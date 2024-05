Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casaron en una boda íntima en el Palacio Duhau: “Esto es un proyecto de vida”

Casamiento Jesica Cirio y Elías Piccirillo (Instagram)

Como si se tratara de un cuento de hadas, el domingo Jesica Cirio y Elías Piccirillo sellaron formalmente su amor en una ceremonia íntima por civil apenas pasado el mediodía. Rodeados de sus allegados más cercanos, los flamantes recién casados deslumbraron cuando se hicieron presentes en uno de los salones del Palacio Duhau, donde pasaron la noche previa a la celebración.

Ambos se preocuparon hasta el último detalle de todos los pormenores del festejo, que cuenta con 60 invitados, entre ellos sus familiares y amigos más cercanos, entre los cuales se destacó la hija de la modelo, Chloe, de seis años, y la de su marido, Julieta que tiene 16 años. La pareja fue casada por una jueza de paz, quien fue la encargada de llevar a cabo la ceremonia legal en el recinto ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Mientras que la cantante Elena Roger cantó en la ceremonia y llenó de emoción a todos los presentes al interpretar la canción “Disfruto” de la cantautora Carla Morrison.

Boda Jesica y Elías

Jesica Cirio y Elías Piccirillo (Nicolás Stulberg)

Apenas se casaron, los novios salieron a saludar y posaron para los fotógrafos. En diálogo con Teleshow, Jesica y Elías contaron cómo disfrutan de este presente. “Es un momento muy emocionante y único para mí”, dijo el novio visiblemente conmovido. En tanto, la modelo reveló que tuvo muchas sorpresas en este día. “Una canción que es nuestra y que la cantó una artista a la que amo (por Elena Roger). Creo que los dos somos personas que en la vida estamos en un momento muy estable, en el que los dos tenemos nenas, él una más grande y la mía más chiquita. Por lo que estábamos en posición de formar una familia”, agregó Cirio, sonriente.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casaron por Civil en el Palacio Duhau

Más adelante, Jésica dio detalles de esta unión de amor y de la familia ensamblada que acababan de formar. “Les contamos por separado a nuestras hijas. A Chloe se lo contamos juntos, un día, y cuando le dijimos se emocionó”, aseguró la conductora. “Desde los siete meses que nos conocimos nos fuimos a vivir juntos, por lo que Chloe lo conoce a Elías desde los primeros momentos”, destacó.

Casamiento Jesica Cirio y Elías Piccirillo (Video: Infobae)

Acto seguido, Elías tomó la palabra. “La acompañé en un momento en que ella lo necesitaba”, dijo mientras aseguró que se sentía muy conmovido por este importante paso en sus vidas. Cuando le consultaron a Jesica qué fue lo que la enamoró de su flamante marido, no dudó. “Tuvimos mucha conexión, conectamos enseguida. Somos muy parecidos en muchas cosas, disfrutamos de las cosas simples. En un momento me di cuenta que no nos podíamos separar”, reveló con los ojos brillosos.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casaron en una ceremonia íntima para 60 personas

Una amiga de Cirio llevó adelante el rol de wedding planner, el servicio de catering se encuentra en manos de la cocina del emblemático edificio, por lo que los invitados fueron agasajados desde su llegada, a las 14 en punto. Además, cabe mencionar que cuentan con el lugar completamente climatizado para afrontar la ola invernal que azota a la ciudad de Buenos Aires.

El inicio de la historia de amor entre Jesica Cirio y Elías Piccirillo

Si bien Jesica y Elías están juntos desde mediados del año pasado, fue recién hace unos meses que oficializaron su relación públicamente. Piccirillo es empresario, accionista y director de Tarjeta Sucredito y director del Banco Sucredito y cultiva un bajo perfil, alejado de las cámaras.

Con sentimientos que crecían a pasos agigantados, la pareja decidió tomar el siguiente paso de la relación y mudarse juntos, a cinco meses de oficializar su vínculo. Pero ese no fue el único que dieron, ya que él se encargó de llevar todo al siguiente nivel en el festejo de cumpleaños de Jesica, en Astilleros Milberg, donde celebraron por partida doble. El empresario aprovechó ese día especial para proponerle casamiento a su novia.

El pedido de matrimonio tomó por sorpresa a la modelo, con quien ya había pactado su amor con un delicado tatuaje, cuyo diseño consistía en un infinito con sus iniciales. A pocas horas de celebrar su última fiesta de cumpleaños, el regalo de su parte fue su pedido de mano, el cual ella no dudó en aceptar con un firme ‘sí’ que emocionó a todos los presentes.