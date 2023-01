El ataque a Diego Moranzoni por parte de un custodio de los familiares de los rugbiers

La agresion a Diego Moranzoni

Todas las cámaras y micrófonos se encuentran en Dolores, cubriendo el minuto a minuto del juicio a los rugbiers tras el asesinato de Fernando Báez Sosa, desde la llegada de los familiares y las partes involucradas, hasta las salidas, que con el correr de los días se vuelven más caóticas. Y así, en uno de esos momentos fue que el periodista Diego Moranzoni que cubre la información para Crónica TV sufrió una agresión que él mismo se encargó de detallar.

Los familiares de los acusados salían tras la jornada más emotiva del juicio, esa que tuvo lugar al cumplirse tres años de la muerte de Fernando, y fue allí que el periodista logró colar su brazo y el micrófono en el cerco que los separaba de los familiares y le hizo una pregunta al padre de Máximo Thomsen, el joven sindicado como el autor del golpe fatal. “Disculpame, ¿qué sentís cuando mirás a tu hijo a la cara?”, cuestionó, a lo que recibió como respuesta distintas agresiones, mientras intentaba calmar los ánimos de los que allí se encontraban “chicos, no nos peguen a nosotros, por favor”.

Luego de ello un golpe impactó en sus costillas, momento en que reacciona con insultos, para luego ingresar en la discusión un joven de remera blanca que comenzó a atacarlo. Las imágenes registradas tanto por el canal de televisión como por los celulares que casualmente se encontraban en la zona, fueron la clave para poder desentrañar cada una de las instancias de las agresiones.

La agresión a Diego Moranzoni

En charla con Nosotros a la mañana, de El Trece, el periodista reconoció que al ver las imágenes siente un poco de vergüenza, ya que “yo fui movilero hace muchos años y por ahí la sociedad no era tan violenta en aquel entonces, pero la realidad es que me pegaron fuerte. Me pegaron una piña en las costillas y había en la pared una especie de punta y me tiraron contra ahí, si me clavaban ahí me mataban”, reconoció.

“Yo no soy de enojarme, pero cuando te pegan tres, cuatro veces y después el pibito ese de blanco que me dice ‘te voy a matar...’”, comentó. Además se sinceró aclarando que “tuve una discusión con mi mujer, que me decía que no me tenía que haber acercado a los padres”. Tras ello, explicó quién era realmente el joven de remera blanca que se ve en las imágenes.

“Es un policía de Dolores y aparte trabaja creo yo para Tomei, que es como el custodio de Tomei ahí en la zona. Pero lo que me llama la atención que el pibe viene y me dice al oído ‘te voy a matar’, y me lo dijo con una bronca, y ‘no me vas a durar ni un round’”, momento en que el periodista deja el micrófono y fue a buscarlo para enfrentarlo cara a cara. “Yo sabía que si me peleaba seguramente era mi último día de laburo porque en el canal me rajaban”, reconoció.

Moranzoni detalló también cómo se inició el momento, cuando “yo escucho que Marcelo el cámara dijo ‘¿qué me pegás?’. y ese mismo policía es el que me agarra a mí que me pega”, ahí es cuando el reacciona y al reprocharle la actitud lo empujan contra la pared “y después viene este pibito sacado”.

“De este pibe me contaba la gente de Dolores. que yo le quiero agradecer, que es medio pendenciero y bardea a la gente. Además, a otro colega le dijo ‘a mí no me durás ni un round’”, explicó respecto del joven de remera blanca que también, además de los uniformados, se sumó a la agresión al periodista.

