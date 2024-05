Noelia La Gata se despachó contra Nazarena Vélez y Marixa Balli y Ángel de Brito fue durísimo: “Es una quilombera”

Noelia La Gata apuntó contra Nazarena Vélez y Marixa Balli y Angel de Brito fue durísimo: "Es una quilombera" (Video: LAM, América)

Desde que salió de la casa de Gran Hermano (Telefe), a la que ingresó en calidad de amiga de Emmanuel Vich, Noelia La Gata no tiene paz. La cantante cordobesa está enfrentada mediáticamente con Marixa Balli y Nazarena Vélez por episodios del pasado, los cuáles decidió remover en una entrevista que mantuvo con LAM (América).

“Me dieron por algo que dije como una humorada, hace mil años. ‘Todo por mis hijos’, sigo jodiendo yo con eso hasta el día de hoy. Y después fue una humorada, yo hablé con Nazarena, trabajé un tiempito, estábamos por hacer una obra... Ella sabía que yo jodía con eso, ella vio Intrusos toda la vida y sabía bien que yo hacía bromas con eso. Lo subieron por todos lados”, dijo primero acerca de su disputa con la mamá de Barbie Vélez, quien se habría tomado a mal una imitación que Noelia hacía de ella.

“Te quiero Nazarena, pero mentiste. Ella era el boom del momento y yo era La Gata. Le servía a Intrusos que yo dijera ‘todo por mis hijos’, imitándola. Pero nunca le dí duro. Es más, la respeté porque nunca le falté el respeto ni con Daniel Agostini en su momento”, dijo de pronto y abrió una puerta a una posible infidelidad que el excantante del grupo Sombras habría perpetrado con su colega en el momento en que él era pareja de Nazarena. “Nos cruzábamos en todos lados y una vez ella me llamó a casa. Me llamó primero Daniel para decirme: ‘Te va a llamar Nazarena’. Fue una pavada, pero yo jamás tuve más que una amistad con Daniel. Con él nos cruzábamos en aviones, en la bailanta, pero nunca pasó nada. Aparte era el novio de Nazarena. Yo me la crucé a ella en lugares de noche, y nunca le dije nada...”, completó. Luego, miró a cámara y le mandó un mensaje a Vélez, subrayando su idea: “Jamás, jamás te falté el respeto. Soy incapaz porque yo no miro lo que no es mío”.

Cuando el notero del programa de Ángel de Brito le deslizó a Noelia el nombre de Rodrigo y su supuesto romance, ella aprovechó para tirarle a Marixa Balli. “Rodrigo no es mío, es de Marixa. Yo fui una novia de él, pero la mujer de Rodrigo, la que estuvo más años con él, fue ella. Yo estuve tres meses...”, comenzó diciendo, irónica. “Marixa no registra que fuiste novia de él”, le apuntó el periodista. “Bueno, está bien, pero yo sí lo registro y todo Córdoba lo registra, todo el mundo lo sabe: fui la penúltima novia de Rodrigo. Después vino Alejandra Romero, que le mando un beso. Y a Marixa le mando otro beso, porque el Potro es de ella. Si ella quiere que el Potro sea de ella, es de ella. No le puedo tocar el tema ese. Es de ella y chau”, agregó a continuación, mientras en pantalla partida se veían los gestos de enojo de la bailarina.

Acto seguido, Noelia removió una historia del pasado que explicaría su mala sintonía con Balli. “Con Marixa trabajamos y no nos llevamos bien. Porque ella también hacía cosas que para mi no estaban buenas: yo era la que cantaba y ella era la vedette que bailaba. Yo hacía el musical de La Gata y ella hacía un musical bailado, que lo hacía genial, bailaba excelente. Después ella empezó a cantar ‘La cachaca’ y fui a decirle al productor: ‘Acá la que cantaba era yo, hace un año que la vengo aguantando... Acá tenés tu conchero, tu tetero, me voy, chau’. Y así fue, pero no fue con ella el problema, fue con el productor”, dijo.

Y fue por más al deslizar una historia clandestina. “Ella andaba con Adabel Guerrero para todos lados con el productor. Y bueno, después Adabel fue novia del productor y así quedó Marixa, ¡afuera! La que te sacó el protagonismo no fui yo, fue Adabel. Así que conmigo no tenés que quedar enojada, Marixa, porque yo no fui. Yo me fui sola”, cerró, no sin antes decir que le gustaría enfrentarse tanto a Nazarena como a Balli en el piso de LAM. “En algún momento voy a ir y lo arreglamos”, disparó.

De vuelta en el estudio, De Brito se despachó definiendo a Noelia como una “quilombera” y le cedió la palabra a Nazarena a modo de derecho a réplica. “Me acabo de enterar de que casi soy cornuda con ella y con Agostini, no lo sabía. Y después, yo no me enojé por eso de ‘todo por mis hijos’, que es una pavada. Pero sí con una frase en donde dijo algo así como que yo me olvidaba de mis hijos. Igual está todo bien”, cerró Vélez con una sonrisa, evitando el enfrentamiento.

Marixa, en tanto, optó por una actitud distinta. Y no tuvo piedad. “Todo es ridículo lo que dijo. Primero, que no recuerdo que ella cantara el tema de La Gata cuando hicimos esa obra de teatro. Me parece que fue mucho antes lo de la obra. La verdad que con tantas obras que tengo encima por haber trabajado, no me acuerdo. ¿Cuántos años de carrera, de hacer dos obras por hora que tengo? Es todo mentira”, comenzó diciendo Balli, ninguneando a su rival mediática.

“La recuerdo cuando veo las fotos de la obra, si no ni me acordaba que estaba. Yo no soy quilombera ni busco quilombo, pero un día me dijo ‘cucaracha’ y que ‘había que pisarme’. Pero se comió el mambo de que yo no la aceptaba, no la quería, no la trataba... Ella tenía su papel, que ni lo recuerdo”, enfatizó la bailarina.

A la hora de hablar de la supuesta relación de Noelia con Rodrigo, Balli la fulminó. “Rodrigo ha compuesto temas y lo que él ha dicho, ya lo ha dicho y me lo guardo en el corazón. Lo mío con él está a la vista y tiene archivo. Archivo con él hablando, él hablando de mi solito, archivo de fotos... Yo nunca vi una foto de Rodrigo con ella”, argumentó. “Si ella salió con él, se hubiera sacado una fotito con él. Porque a ella le gusta la prensa. Entonces es incomprobable lo que dice”, cerró Balli.