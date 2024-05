El primer trabajador: los detalles del plan especial de Enzo Fernández para llegar bien a la Copa América

Enzo, con Misael Zalazar, jugaro de la Sub 17, en el predio de Ezeiza. Y la imagen del día de la operación

Un par de fotos inocentes con los chicos de la Selección Sub 17 lo revelaron casi como dueño de casa, el anfitrión. Mientras muchos de sus compañeros disfrutan de algunos días libres antes de enfocarse plenamente en la Copa América de Estados Unidos, Enzo Fernández ya está ahí, en el predio Lionel Messi de la Albiceleste. Misael Zalazar, delantero de Talleres de Córdoba, y José Castelau de Roa, el arquerito del Real Madrid, fueron dos de los que lo descubrieron y se retrataron junto a él para la posteridad. Claro, no es que el mediocampista del Chelsea estaba de visita en Ezeiza...

El ex River, de 23 años, pasó por una intervención de hernia inguinal el pasado 26 de abril. “Necesitaba hacerme esta cirugía, ya que venía arrastrando el dolor por aproximadamente seis meses. Era algo que podía evitar mientras me trataba constantemente con inyecciones y medicamentos. Pero hace unas cuantas semanas el dolor empezó a ser cada vez más intenso, sin que nada de esto haga efecto, y fue peor ya que entrenaba y jugaba con molestia”, explicó. La apuesta de hacer escala en el quirófano tenía un objetivo claro para el campeón del mundo: llegar en forma física y futbolística a la Copa América.

Y así fue como resignó días de relax en familia para estar a punto con la casaca celeste y blanca. Fernández llegó el fin de semana al país, previo paso por Irlanda, donde realizó una interconsulta con un médico especialista en recuperación de operaciones de hernias inguinales. Desde el 1° de mayo comenzó paulatinamente a intensificar los trabajos. Se siente cada día mejor y evoluciona bajo la tutela de los kinesiólogos y medicos de la selección argentina.

Tanto en el entorno del futbolista como en Ezeiza son optimistas respecto de que va a llegar bien al certamen continental. Su objetivo es estar disponible para los amistosos previos frente a Ecuador (el 9 de junio en Chicago) y Guatemala (el 14 en Washington). La idea inicial es que pueda jugar uno de los dos cotejos; con mayor posibilidad de que sea el choque contra el conjunto centroamericano.

Enzo viajará con la delegación que parta desde Buenos Aires hacia Estados Unidos para la preparación de cara al debut del 20 de junio ante Canadá por el Grupo A del torneo. Y no hay que descartar que, si el físico le responde y el conjunto londinense se lo permite, su estadía de Selección se extienda más allá de la Copa América.

Es que Javier Mascherano, entrenador del combinado Sub 23, lo tiene en cuenta para los Juegos Olímpicos de París aunque, para que lo pueda utilizar, tanto él como la AFA deben negociar con el Chelsea, que no está obligado a cederlo. El bonus que ofrece su caso es que, como tiene 23 años, no ocuparía una de las tres plazas reservadas para los mayores entre los 18 jugadores que irán por la medalla de oro.

Para el Jefecito, los tres nombres prioritarios para dichas plazas son Dibu Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Si alguno se cae, recién ahí Masche apuntaría a otras posibilidades. Lo de Fernández va por otro carril y, por supuesto, el DT quiere contar con él. Mientras, el volante no deja de evidenciar su compromiso con la Selección, mostrándoles la llave del predio de Ezeiza a los juveniles, que ya lo adoptan como su Norte.