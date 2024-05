Encontraron a un hombre en la Villa 1-11-14 y pensaban que estaba inconsciente: tenía cuatro tiros en la espalda

La escena del crimen de Nahuel Becerra

Un hombre de nacionalidad boliviana de 28 años fue asesinado este martes en la Villa 1-11-14, indicaron fuentes del caso a Infobae. Fue un vecino quien alertó a un grupo de gendarmes que patrullaban un sector del barrio del Bajo Flores sobre una persona herida y aparentemente desvanecida en medio del Pasaje Los Perros.

Los efectivos corrieron hacia el lugar y se toparon con la víctima tendida en el suelo. Rápidamente, supieron que no estaba desmayado. Tenía, al menos, un tiro en la espalda y pocos signos vitales. Pidieron asistencia al SAME. Cuando la ambulancia llegó, ya no respiraba.

Luego, determinaron su identidad. Estaban frente a Kevin Nahuel Becerra, más conocido como “El Camba”.

En el lugar, los agentes secuestraron nueve vainas servidas y tres proyectiles y envoltorios con drogas. En su ropa, “El Camba” guardaba envoltorios de droga, llaves, dos billetes de mil pesos y llevaba un collar plateado y un anillo dorado.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº58, a cargo de Jorge Fernández, dispuso la búsqueda de testigos y cámaras y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la necropsia. Las pericias estuvieron a cargo del gabinete de Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Los forenses, en la camilla de autopsia, contaron cuatro balazos en la espalda y otros dos en los brazos, precisaron fuentes de la investigación a cargo de esclarecer el crimen.

Nahuel Becerra, "El Camba", en su arresto del año pasado

El nombre de “El Camba” se repetían entre los vecinos del barrio: “Lo tenían entre ceja y ceja. Siempre robaba junto al cómplice y salía corriendo”, agregó un investigador. En ese sentido, se investiga un ajuste de cuentas.

También era un hombre conocido para los gendarmes. La fuerza de seguridad ya lo había detenido en Pasaje Mercosur y Pasaje San Juan, en noviembre de 2023. En esa oportunidad, fue visto en una maniobra típica de la venta de droga al menudeo. Le dieron la voz de alto y comenzó a correr por los pasillos, pero lo atraparon.

Dijo estar desempleado, soltero y vivir en el barrio 6 de Enero de la localidad Cuartel V, en Moreno. No tenía DNI. Le secuestraron un arma corta de utilería hecha en Taiwan, un cargador almacén sin municiones y ocho envoltorios de marihuana, con un peso total de 10,9 gramos y otros cuatro envoltorios de cocaína de 6,2 gramos.

Para trasladarlo, los gendarmes debieron pedir apoyo: varios vecinos habían salido a defenderlo y se tornaron hostiles.

La nueva violencia en la Villa 1-11-14: el crimen de “Diente de Oro”

Santos Díaz Alvarado, alias “Diente de Oro”, llamado así por la pieza dental postiza que lleva en su boca, fue capturado en febrero pasado en el barrio Padre Mugica de la Villa 31 por la División Homicidios de la PFA, acusado de matar a un adicto de 29 años al que supuestamente no quiso venderle droga, indicaron fuentes del caso a Infobae.

La detención de "Diente de Oro"

Investigadores de la causa sostienen que Díaz Alvarado vivía en el asentamiento de Retiro “hace tiempo, con una comodidad notable”.

El crimen ocurrió el 21 de octubre pasado, en Tristán Suárez, en el partido de Ezeiza, cerca de las 9.30. Ese día la víctima, identificada como Miguel Alberto Brizuela caminaba por la calle Las Camelias, entre Irala y Hernandarias, cuando apareció una moto negra con dos personas a bordo, un hombre y una mujer.