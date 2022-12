Argentina campeón del mundo: el tema dedicado a la Selección y la historia de su creador

La canción dedicada a la Selección

“Hoy voy a jugar por mi bandera, la celeste y blanca y un sol. Y poder llevarte donde sea junto de la mano de Dios. Argentina campeón”, reza la canción escrita por Gerardo Cea, músico en sus ratos libres, dueño de la casa de pastas que, casi sin quererlo, se volvió un centro de reunión de futbolistas y músicos en Miami, con tantas anécdotas como años tiene el establecimiento. Pero esta historia comenzó a escribirse mucho tiempo antes.

Gerardo se fue de la Argentina en 1985, y comenzó a trabajar como camarero en los Estados Unidos. Para, con lo ahorrado, llegar a poner un pequeño local de pastas en Miami junto con sus padres. “En el ‘93 abrimos el restaurante Prima Pasta, muy chiquito, y en el ‘94 llega el momento del Mundial en los Estados Unidos, y en la previa del Mundial ya empiezan a venir todos los comentaristas de Argentina, además del Pibe Valderrama, y empiezo a tener una conexión con el fútbol tremenda. Mariano Closs, Tití Fernández, Benedetto, todos, y empiezan también a venir los jugadores de la Selección de ese momento”, rememoró en esta charla con Teleshow.

Camisetas firmadas por Messi y Maradona, sólo algunos de los tantos regalos recibidos

“Toda esta conexión con ese deporte se dio casi sin buscarlo”, aclaró, aunque a la vez reconoció que “yo trabajo con un socio que es fanático del fútbol a morir, y yo no conocía a nadie. Y él era fanático de Maradona, entonces como soy amigo de la hija de Guillermo Coppola le hablo y ella le habla a la familia y empieza a venir toda la familia de Maradona. La Tota me traía regalitos, el padre también, remeras, una época hermosa, la época con la conexión de Maradona. Después él ya no podía viajar, pero estuve muy cerca de lograrlo... Fueron pasando los años”.

Pese a esa conexión, no solo con el eterno capitán sino también con otros astros del deporte, aclaró que no guarda tantas camisetas como le han regalado, ya que entendió que estarían mejor en manos de personas mucho más fanáticas que él, a quienes agasajó haciendo entrega de esos trofeos. “He tenido remeras con la cara de Maradona que regalaba a mis amigos de fútbol”, comentó.

Leo Messi junto a Gerardo Cea, acompañados por su padre y uno de sus hermanos

Julio de 2021. Tras alzarse con la Copa América, Leo Messi junto con su familia se dirigieron a Miami para pasar unos días de descanso y relax. Sin embargo, la primera noche que salieron a comer a un restaurante fue un completo alboroto, al momento de ser abordados por un gran número de fanáticos. Y sin dudas eso no podía repetirse.

Así fue como Gerardo recuerda ese momento: “Me contactó un amigo de la familia contándome lo que les había pasado y lo que necesitaban. Hablé con mis empleados y con la seguridad que trabaja con nosotros desde hace más de 20 años, la cual usamos cuando viene algún personaje importante. La logística fue la misma que utilizamos con otras personalidades, pero tratándolos como si fuesen un cliente más”, explicó el empresario argentino.

Gerardo Cea junto a Diego Maradona

La Pulga, acompañado por su pareja Antonela, sus hijos Ciro, Mateo y Thiago, sus padres Celia y Jorge, y sus hermanos junto a sus respectivas familias (aproximadamente una comitiva integrada por 20 personas), ingresaron cerca de las 10 de la noche de ese viernes por una puerta trasera que da a la cocina para luego recalar en un salón privado.

“Ellos son muy simples, les gusta comer las comidas clásicas, como milanesas a la parmesana, una pasta que se llama fiocchi, tuna tartare o la burrata italiana”, advirtió Gerardo. Lionel, en cambio, optó por unas pastas rellenas. Escogió unos agnolotti de espinaca y ricota con salsa rosa.

Lenny Kravitz es otro de los famosos que también han pasado por Prima Pasta

Es que Prima Pasta resultó más que un simple restaurante, es un lugar de encuentro de estrellas y reconocidos artistas del mundo. Por lo que no es de extrañar que en una mesa ahora ocupada por Guillermo Francella, Diego Torres y Juan Campanella, un rato antes hayan estado Juan Pablo Sorín y su señora “una mujer divina con una pasión por la música como yo”.

La música acompañó desde siempre a Gerardo, también de manera casi casual, ya que a los 12 años tenia un amigo en la escuela que un día le dijo “vení que mi tío nos invitó a merendar”. Así fue como ambos salieron del colegio fueron a un bar a tomar un licuado de banana. El familiar, ese tío, era ni más ni menos que David Lebón, quien en ese momento ya era parte de Serú Girán. “Y desde ahí empezamos a ir casi todos los días durante dos años y nos cruzábamos con ellos al estudio ION, desde 1978 hasta 1980 con el guardapolvos, tomando licuado de bananas viendo a estos personajes”, recuerda.

Sin embargo, los años y las obligaciones laborales fueron apareciendo y la música empezó a quedar a un costado en su vida. “Es que el restaurante lo abrimos con dos mesas y dos pesos, no había más, Fue pelearla, arañándola”, destacó. Y gracias a cómo empezó a rendir sus frutos desde un comienzo logró juntar lo necesario para que sus padres puedan tener un departamento y él volvió a la pasión olvidada. “Me pude comprar una guitarra, comencé a tomar clases, pero después cuando recién cuando cumplo 50 años es cuando me meto en un estudio de grabación a hacer música”.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, en la previa del Mundial, también pasaron por Prima Pasta

“Yo no soy un músico de los que agarra la guitarra y entre la gente empieza a hacer canciones, ahí me cago un poco”, se sinceró Gerardo, pero para estar en el estudio y crear canciones me encanta. Y así fue, como “hace unos 5 meses, un día agarré la guitarra y me vino todo a la cabeza, había venido de una cena con el papá de Messi, que lo había invitado a comer y me quedé tan maravillado con la simpleza y la buena onda de la familia que me vino eso”.

Es que, como aclara, “ellos siempre pagaron, y yo quería invitarlos, son una gente maravillosa, cuando vinieron esta última vez me hicieron sentarme en la mesa con ellos. Al llegar la cuenta no me querían dejar que yo invite, aclarándome que es parte de mi trabajo y que no podía hacerlo, pero bueno, finalmente lo aceptaron, pero dejaron un montón de propina. Son muy copados”.

Tras la comida y la inspiración nació el nuevo tema en homenaje a la Selección, y como aclara, no importaba si el equipo se alzaba con la Copa, “porque son campeones igual, porque es una locura hermosa lo que se vivió”.

