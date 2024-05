Premios Gardel 2024: quiénes actuarán, dónde se transmite y los artistas que compiten por el Oro

En 2023 Trueno fue el ganador del Gardel de Oro

Está todo listo para que este martes 28 de mayo tenga lugar una nueva edición de los Premios Gardel. Será la 26° entrega de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) para destacar a lo mejor de la música nacional y, al igual que en los últimos años, la ceremonia se realizará en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires a través de un show que contará con números fuertes.

En 2023 el gran ganador de la ceremonia había sido Trueno, quien alzó el Gardel de Oro por su álbum Bien o Mal. “Cuando pienso en Bien o Mal se me vienen los años pandémicos, donde empezamos a hacerlo. Y también que después de la pandemia pude conocer otros países, otros continentes y poder ver nuestro continente y nuestro país desde afuera, poder apreciarlo aún mas todavía. Este disco es para mi país, para mi tierra y para toda mi gente. Lo hice por el orgullo que siento como ciudadano argentino”, pronunció el rapero tras la premiación. Este año, por el premio mayor pujan Miranda! (por Hotel Miranda!), Emilia (.mp3), Lali (Lali), David Lebón (Herencia Lebón), Milo J (111) y Fito Páez (EADDA9223).

Para esta vuelta de los Gardel se anunciaron los shows de Nicki Nicole, Luck Ra, Miranda!, Tiago PZK, Milo J, Usted Señalemelo, Los Nocheros, Emanero, Ráfaga, Roze, MYA, Salastkbron, El Negro Tecla, Fer Vázquez y L-Gante. También habrá presentaciones especiales de Lali Espósito, Bandalos Chinos, Fabiana Cantilo, David Lebón, Indios, Rosario Ortega, Silvestre y La Naranja, La T y La M, Luz Gaggi y Lisandro Aristimuño conformando una grilla ecléctica que animará la velada y al público, el cual estará compuesto por artistas, jurados de los premios, prensa especializada pero también fans de los distintos nominados que le agregarán un colorido especial a la premiación.

El conductor de los Premios Gardel será Iván De Pineda y contará con la co-conducción de Evelyn Botto, Nacho Elizalde y Cris Vanadía. La entrega se transmitirá en vivo a través de la plataforma de streaming Star+ y por Star Channel desde las 20 horas, con una cobertura en vivo desde la alfombra roja -a cargo de los presentadores Guillermo Gilabert, Anaís Castro, Bebe Contepomi y Ayelen Velázquez- y una hora más tarde iniciará la ceremonia.

Miranda!, Emilia, Lali, David Lebón, Milo J y Fito Páez compiten por el Gardel de Oro en la entrega de este año

“Es muy movilizante, es un evento grande que requiere mucha energía. Pero ahí vamos”, dice Diego Zapico, presidente de Capif, en diálogo con Teleshow horas antes de que comience la premiación. Es titular de la Cámara desde 2019 y su primera premiación como presidente fue la del 2020, la cual se realizó de manera virtual obligada por la pandemia. “La salida de esa virtualidad fue ir al Movistar Arena y ahí me parece que los premios han adquirido un volumen y una fuerza, al menos en cuanto a repercusión, muy grande”, analiza a la vez en que destaca que en estos últimos tres años “ha mejorado la transmisión y también ganaron protagonismo artistas con una visibilidad muy grande, que también han abrazado al premio y a la vez le otorgaron una repercusión muy importante”.

“En cuanto a los shows, habrá sorpresas momentos emotivos, algunos cruces... Va a ser muy fuerte”, adelanta Zapico sin revelar demasiado en cuanto a la música que sonará en vivo.

El presidente de Capif es, además, factótum de Acqua Records, un sello discográfico independiente difusor de música argentina y latinoamericana donde conviven, el jazz, el folklore, el tango y también el rock. Desde ahí es que emite sus votos en los Premios Gardel. “La música no tiene mucho misterio. Si te gusta, si te emociona, si te llega, ahí está la elección, en eso me fijo a la hora de votar”, dice.

“Generacionalmente, a mi me interprela y me emociona todo lo que es el rock nacional, porque lo viví de muy cerca: (Luis Alberto) Spinetta, Charly (García), Fito (Páez)... Soy cultor y fan de esa época y de lo que siguen haciendo muchos artistas. También me gusta la música clásica, el jazz, el tango... Mucha de la música que editamos en nuestro sello es el tango, así que mi gusto es variado. De lo nuevo hay cosas que me gustan muchísimo, que me sorprenden. Otras me cuesta más entrar”, dice Zapico y abre la puerta al análisis de cómo las nuevas generaciones vienen copado los Premios Gardel, con Wos y Trueno como los últimos dos ganadores del Oro al Mejor disco del año.

Wos fue el ganador del Gardel de Oro en el año 2022

“Hay que estar abierto, son lenguajes nuevos de las generaciones nuevas, que están atravesados por coordenadas que a veces son distintas a las de la formación de uno. Pero me parece que hay un momento donde hay un cruce. La música tiene distintas entradas en su pulso para emocionarte: puede ir por el lado de cuestiones más melódicas, armónicas, más complejas o menos complejas, pero entiendo que hay un pulso que tiene la música que emociona y engancha mucho, y es el ritmo”, ahonda Zapico.

“Nuestro país es una cantera, un laboratorio de generación de artistas inagotable. El primer objetivo de los Gardel es celebrar la producción musical argentina y después está el hecho de tener en una misma foto a toda la producción musical con toda la variedad y diversidad que eso implica. Tenemos el mejor disco de chamamé, el mejor disco de tango solista, de tango con orquesta, de jazz, y también todos estos géneros nuevos. Una gran virtud que tienen los premios es esa visión panorámica de la diversidad y la profundidad que tiene la producción musical argentina, que es muy rica, muy variada, muy diversa. Y los ves en las plataformas de todo el mundo: prendés el show de Jimmy Fallon y está Nicki Nicole, en los Latin Grammy de Sevilla está Bizarrap con Shakira... Son artistas con una proyección muy importante y salen de acá, de este laboratorio, que entre sus insumos tiene cosas de lo más variado: Mercedes Sosa, Ástor Piazzolla, Charly... Y bueno, de ahí se surgen todas estas nuevas generaciones”, cierra.