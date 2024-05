La emoción de Germán Paoloski tras cumplir 50 años: “Los he vivido y por suerte los transité rodeado de amor”

Germán Paoloski cumplió 50 años (Video: IG/@germanpaoloski)

El periodista Germán Paoloski conmemoró sus 50 años este sábado 25 de mayo. En este día especial, compartió un conmovedor mensaje lleno de gratitud y amor por su familia. Actualmente al frente de El Noticiero de la Gente en Telefe y con proyectos futuros en marcha, el conductor se tomó un momento para reflexionar sobre su vida y expresar su agradecimiento a quienes lo rodean.

“No puedo creer estar cumpliendo 50 años, aunque me siento más joven de lo que indica ese número, los he vivido y por suerte los transité rodeado de amor, del amor de mis padres Graciela y Gerardo, mis hermanas Gisela y Galia mis abuelos, tíos, primos y una familia que fue creciendo año a año... y de repente apareció el amor de mi vida Sabrina Garciarena para construir juntos un hogar, con tres bombones que iluminaron nuestra existencia León, Beltrán y Mía, y a su vez más primos, tíos y más amor”, destacó el periodista.

Y continuó: “Tengo una familia hermosa y estoy agradecido, son los que están siempre, lo importante en serio... La vida es única, a seguir disfrutando el tiempo que nos toca y si es acompañado de todos ustedes tanto mejor, ¡Los amo, Gracias! #familia #amor #felicidad”.

Por su parte, Garciarena también celebró el cumpleaños de su esposo con una tierna fotografía familiar, donde se aprecia a la pareja junto a su hijo mayor, León, posando junto a una original torta de números.

Publicación de Sabrina Garciarena (Foto: Instagram)

El festejo continuó recientemente con el cumpleaños de Beltrán, el hijo de Garciarena y Paoloski, quien cumplió siete años. La celebración, con temática futbolera, reunió a familiares, amigos y compañeros de colegio del pequeño, quienes disfrutaron de juegos, inflables, una deliciosa torta y un candy bar decorado con los colores de Argentina y Portugal, en honor a las pasiones futbolísticas del festejado.

La torta, una verdadera obra maestra, reflejaba la pasión de Beltrán por el fútbol al incluir los colores de ambos países y una imagen de Messi y Ronaldo abrazados, junto a la copa del mundo.

Germán Paoloski aseguró que su deseo es que Furia no gane Gran Hermano

En el transcurso de las últimas semanas, la participante Juliana Scaglione ha experimentado un notable declive en su apoyo dentro de Gran Hermano. Este cambio se produjo después de su intensa disputa con Catalina Gorostidi, quien ya fue eliminada del programa. Como resultado, Furia ha perdido varios seguidores en sus redes sociales, y algunas de sus fanáticas han decidido retirarse de lo que se conoce como la “Furioneta”.

En un segmento reciente del programa El Noticiero de la Gente, el conductor compartió su opinión sobre la actual edición de Gran Hermano, expresando un punto de vista claro. “No me interesa quién gane Gran Hermano. No tengo un candidato ni candidata. Realmente me importa poco. Lo único que deseo sí, es que no lo gane Furia”, declaró el periodista Germán Paoloski.

Paoloski explicó su postura crítica hacia Furia, argumentando que no la considera un buen ejemplo debido a su comportamiento dentro del juego. “No me gusta como jugadora. Grita todo el tiempo. Se enoja demasiado. Maltrata a la gente, muchas veces sin razón. Puede tener razón en alguna oportunidad, pero la razón no te da la validez de hacer lo que hace”, afirmó el conductor.

Además, señaló su desconcierto frente al apoyo significativo que Scaglione continúa recibiendo en las redes sociales. “Tiene un montón de seguidores y seguidoras que no entiendo qué le ven. A mí no me gusta para nada. Así que ojalá que esta chica no gane. Después, puede ganar cualquiera”, concluyó Paoloski, evitando revelar su favorito en el reality.

