hombre es empresario y que “detesta las redes sociales”. Además, reconoció que todo este nuevo período sentimental es reciente: “Pero yo me enamoro al segundo día, yo lo doy todo”, explicaría.

Dani La Chepi abrazada a su pareja, Julián

Sin embargo, en las últimas horas la actriz volvió a ser parte del ciclo, y ahondó en su relación, al detallar: “Con Julián estamos de 10, me aburre un poco porque no hay conflicto, lo estoy tratando en terapia. Nos acompañamos mucho, somos muy compañeros. Tenemos, después de varias experiencias, especialmente yo, dije que separemos las cosas y de hecho hoy acá no está”, al destacar que ninguno de los dos está de acuerdo con la exposición pública.

Fue entonces que reveló cómo fue el comienzo de la historia de amor. “Nos conocíamos del barrio, la conocía a mi mamá, tenemos una amiga en común que se llama Alejandra y me lo recomendó”, explicó. Es que el hombre se dedicó durante un tiempo al entrenamiento de animales y la intérprete y su hija estaban teniendo inconvenientes con Rumba, la perra que adoptaron.

“Yo estaba en el peor momento y pensé que ni onda, y un día yo ya estaba muchísimo mejor y animándome a aparecer y mi terapeuta me dice ‘¿no te das cuenta de que te está tirando onda?’, y ahí me tiré yo y cuando lo vi le dije ‘¿te gusta como me queda el pelo? ¿me das?”, y cuando dijo que sí yo le contesté ‘y yo te rompo todo’, y cerré la puerta. Se va el tipo a entrenar a Rumba, y cuando vuelve me pregunta si era verdad lo que le decía, y me dijo que es mutuo, y cuando le pregunto qué hacemos me dijo ‘te invito a tomar la leche’”, rememoraría sobre esos momentos.

La hija de Dani La Chepi la mandó al frente a su mamá

La particular invitación se debió a que él recordaba que ella no toma alcohol, y ella le retrucó que se quede a tomar unos mates, y desde ese instante no se separaron. “Y ahí empezamos de a poquito y ahora estamos como locos entrenando perros”, destacó.

Al momento de presentarlo en sus redes, a través de un sketch humorístico, Isabella, su hija, resaltaba algunas de las cualidades y talentos de su madre ante la nueva pareja. Con un tono divertido, la niña de 9 años mencionó: “Julián, sabés que mi mamá tiene muchísimos talentos y los principales son cantar, actuar y bailar. Bueno, bailar bailaba de joven”, haciendo énfasis en las habilidades artísticas de Daniela.

Ante este comentario, La Chepi intervino para aclarar que no era tan mayor como para no bailar. Añadiendo un toque cómico al video, la menor mencionó que el verdadero y destacado talento de su madre era demasiado particular, lo que provocó risas entre los seguidores: “El principal de todos esos es tirarse pedos en cualquier segundo, cualquier hora, siempre tiene gases y flatulencias”