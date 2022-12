La impensada respuesta de L-Gante a Alex Caniggia cuando lo amenazó con sus músculos frente al espejo

Volvió la guerra entre Alex Caniggia y L-Gante (Foto: Instagram)

Una vez más, Alex Caniggia se ocupó de dedicarle una de sus historias de Instagram a L-Gante. La pelea que nadie esperaba comenzó hace unas semanas cuando el hijo de Mariana Nannis y del Claudio Paul viajaba en un taxi y de fondo se escuchaba la canción “I’m too sexy”, del dúo Right Said Fred. En ese momento, Alex escribió: “Qué temón man, esto sí es música”, dijo el ganador de El Hotel de los Famosos, el primer ciclo del reality que se emitió por Telefe. Y siguió: “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap ¿o no? Aguanten los 80 y los 90″, continuó. “Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra”, disparó sin filtros.

Alex Caniggia atacó con durísimos insultos a Canelo Álvarez por las amenazas a Lionel Messi El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis le respondió al boxeador que había cuestionado al 10 argentino tras el triunfo contra México en el Mundial VER NOTA

La respuesta de Elian Valenzuela en ese momento no se hizo esperar. “Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí”, escribió L-Gante en su cuenta oficial de Facebook. Y enseguida continuó: “Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo”.

Después de ese fuerte intercambio de mensajes por las redes, el hermano de Charlotte Caniggia continuó con las provocaciones hacia el cantante. “Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela... Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel... Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... aunque el mono se vista de seda, mono queda... ¡Aprendela!, concluyó Alex, no sin antes dejar plasmado y arrobado el nombre del cantante para que no queden dudas de a quién estaba dirigido el enigmático posteo.

Melody Luz chicaneó a Alex Caniggia luego de que el Emperador se operara la mandíbula La bailarina se rió de la nueva cara de su novio y lo parodió en sus redes sociales VER NOTA

Y entonces llegó la respuesta de L-Gante. Con una imagen más que contundente, el cumbiero 420 mostró en sus historias de Instagram a su pequeña hija Jamaica sujetando una feta de queso y una mesa repleta de fiambre en donde se ven rodajas de mortadela en primer plano. En clara alusión a las irónicas palabras de Alex, el cantante apeló a la burla y agregó una frase más irónica todavía: “High society”.

La respuesta de L-Gante a las provocaciones de Alex Caniggia (Foto: Instagram)

Si bien las cosas parecían haber quedado en esas provocaciones, en esta oportunidad el influencer volvió a cargar contra el músico. De paso, aprovechó su publicación para atacar también a Canelo Álvarez, el boxeador que amenazó a Lionel Messi por supuestamente patear la camiseta de la selección mexicana. A pesar de que el boxeador pidió disculpas al futbolista y a la Argentina por el error, tal parece que el hermano de Charlotte Caniggia no lo supera y le lanzó una amenaza al boxeador y al cantante.

La nueva vida de Tamara Báez: llegó a un acuerdo con L-Gante y se mudó de la casa que compartían La influencer mostró un cambio rotundo en su vida personal y abandonó su antiguo hogar VER NOTA

“Preparate gil” fue lo que escribió el ganador de El hotel de los famosos, el ciclo que se emitió por El Trece hace unos meses. Así fue como el influencer volvió al ataque contra el músico de la cumbia 420 posteando una historia en su cuenta de Instagram en la que se ve exhibiendo músculos después de entrenar. En este caso, el novio de Melody Luz etiquetó también en la publicación al boxeador mexicano Canelo y al cantante. L-Gante, al enterarse de lo sucedido reposteó la historia y chicaneó de vuelta a Alex.

“Un cañaso en los rulos y al piso”, contestó el ex de Tamara Báez, quien en anteriores ocasiones ya ha contraatacado a Alex ante varias provocaciones, todo por redes sociales.

Más allá de las opiniones sobre su música que compartió el hijo del Pájaro, el cantante reveló que recibió amenazas por medio de algunos mensajes: “Alex me mandó audios, mensajes, todo, diciendo que quería que lo fuera a visitar, que mi música era una bomba. Después hubo una discordia anterior y me puso ‘Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante’”.

Seguir leyendo: