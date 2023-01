Matilda, el musical: la increíble transformación de Soy Rada para convertirse en Tronchatoro

Radagast será la temible Tronchatoro en Matilda, el musical (Instagram)

“Por un personaje que interpretaré en unos días tengo que sacarme todo, bigote y barba. ¿Qué dicen? ¿Con o sin?”, escribió Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada en su cuenta de Instagram, acompañado de un video de imagen partida con ambas opciones, con y sin bellos en su rostro. Pronto sus seguidores comenzaron no solo a opinar sobre el cambio de look del actor, mago y humorista, sino también a arriesgar de qué se trataba su futuro laboral.

Pero la incógnita no duró demasiado porque rápidamente se conoció la gran noticia: Rada se pondrá en la piel de Tronchatoro, la temible directora de escuela que atemoriza a los niños de Matilda, en la versión musical que llegará en junio al teatro Gran Rex, en calle Corrientes. Laurita Fernández fue la primera en ser anunciada, ya que será la bondadosa Señorita Miel, la maestra del curso y el gran sostén de la protagonista. El resto del elenco será anunciado a fines de enero, pero habrá tres elencos de niños de entre 9 y 12 años que irán rotando a lo largo de las funciones.

La historia sigue a una niña muy inteligente que tristemente es ignorada y a veces despreciada por sus padres. Un día, en compañía de la soledad a la que acostumbra, descubre que posee poderes telequinéticos que la llevan a pensar en usarlos para hacer el bien, pero también para castigar a las personas crueles y perversas. Nuestro recuerdo más emotivo con la trama, que en realidad es la adaptación de un libro, nos remite a la década del `90.

La aterradora Tronchatoro en la película de 1996

En 1996 se estrenó una comedia fantástica creada por Robin Swicord y dirigida por el reconocido Danny DeVito. Protagonizada por Mara Wilson, quien hoy en día tiene 35 años, y un reparto de lujo con DeVito en el papel de su padre, Rhea Perlman como su madre, Embeth Davidtz como la dulce maestra y Pam Ferris en la piel de la inolvidable Tronchatoro. El film obtuvo reconocimiento y lo principal: se convirtió en una de las mejores películas infantiles de la historia. Hace unas semanas, Netflix lanzó una nueva versión en la que nada menos que Emma Thompson interpreta a la villana.

Ahora, el musical que recorre el mundo desembarca en Argentina. En diálogo con Teleshow, Rada asume el reto que lo pondrá en un lugar inédito en su carrera, cuenta cómo es el proceso hasta llegar a convertirse en un personaje tan emblemático y por qué aceptó la propuesta teatral.

—¿Cómo tomaste este desafío? ¿Dudaste en algún momento?

—No dudé ni un segundo. Lo tomé con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Es un desafío hermoso, desde lo corporal, desde el aspecto físico, desde la estructura del personaje. Todo completamente diferente de lo que yo hago, así que estoy súper contento y ansioso.

Soy Rada y su nuevo proyecto teatral (Video: Tik Tok)

—¿Cuánto tiempo te lleva convertirte en el personaje?

—Tardó 2.15 para la caracterización por función. Yo estoy sentado en una silla mientras que un equipo increíble se encarga de ponerme el aspecto Tronchatoro, tan particular. Es un honor hacer este personaje tan conocido por todo el mundo, es increíble.

—¿Tenías algún tipo de conexión con la historia, conocías la obra o habías visto la pelicula?

—Vi mil veces la película: mil yo como Agustín, mil como Agustín papá y ya como Agustín Tronchatoro próximamente. La vi mucho con Bianca, mi hija. También vi el musical en Broadway y en Madrid, cuando estaba haciendo gira con mi espectáculo.

—Además de resignar el bigote y la barba, ¿qué otras cosas tuviste que dejar de lado para aceptar la propuesta?

—Tuve que decir que no a otras propuestas, pero feliz de decir que sí a semejante proyecto y que no a otras cosas. El bigote y la barba, ya crecerán otra vez pero esta posibilidad no me la podía perder.

Más de dos horas le lleva a Soy Rada y al equipo de maquillaje convertirlo en Tronchatoro (Foto: Martin Ponczyk)

El musical

Luego de romper récord en taquilla en Broadway y en Londres se presentará en la Argentina de la mano de Carlos y Tomás Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP, y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones que se unen por primera vez para llevar a cabo esta superproducción que contará con más de 25 actores en escena cantando y bailando en vivo y se formarán 3 elencos de niños de entre 9 y 12 años. Serán solo 8 semanas y las entradas ya se encuentran a la venta.

La dirección estará a cargo de Ariel del Mastro quien ya cuenta en su currículum con exitosas puestas como fueron: Cabaret, Aladdin será genial, Peter Pan y los shows de Disney, Violetta Live, entre muchos otros.

Basado en la homónima novela de Roald Dahl´s, autor que ha vendido más de 250 millones de libros y que ha inspirado la icónica película infantil de los 90, es una mega producción que lleva presentándose con gran éxito mundialmente: 12 años en Londres y 4 años en cartel en Broadway con más de 1.500 representaciones. Ganó 99 premios internacionales y más de 10 millones de espectadores que ya la vieron. Además, realizó giras por Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Irlanda, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur o Sudáfrica. Próximamente irán a Madrid, Japón, Países Bajos y en junio de 2023 llega a Buenos Aires.

