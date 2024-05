El cumpleaños número 80 de Fernando Bravo: festejo en familia al aire libre y el regalo más emotivo

Natalia, la hija de Fernando Bravo, le dedicó una emotiva canción a su papá (Video: Instagram)

El pasado 20 de abril, Fernando Bravo recibió con los brazos abiertos sus 80 años. Rodeado de sus seres queridos, el locutor no puso límites a la hora de celebrarlo por todo lo alto. Y, como era de esperarse, sus hijos tampoco se quedaron atrás a la hora de agasajarlo.

Pasaron algunos días y el festejo del periodista por llegar a su octava década de vida fue dado a conocer por su primogénita, Natalia. A través de su cuenta personal de Instagram, la mujer compartió un sinfín de postales que dejaron ver la alegría del hombre en su día especial. “Y llegó el día en que mi papá cumplió 80 y todo fue emoción y felicidad”, expresó la mujer en el posteo.

En ese “día en familia inolvidable”, el conductor se mostró con una gran sonrisa en compañía de los integrantes de su familia en el jardín de su hogar ubicado en la localidad de San Pedro, donde tuvo lugar la celebración. “Uno de los pilares de esta familia y de mi vida, y sin dudas que mi deseo es ser para mis hijos, lo que vos sos para mí”, sumó la cantante de 46 años.

Fotos retro del comunicador, pancartas gigantes, una torta de lemon pie con unas velitas gigantes que indicaban su edad y la vasta naturaleza del lugar fueron algunos de los detalles destacados del eventos. Pero eso no fue todo, ya que su hija mayor decidió lucir sus dotes artísticos ante el micrófono y dedicarle una emotiva canción en compañía de los asistentes a la fiesta.

El emotivo posteo de Natalia por el cumpleaños número 80 del locutor

“La canción del final fue mi regalo especial para mi papá, escrita especialmente por mí para él, y se llama ‘Ser como vos’”, señaló la hija de Bravo y Silvana Di Lorenzo, quien también es la madre de sus hermanos más chicos, Lucía y Fernando.

Cabe mencionar que la hija del conductor de Radio Continental se dedica a la música gracias al talento que heredó de su progenitora. Pero no lo hace profesionalmente, sino que decidió hacer uso de su vibrante voz de vez en cuando mientras se dedica de lleno a la crianza de su familia, la cual conformó con el conductor Adrián Noriega. Producto de esta relación nacieron Santiago de 18 años y Sofía de 13, los nietos del histórico conductor de Siglo XX Cambalache.

Las fotos de la infancia de Fernando Bravo como parte de la decoración

Sin embargo, la intérprete decidió darle una nueva oportunidad a su pasión y lanzó su primer disco en 2013. En una entrevista que dio para Pronto, Bravo señaló que “la música siempre estuvo en mi vida, desde muy chica. Empecé a aprender gracias a mis viejos, que me llevaban a tomar clases al Collegium Musicum, pero cuando tenía aproximadamente 12 años, mi profesor de ese momento fue el que me empujó a cantar”.

Al aire libre, Bravo disfrutó de un nuevo natalicio (Instagram)

Sosteniendo esa misma línea, la primogénita explicó que no se dio cuenta de su verdadero talento hasta que se lo comentó un profesor de un campamento, quien la animó a cantar con él ante sus compañeros. “Nuestro profesor titular era justo el de música, entonces él sacó la guitarra y nos pusimos a cantar. Cuando él me escuchó, me dijo ‘Natalia, sos muy afinada, cantás muy bien’”. A partir de eso empecé a descubrir mi voz, participé en todos los actos escolares donde hubiera que cantar y ahí empecé a darme cuenta realmente que eso era lo que me apasionaba. Igualmente no fue lo único que aprendí cuando era chica, también hice mucho teatro”, reveló Natalia sobre su primera experiencia con su faceta artística, la cual le dio el pie que necesitaba para potenciar sus habilidades al máximo.

Respecto a la opinión de su elección de carrera, la mujer señaló que Fernando no la presionó a seguir sus pasos en la locución. “Nos dio mucha libertad. La única que eligió la carrera artística fui yo y siempre me apoyó”, comentó la artista, quien valoró la oportunidad que le dieron de seguir su pasión.