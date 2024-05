Una peruana que vive en España explica el hábito común en nuestro país que le encanta

La tiktoker '@nat.anvi'.

Las historias de personas que deciden hacer las maletas y comenzar de nuevo en un país diferente, por múltiples razones, son cada vez más comunes. Estas aventuras no solo suponen un cambio geográfico, sino también una ventana abierta a nuevas experiencias y aprendizajes que moldean la percepción de lo que significa vivir. Así, adaptarse a una nueva cultura siempre implica un sinfín de choques culturales, algunos más llevaderos que otros, ya que cada país es distinto y cuenta con sus propios hábitos y costumbres. Gracias a las redes sociales, hoy en día es más fácil que nunca compartir estas experiencias con el resto del mundo para que personas que decidan emprender el mismo camino puedan tener un poco más de conocimiento de las culturas de cada país.

En esta ocasión, una joven peruana asentada en España, ha encontrado en el día a día de su nueva ciudad aspectos que superan sus expectativas. Así, remarca que el cambio más notable ha sido descubrir cómo algo tan cuotidiano como la seguridad vial puede diferir radicalmente de un país a otro.

En el vídeo compartido en TikTok, la joven empieza hablando del orden y la disciplina del tráfico, un contraste significativo con lo que estaba acostumbrada en su ciudad natal en Perú. Asimismo, le sorprende que “las señalizaciones son respetadas”, algo que, aparentemente, no es frecuente en su país.

No obstante, lo que realmente más sorprende y gusta a esta chica de la vida en España es la prioridad indiscutible que se le da al peatón. “Cruzar la calle no es un peligro, el peatón tiene la preferencia y casi no hay que mirar a ambos lados siempre y cuando cruces por la línea peatonal”, apunta.

Finalmente, menciona otro detalle que le ha llamado la atención: el silencio. Y no, no es que en las calles españolas reine el silencio absoluto; más bien se refiere a que raramente se escucha el sonido de los cláxones de los coches, algo que en muchas ciudades de Latinoamérica forma parte del paisaje sonoro habitual. “Aquí, tocar el claxon de forma irresponsable puede ser multado hasta con 200 euros”, señala. A continuación, achaca a esta medida disuasoria el hecho que el ambiente urbano sea más sereno y menos estresante que en Latinoamérica, algo que, quizás, muchos españoles no se habían planteado. “Por eso es que casi no oyes las bocinas de los carros”, sentencia.

La siesta, el horario de las comidas o la impuntualidad

Los hábitos que sorprenden a todos aquellos que se mudan a España son muchos. Sin embargo, hay algunos que, a la gran mayoría, chocan especialmente. Una de las costumbres que muchos foráneos han asegurado no acabar de entender es el comportamiento cariñoso y efusivo de los españoles. Saludar siempre con dos besos, incluso a desconocidos, es una práctica fruto de la personalidad cercana y afable de los españoles que puede sorprender a otras culturas. Por otro lado, la impuntualidad también es una característica de los españoles que suele chirriar a los recién llegados. Pese a que en otros lugares es un gesto de mala educación, en España no se le da tanta importancia, sobre todo, en ambientes informales.

La mayoría de los comercios españoles cierran sus puertas al público después de comer, eso es, aproximadamente, de 15 h a 17 h de la tarde. La razón es, ni más ni menos, que la famosa costumbre de echar una siesta después de comer. Si bien para los españoles resulta de lo más normal, para visitantes de otros países resulta un tanto extraño que la actividad de ciudades y pueblos se pare durante ese tiempo para dormir un poquito.