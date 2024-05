Los exnovios de Taylor Swift a través de sus canciones: de Joe Jonas a Travis Kelce

FILE PHOTO: STOCKHOLM, SWEDEN Taylor Swift performs at the Friends Arena in Stockholm, Sweden, May 17, 2024. Christine Olsson / TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN./File Photo

La cantante más famosa del momento lleva casi veinte años de carrera a sus espaldas. Con once álbumes de estudio, seis de ellos reeditados por problemas con su discográfica, presenta ahora la gira más exitosa de la historia: The Eras Tour. Un nombre de lo más peculiar y apodado así por cada era que transicionó a lo largo de sus discos, ya que ninguno es igual que el anterior ni por su estilo ni por sus canciones. Sin embargo, las malas lenguas indican que cada uno de ellos está inspirado en un novio de la cantante y su ruptura, y es que a lo largo de estos años se ha podido relacionar a la americana con once novios:

Joe Jonas

El chico Disney favorito de los 2000 fue pareja de Swift durante varios meses en el verano de 2008 y se especula que también protagonista de varias de las canciones de su segundo disco Fearless: Forever and Always, y del tercero Speak Now: Last Kiss y Better Than Revenge. Fue una relación bastante marcada para los fans no solo por ser su primera conocida y ser él uno de los cantantes más famosos de los últimos tiempos gracias a Jonas Brothers y DNCE, sino también porque la artista confesó que Jonas rompió con ella mediante una llamada telefónica de 25 minutos.

LOS ANGELES, CA - 07 DE SEPTIEMBRE: Los cantantes Taylor Swift y Joe Jonas en los MTV Video Music Awards 2008 en Paramount Pictures Studios el 7 de septiembre de 2008 en Los Angeles, California. (Foto de Jeff Kravitz/FilmMagic)

Taylor Lautner

El actor de Crepúsculo mantuvo una relación con Swift entre los meses de octubre y diciembre de 2009. Los medios de comunicación los nombraban como la pareja del momento por el nombre de ambos y porque los dos se encontraban en una de las mejores fases de su carrera. Se conocieron durante el rodaje de la película Valentine’s Day y se rumorea que fue la cantante quien decidió romper con él, ya que no se sentía tan enada. Los fans suponen que la canción Back to December de Speak Now intenta ser una disculpa para el actor.

Recientemente, ambos han compartido que son muy amigos y Lautner en el pódcast Call Her Daddy explicó a Alex Cooper que sigue siendo una artista que quiere en su vida: “Siempre he tenido el más profundo respeto por quién es como persona, por encima de cualquier otra cosa. Diría que una de las mejores cosas que han pasado en mi vida en el último año es tomar nuestra amistad, porque es que es simplemente un ser humano maravilloso. Es bastante genial tenerla en tu vida”.

Lucas Till

Till fue el actor del video You Belong With Me, una canción indispensable de la discografía de Taylor Swift. Tras el rodaje ambos mostraron mucho interés por el otro, pero las cosas no terminaron de cuajar. Tal y como explicó el actor en una entrevista a la MTV en 2009: “Salimos por un tiempo. Pero no hubo fricción porque éramos demasiado amables. Realmente ambos nos agradamos... [pero] la mayoría de las relaciones funcionan porque te llevas bien y luego no, y luego te reconcilias y es apasionado, y con nosotros, realmente me gustaba ella como amiga. Esa es la única razón por la que no funcionó”.

John Mayer

Con el cantante John Mayer comenzó una de las etapas más tormentosas para Swift. Uno de los mayores problemas fue la diferencia de edad entre ambos, ya que cuando empezaron a salir en 2009 ella tenía a penas 19 años y él 32. La cantante escribió Dear John sobre esta relación y creó una gran controversia entre los fans por su letra: “Querido John, lo veo todo ahora que te has ido ¿No crees que era demasiado joven para que me molestaran? La chica del vestido lloró todo el camino a casa. Querido John, ahora lo veo todo, estaba mal. ¿No crees que diecinueve es demasiado joven? ¿Ser jugado por tus juegos oscuros y retorcidos cuando te amaba tanto? Debería haberlo sabido”.

De esta manera, Mayer se convirtió en el enemigo público de toda la sociedad y en 2012 comentó con la revista Rolling Stone lo sucedido: “Ahora soy bastante bueno asumiendo responsabilidades, y nunca hice nada para merecer eso. Fue algo realmente pésimo por su parte”. Tal es el acoso que cayó sobre el artista hasta día de hoy que Swift pidió el pasado año durante uno de sus conciertos que cesara el odio contra Mayer: “No me importa, todos hemos crecido, estamos bien”.

Los músicos John Mayer (L) y Taylor Swift asisten al lanzamiento de VEVO, el principal destino mundial para videos musicales y entretenimiento premium en Skylight Studio el 8 de diciembre de 2009,Nueva York. (Foto de Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Jake Gyllenhaal

Sin embargo, la cantante no aprendió mucho de su relación anterior, ya que no tardó en solo un año en comenzar otra que iba por el mismo camino. El actor Jake Gyllenhaal y ella mantuvieron un romance intermitente entre octubre de 2010 y principios de 2011, cuando ella tenía 20 años y él 29. Sus fans opinan que varias canciones de su álbum Red hablan sobre esta relación, entre ellas We Are Never Getting Back Together y All Too Well. Sobre esta última, Swift decidió revivirla en 2021 en un cortometraje de 11 minutos dirigido por ella misma y protagonizado por Sadie Sink y Dylan O’Brien. En este se mostraban muchas referencias, como la famosa bufanda roja que dejó en la casa de la hermana de este y que todavía él mantiene, y sobre todo, refleja el sentimiento de que ella era demasiado inocente para un hombre tan maduro.

Conor Kennedy

Otro amor de la cantante que permaneció intenso durante el verano y se desvaneció con la llegada de septiembre fue su idilio con Connor Kennedy. El nieto de John F. Kennedy acudió a un concierto de la artista y la química surgió al momento. Y aunque pasaron varios meses unidos y ella llegó a comprar una casa en Hyannis, lugar en el que residen varios de los Kennedy, la relación no llegó a buen puerto. Muchos fans piensan que la canción Begin Again, del disco Red, trata sobre el comienzo de este amor.

Harry Styles

El exmiembro de One Direction tuvo un idilio con la cantante en uno de los momentos más álgidos de su carrera. Ambos fueron vistos paseando de la mano por las calles de Nueva York en 2012 y las redes ardieron en odio para la de Pensilvania por parte de las fans de la banda. Y aunque su relación duró escasos cuatro meses, llegó a crear hasta diez canciones sobre él, entre las que se encuentran Style y All You Had to Do Was Stay.

NUEVA YORK, NY - 2 DE DICIEMBRE: Taylor Swift y Harry Styles son vistos caminando por Central Park el 2 de diciembre de 2012 en la ciudad de Nueva York. (Foto de David Krieger/Bauer-Griffin/GC Images)

Calvin Harris

El DJ inglés, cuyo nombre real es Adam Wiles, mantuvo con Swift una de las relaciones más largas que se le conocen. Ambos coincidieron por primera vez a principios de 2015 en los Elle Style Awards, volviendo a verse al día siguiente y siendo fotografiados juntos en los BRIT Awards. Sin embargo, desde ese momento no se separaron hasta el 2 de junio de 2016, cuando ambos confirmaron la ruptura amigable a través de redes sociales. Aunque la cordialidad les duró poco, ya que el 15 de junio de 2016 se publicaban unas fotografías en las que se la veía bailando con el actor Tom Hiddleston durante la MET Gala, y acto seguido el DJ eliminaba todas las imágenes juntos de sus redes.

Y es que esta relación esconde un trío amoroso (o cuarteto incluso), ya que la cantante confiesa en su canción High Infidelity que no se trataba del actor quien estaba detrás de la infidelidad. Sino que su décimo novio, Joe Alwyn, fue quien le devolvió la sonrisa: “¿Realmente quieres saber dónde estaba el 29 de abril? Realmente quieres saber cómo me devolvió a la vida?”. Una fecha muy destacada, ya que ocurría el lanzamiento de la colaboración entre el DJ y Rihanna con el éxito mundial This Is What You Came For, para el que se organizó una fiesta a la que Swift no acudió, ya que se encontraba en el cumpleaños de Gigi Hadid, donde también esta Joe Alwyn.

NUEVA YORK, NY - 28 DE MAYO: Taylor Swift y Calvin Harris abandonan el restaurante Spotted Pig el 28 de mayo de 2015 en la ciudad de Nueva York. (Foto de James Devaney/GC Images)

Tom Hiddleston

Y a pesar de que durante la MET Gala se supone que solo ocurrió una baile entre los dos, la cantante tuvo claro que quería algo más que eso con el actor. Tal y como explica en High Infidelity: “Sabes que hay muchas maneras en las que puedes matar a quien amas. El camino más lento es nunca amarles lo suficiente. Doblé la verdad demasiado esta noche, estaba bailando, estaba bailando”. Un juego de palabras que en inglés hace referencia a engañar y ser infiel.

Lo mismo que refleja en Getaway Car, de su disco Reputation, canción en la que habla de un amor destinado al fracaso por la manera en la que comenzó: “Pero con nosotros tres, cariño, es un espectáculo secundario... Y un circo no es una historia de amor, y ahora ambos lo sentimos. Nada bueno empieza en un coche de fuga”. De esta manera, este amor furtivo duró solo varios meses de verano, aunque dejó varios momentos icónicos, como la camiseta vestida por Hiddleston con el mensaje I ♥ TS.

LOS ÁNGELES, CA - 6 DE JULIO: Taylor Swift y Tom Hiddleston son vistos en LAX el 6 de julio de 2016 en Los Ángeles, California. (Foto de starzfly/Bauer-Griffin/GC Images)

Joe Alwyn

La relación más larga de la artista esconde detrás una tormentosa historia de celos. Ya que a pesar de estar juntos desde 2016 hasta abril de 2023 y con rumores de compromiso, Swift reflejó en su último disco The Tortured Poets Department, los motivos de su ruptura. Según la revista People, Joe tenía problemas con el gran nivel de fama de la cantante y nunca se atrevía a dar el paso por el altar. Así es como ella lo expresa en So Long, London: “Juraste que me amabas... Pero, ¿dónde estaban las pistas? Morí en el altar esperando por la prueba. Nos sacrificaste a los dioses de tus días más tristes y ahora estoy recuperando el color de mi rostro. Es solo que estoy furiosa porque amaba ese lugar... Hasta luego, Londres”.

De esta manera, Swift decidía romper la relación, ya que el actor no estaba dispuesto a casarse con ella: “Tú y yo estábamos a un beso de casarnos”, indica en Loml. Y es que incluso el nombre del disco es una clara indirecta hacia él, ya que se dice que el nombre del grupo de WhatApp que mantiene Alwyn con los actores Paul Mescal y Andrew Scott se llama The Tortured Man Club.

NUEVA YORK, NUEVA YORK - 6 DE OCTUBRE: Taylor Swift y Joe Alwyn llegan a Zuma el 6 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Jackson Lee/GC Images)

Travis Kelce

La primera vez que se la vio con el jugador de la NFL fue cuando acudió a uno de los partidos de los Chiefs el 24 de septiembre. Sin embargo, la artista admitió en su entrevista con la revista TIME al ser nombrada como La Persona del año, que ambos llevaban saliendo desde principios de agosto: “Todo esto comenzó cuando Travis, de manera muy adorable, me exhibió en su podcast, lo que fue bastante épico. Empezamos a salir justo después de eso. Así que pasamos una cantidad significativa de tiempo juntos sin que alguien lo supiera. Estoy agradecida por ello, ya que pudimos conocernos mejor”.

Antes de comenzar con el jugador de los Chiefs, Swift fue relacionada con el vocalista de The 1975, Matt Healy, pero nunca se llegó a confirmar su noviazgo. Aunque muchos fans no han necesitado información oficial, ya que han asociado otras canciones de su último disco con él. En una entrevista para GQ en 2018, Healy comentó su pasión por las máquinas de escribir, y la cantante curiosamente incluye estas palabras en la canción The Tortured Poets Department: “Dejaste tu máquina de escribir en mi apartamento. Directamente del departamento de poetas torturados. Creo que algunas cosas nunca digo Como: ¿Quién usa máquinas de escribir de todos modos?”.

Taylor Swift and Travis Kelce in new photo. pic.twitter.com/UnxZCmPcQQ — Pop Base (@PopBase) December 13, 2023